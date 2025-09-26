Mundo

Dinamarca cerró nuevamente el aeropuerto de Aalborg por sobrevuelo de drones y denunció tácticas de guerra híbrida

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, apuntó contra Moscú como amenaza central para Europa y alertó sobre el riesgo de nuevas tácticas impulsadas desde Rusia

El aeropuerto de Dinamarca se vio obligado a cerrar durante la noche tras una nueva alerta por presunta actividad de drones (REUTERS)

El aeropuerto de Aalborg, en el norte de Dinamarca, fue cerrado brevemente la noche de este jueves tras una nueva alerta por presunta actividad de drones, confirmaron la policía y medios nacionales.

El espacio aéreo sobre la terminal se clausuró alrededor de las 23:40 (hora local) tras reportes de presencia de drones en la zona, según informó la radiotelevisión pública DR, citando a un funcionario del aeropuerto. La policía regional detalló en un comunicado que el área fue reabierta hacia las 00:35 del viernes.

La suspensión de operaciones obligó a un vuelo de KLM procedente de Ámsterdam a regresar a su punto de origen y provocó la cancelación de un vuelo de Scandinavian Airlines desde Copenhague, según plataformas de seguimiento aéreo y las propias aerolíneas.

Las autoridades danesas informaron que este jueves se registraron nuevos avistamientos de drones en los aeropuertos de Aalborg, Esbjerg, Sonderborg y en la base aérea de Skrydstrup, lo que ya había llevado a cerrar Aalborg durante varias horas. Además, el aeropuerto de Copenhague también suspendió temporalmente sus operaciones esta semana por la misma causa.

Estos episodios ocurren tras incidentes similares registrados en Noruega, incursiones de drones en Polonia y Rumanía, y la presunta violación del espacio aéreo estonio por parte de cazas rusos.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen (REUTERS)

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó en un mensaje en video que el país ha sido “víctima de ataques híbridos” y señaló a Rusia como “el principal país que representa una amenaza para la seguridad de Europa”. Moscú rechazó las acusaciones y la embajada rusa en Copenhague calificó los hechos como “una provocación escenificada”.

Dinamarca abrió una investigación sobre la conexión de un buque ruso con los vuelos de drones sobre sus aeropuertos

Las autoridades danesas abrieron una investigación sobre los sobrevuelos de drones sobre aeropuertos civiles y militares que en cuestión de días han puesto en alerta al país y a sus aliados de la OTAN. La policía confirmó que los movimientos de un buque de guerra ruso forman parte de las pesquisas.

El barco en cuestión es el Alexander Shabalin, que según medios locales se encontraba a tan solo 12 kilómetros de la costa danesa cuando se produjeron los incidentes. Aunque navegaba en aguas internacionales, su proximidad coincidió con los vuelos de drones que obligaron a cerrar temporalmente aeropuertos como Aalborg, Esbjerg y Sønderborg, además de la base aérea de Skrydstrup.

La policía confirmó que los movimientos de un buque de guerra ruso forman parte de las pesquisas (REUTERS)

El jefe de la Policía Nacional, Thorkild Fogde, confirmó que los datos de tráfico marítimo son uno de los primeros aspectos analizados. “Los datos sobre qué barcos han estado dónde, de dónde vienen, si son parte de la ‘flota fantasma’, etcétera, son ahora parte de la investigación”, señaló, en referencia a la red de navíos que Rusia emplea para evadir sanciones.

Los servicios de inteligencia admiten que no tienen pruebas concluyentes para señalar a un culpable, pero la sombra de Moscú planea sobre el caso. “El riesgo de sabotaje ruso en Dinamarca es alto”, advirtió Finn Borch, jefe del PET, el servicio de seguridad interior.

El ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, afirmó que se trata de una “operación sistemática” atribuible a un “actor profesional”. Para el Gobierno danés, no se trata de una amenaza militar directa, pero sí de un ataque híbrido que busca sembrar miedo y división.

(Con información de AFP)

