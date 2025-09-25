Alemania anunció un plan espacial de defensa que redefine la seguridad europea ante la amenaza rusa

El ministro de Defensa Boris Pistorius anunció la mayor inversión militar alemana en décadas (AP foto/Ebrahim Noroozi)

El Gobierno de Alemania anunció un programa de defensa espacial valorado en 35.000 millones de euros (unos USD 40.000 millones), que cambiará la postura del país frente a la amenaza de Rusia y redefinirá su posición en el escenario internacional.

El anuncio se realizó hoy durante una conferencia celebrada en Berlín, donde el ministro de Defensa, Boris Pistorius, comunicó oficialmente que Alemania busca acelerar el desarrollo de sus capacidades militares fuera de la atmósfera terrestre.

El liderazgo de Boris Pistorius impulsa la coordinación de defensa en la Unión Europea (Reuters)

Este ministro subrayó que esta prioridad surge por los recientes cambios en los equilibrios globales de poder, ya que Rusia y China han desarrollado tecnologías que superan la capacidad europea en satélites y armas antisatélite.

Pocas horas antes, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, advirtió ante diputados alemanes que Europa atraviesa “una carrera armamentística” centrada en el desarrollo y defensa frente a drones hostiles.

Alexander Dobrindt pidió una mayor transparencia en el uso de fondos para defensa espacial (Reuters)

La advertencia de Dobrindt tuvo lugar tras un aumento de incidentes de sabotaje que, según las investigaciones, apuntan a Moscú como principal sospechoso. La conferencia en Berlín reunió a industriales y expertos tecnológicos.

El programa, que tendrá como destino prioritario el refuerzo de la protección de sistemas satelitales y la infraestructura terrestre vinculada, destaca también el desarrollo de medios propios de transporte espacial. Este avance reducirá la dependencia tecnológica de terceros países y mejorará la capacidad de reacción ante la pérdida o sabotaje de recursos orbitales.

Un aspecto central del anuncio es la proliferación de drones y armas no tripuladas. Dobrindt subrayó en el Parlamento que la defensa ante drones hostiles, métodos ya utilizados por Moscú en zonas en tensión, requiere un salto cualitativo en desarrollo y respuesta. Según el ministro, los incidentes recientes mostraron la vulnerabilidad de infraestructuras críticas europeas ante drones de última generación.

El despliegue de drones alemanes será clave para vigilar infraestructuras críticas (EFE)

El anuncio del plan de defensa espacial de Alemania por 35.000 millones de euros marca un nuevo ciclo de inversiones en materia militar e impulsa el debate sobre los desafíos y dilemas que enfrentan los países europeos ante la transformación de la seguridad global.

Según informó Reuters, durante la conferencia en Berlín se destacó la necesidad de que Alemania fortalezca su autonomía tecnológica. Se remarcó que depender de capacidades de terceros países podría dejar expuestas infraestructuras críticas nacionales y continentales durante eventuales crisis o conflictos.

La propuesta alemana también promueve una discusión sobre la coordinación en el seno de la Unión Europea. Diversas fuentes políticas en Bruselas resaltaron que el programa, al volverse operativo, obligará a armonizar políticas de defensa y a compartir información sensible entre los países miembros.

Expertos consultados por Reuters consideran que la cooperación interestatal podría consolidarse mediante la experiencia alemana, especialmente en el desarrollo de estándares comunes de ciberseguridad y protección orbital. Estos aspectos habían permanecido en un segundo plano dentro de los debates previos sobre defensa, pero ahora emergen como ejes centrales en la agenda europea.

(Con información de AFP y Reuters)