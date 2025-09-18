Mundo

Hallaron fragmentos del palacio Villa Regia bajo el río Vístula en Varsovia

El descubrimiento arqueológico permitirá reconstruir parte de la monumental escalera y acercar al público a un capítulo dramático de la capital polaca

Por Constanza Almirón

Guardar
Arqueólogos hallan fragmentos del palacio
Arqueólogos hallan fragmentos del palacio Villa Regia bajo el río Vístula en Varsovia (Créditos: Muzeum Historii Polski/Facebook)

Casi cuatro siglos después de la desaparición del palacio Villa Regia bajo las aguas del río Vístula, fragmentos de esta emblemática residencia real resurgió en Varsovia. El reciente hallazgo de piezas clave, saqueadas y perdidas durante la invasión sueca del siglo XVII, constituye un hito para el patrimonio polaco y anticipa la reconstrucción parcial del palacio en el Museo de Historia de Polonia.

Según informó All That’s Interesting, estas piezas, conservadas en el lecho del río durante siglos, pronto formarán parte de una exposición que permitirá acercarse a uno de los capítulos más dramáticos de la historia de Varsovia.

Una escalera monumental recuperada tras siglos de olvido

El más reciente de estos descubrimientos fue posible gracias a la confluencia de un proyecto arqueológico de larga duración y los niveles históricamente bajos del Vístula. Arqueólogos polacos lograron extraer fragmentos fundamentales de la monumental escalera del palacio, incluyendo un arco de 200 kilogramos y una sección de pilar.

Las piezas rescatadas datan del
Las piezas rescatadas datan del siglo XVII y fueron saqueadas durante la invasión sueca, un capítulo dramático para Varsovia (Créditos: Muzeum Historii Polski/Facebook)

Estas piezas rescatadas no solo enriquecen la colección del Museo, sino que aportan nuevas pistas sobre las dimensiones y el diseño original de la escalera, considerada una de las joyas arquitectónicas de la residencia. Desde 2011, el equipo recuperó aproximadamente 22 toneladas de material, destacándose un avance considerable en 2015. Aunque las excavaciones sistemáticas disminuyeron, el equipo continúa atento a las variaciones del río, en busca de nuevos vestigios. Durante 202, la bajada excepcional del nivel del agua facilitó el acceso a fragmentos que hasta ahora permanecían ocultos, un hecho calificado como significativo por el museo.

Krzysztof Niewiadomski, subdirector del museo, subrayó la relevancia de estos hallazgos para la exposición permanente. “Los monumentos excavados hoy enriquecerán la gran colección de objetos de la residencia real del siglo XVII Villa Regia que se encuentra en el Museo de Historia de Polonia. A partir de ellos, estamos preparando una de las instalaciones más impresionantes de la exposición permanente: la reconstrucción de la escalera del palacio”, afirmó Niewiadomski. El museo también remarcó que la muestra permitirá narrar la historia de Polonia y el impacto de la invasión sueca.

El proyecto arqueológico ha recuperado
El proyecto arqueológico ha recuperado 22 toneladas de material desde 2011, con avances clave en 2015 (Créditos: Muzeum Historii Polski/Facebook)

El esplendor y destrucción de la Villa Regia

El palacio Villa Regia, construido entre 1637 y 1642 como residencia de verano para el rey Władysław IV Vasa, fue considerado una de las residencias más espléndidas de Europa. Sobresalía especialmente su logia occidental, una galería exterior que, según el museo, probablemente se añadió tras el matrimonio del monarca con Cecilia Renata de Habsburgo. La arquitectura y el lujo del palacio reflejaban el poder y la ambición de la corte polaca en el siglo XVII.

Las piezas recientemente recuperadas del
Las piezas recientemente recuperadas del Palacio Villa Regia se integrarán a la exposición en el Museo de Historia de Polonia como parte del proyecto de reconstrucción. (Créditos: Muzeum Historii Polski/Facebook)

La prosperidad de Villa Regia terminó abruptamente con la invasión sueca de 1655 a 1660, un episodio conocido en Polonia como el “Diluvio sueco”. Durante este periodo de devastación, la población se redujo en un 40% y miles de edificaciones quedaron destruidas: 188 ciudades, 186 pueblos, 136 iglesias, 30 molinos, 10 cervecerías, 81 castillos y 89 palacios. El Villa Regia fue uno de los palacios arrasados. En 1656, durante la retirada sueca de Varsovia, los soldados intentaron transportar partes del edificio en una barcaza, pero el exceso de peso provocó el hundimiento de la embarcación y la pérdida de los restos en el fondo del Vístula, donde permanecieron ocultos durante siglos.

