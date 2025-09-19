Mundo

Donald Trump y Xi Jinping dialogan por teléfono para cerrar un acuerdo sobre el futuro de TikTok

El presidente estadounidense y el líder del gobierno de Beijing también buscan limar diferencias para bajar el costo de los aranceles en medio de las tensiones comerciales

Imagen de archivo del presidente
Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump; junto a su par chino, Xi Jinping (REUTERS/Kevin Lamarque)

Los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, iniciaron la llamada telefónica prevista para este viernes, informó el Ministerio de Exteriores del país asiático.

“El presidente Xi Jinping está hablando con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por teléfono”, indica un escueto comunicado difundido por la Cancillería china.

Poco después, un funcionario de la Casa Blanca confirmó a la prensa que la conversación telefónica entre ambos líderes comenzó a las 8:00 hora local (12:00 GMT) sin ofrecer más detalles sobre los temas a tratar. Adelantó que Trump informaría más tarde sobre la marcha del diálogo en su red Truth Social.

El diálogo llega tras la cuarta ronda de negociaciones entre ambas potencias en Madrid, donde se anunció un “marco básico” para resolver el caso TikTok que ahora deben ratificar los presidentes.

El logo de TikTok en
El logo de TikTok en medio de banderas de China y EEUU (REUTERS/Florence Lo)

También se produce después de que Washington y Pekín asegurasen esta semana haber reducido barreras a la inversión y avanzado en cooperación económica, además de haber concretado el citado marco que permita a la aplicación continuar en EEUU, sobre el que todavía no se han divulgado detalles.

Una ley aprobada por el Congreso de EEUU en 2024 exige que la entidad que opere TikTok en territorio estadounidense quede lo suficientemente desligada de ByteDance, en especial en lo relativo a cualquier acceso desde China a servidores o a datos de usuarios, para evitar el cierre del servicio.

El martes, Trump extendió por decreto por cuarta vez y hasta el 16 de diciembre el plazo legal para que ByteDance venda la propiedad de TikTok en Estados Unidos o la aplicación quede prohibida en ese país.

Uno de los puntos decisivos pasa por el algoritmo de recomendación, considerado clave en el éxito de la aplicación de video, que cuenta con unos 150 millones de usuarios en el país norteamericano.

Las dos potencias deben definir quién controla, mantiene y actualiza ese motor de recomendaciones, que impulsa la personalización del contenido y está en el centro de las exigencias regulatorias de ambos países.

Trump y Xi también buscan
Trump y Xi también buscan limar diferencias para bajar el costo de los aranceles en medio de las tensiones comerciales (Europa Press)

Otros frentes abiertos

El intercambio telefónico podría servir también para allanar el terreno para una visita de Trump a China o, al menos, un encuentro bilateral en la cumbre APEC de octubre en Corea del Sur, en lo que sería su primer cara a cara desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Además, la conversación coincide con nuevos elementos de fricción en materia tecnológica, ya que el lunes el regulador chino acusó a la estadounidense Nvidia de violar la ley antimonopolio en su compra en 2020 de Mellanox Technologies y anunció pesquisas adicionales.

La citada compañía acordó en agosto transferir al Gobierno de EEUU el 15% de lo que ingrese por vender el sofisticado chip H20 en China, una decisión a la que Pekín supuestamente ha reaccionado con supuestas órdenes regulatorias para que las grandes tecnológicas chinas detengan sus pedidos de procesadores de inteligencia artificial de Nvidia, un extremo no confirmado oficialmente.

(Con información de EFE)