Hacia una nueva exposición permanente

La recuperación arqueológica iniciada en 2011 ha permitido rescatar 22 toneladas de material. El año 2015 fue especialmente favorable, aunque el ritmo de las excavaciones ha disminuido, los arqueólogos siguen atentos a las fluctuaciones del Vístula, que pueden revelar nuevas piezas. El Museo de Historia de Polonia planea reconstruir y exhibir parte de la fachada y la monumental escalera a partir de 2027, en una muestra destinada a convertirse en uno de los principales atractivos culturales de Varsovia.

El Museo de Historia de
El Museo de Historia de Polonia planea exhibir la reconstrucción de la Villa Regia a partir de 2027 (Créditos: Muzeum Historii Polski/Facebook)

A partir de ese año, los visitantes del museo podrán contemplar la reconstrucción de la fachada y la escalera monumental de la Villa Regia, una exposición diseñada para rendir homenaje tanto al esplendor perdido como a la compleja historia de la capital polaca en el siglo XVII.

Temas Relacionados

Villa RegiaMuseo de Historia de PoloniaInvasión suecaVarsoviaArqueología en PoloniaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Wall Street abrió con alzas en todos sus índices tras la reducción en las tasas y la millonaria inversión de Nvidia en Intel

La reacción positiva se extendió a los mercados europeos, mientras Asia cerró con resultados mixtos y cautela ante las señales económicas de Estados Unidos

Wall Street abrió con alzas

Nvidia invertirá 5.000 millones de dólares en Intel y codiseñarán chips para inteligencia artificial

La sorpresiva alianza entre las compañías rivales incluye el desarrollo conjunto de procesadores para computadoras personales y centros de datos que puede redefinir el panorama tecnológico global

Nvidia invertirá 5.000 millones de

China renovó sus amenazas de invadir Taiwán: “Nunca permitiremos su independencia”

El ministro de Defensa, Dong Jun, afirmó que la “restauración” de la isla autónoma forma parte del orden internacional de posguerra y advirtió que Beijing no tolerará interferencias militares externas

China renovó sus amenazas de

Arabia Saudita y Pakistán sellaron un pacto de defensa mutua que redefine las alianzas en Medio Oriente

El acuerdo podría incluir protección nuclear para el reino petrolero, en medio de las pretensiones atómicas de Irán y la ofensiva antiterrorista de Israel en la región

Arabia Saudita y Pakistán sellaron

Estados Unidos y el Reino Unido firmaron una histórica alianza nuclear y tecnológica: invertirán 205 mil millones de dólares

Donald Trump y Keir Starmer anunciaron el acuerdo avalado por los gigantes del rubro y grupos financieros, presentes en el encuentro entre los mandatarios en la mansión de Chequers: “Es el mayor paquete de inversión de este tipo en la historia británica”

Estados Unidos y el Reino
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesinan a tres personas al

Asesinan a tres personas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali: víctimas fueron identificadas

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores inicia sesiones este 18 de septiembre con baja de 0,77%

Pensiones del Bienestar: ¿A quién le depositan el jueves 18 de septiembre 2025?

Pantera, de ‘La casa de los famosos’, no dudó en despacharse en elogios a Amparo Grisales: “Está mejor que muchas de 20 años”

La mañanera de hoy 18 de septiembre | En vivo

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Analizan el poder curativo de la musicoterapia en la UCI cardíaca

Mari Boya se despide de Campos Racing tras dos temporadas: "Ha sido como estar en familia"

El ciclo de Conciertos del Emperador comienza este sábado en Cuacos de Yuste con el grupo musical Carmina Terrarum

Alumnas de 16 años crearon una app para facilitar el aprendizaje de niños neurodivergentes

Histórico: Bolivia prohíbe el matrimonio infantil y las uniones en menores de 18 años

ENTRETENIMIENTO

El Ghostface original vuelve: Matthew

El Ghostface original vuelve: Matthew Lillard confirma su participación en ‘Scream 7′

Celebridades apoyaron a Jimmy Kimmel tras suspensión de su programa por comentarios sobre Charlie Kirk

Amanda Seyfried aclara su comentario sobre la muerte de Charlie Kirk tras aluvión de críticas

Cameron Crowe reveló su filosofía para dirigir películas: “Todo parecía cuestión de vida o muerte emocionalmente”

El método poco conocido que Reese Witherspoon eligió para superar la ansiedad tras abandonar la medicación