Mundo

Estados Unidos lanzó su mayor iniciativa naval en décadas para contener el avance chino en los mares

Washington apunta a puertos en Europa, el Caribe y el Pacífico, y busca alianzas con empresas privadas para reforzar su influencia marítima

Guardar
Estados Unidos lanzó su mayor
Estados Unidos lanzó su mayor iniciativa naval en décadas para contener el avance chino en los mares. (Chinatopix vía AP)

El gobierno de Donald Trump ha puesto en marcha una de las iniciativas marítimas más ambiciosas desde la década de 1970: contener la expansión de la red portuaria china y reforzar el control occidental sobre terminales estratégicas en todo el mundo.

De acuerdo con lo afirmado a la agencia de noticias Reuters por tres fuentes cercanas al plan, la Casa Blanca considera que la creciente presencia de Beijing en los mares representa un riesgo estratégico que podría dejar a Washington en desventaja en caso de conflicto. La principal preocupación es que la flota mercante estadounidense no está preparada para sostener el apoyo logístico militar en tiempos de guerra, lo que obliga a depender en exceso de barcos y puertos extranjeros.

Entre las alternativas que se barajan figura el respaldo a compañías privadas de Estados Unidos y Europa para adquirir participaciones chinas en puertos clave. Como ejemplo, las fuentes mencionaron el interés de BlackRock en los activos portuarios de CK Hutchison, con operaciones en 23 países, incluido el estratégico Canal de Panamá.

CK Hutchison quiere incorporar a
CK Hutchison quiere incorporar a un inversor estratégico chino al consorcio que comprará sus puertos. (Europa Press)

Puertos en la mira de Washington

Uno de los escenarios más delicados es el puerto griego de El Pireo, donde el gigante chino COSCO posee el 67% de la Autoridad Portuaria. Ubicado en el Mediterráneo oriental, el enclave funciona como un nodo central en la ruta comercial que conecta Asia, África y Europa.

Funcionarios estadounidenses ya han vinculado a COSCO con el ejército chino, incluyéndola en la lista negra del Pentágono. Aunque la medida no impone sanciones inmediatas, abre la puerta a restricciones futuras.

Algunos inversores chinos temen que Washington quiera atacar las operaciones de COSCO en Grecia, dijo una fuente cercana a los inversores chinos involucrados en el transporte marítimo griego. “Estados Unidos pretende atacar la influencia internacional de China exagerando la ‘teoría de la amenaza china’ y usarla como excusa para obligar a los aliados a tomar partido en los acuerdos sobre la cadena de suministro”, afirmó el Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado, un grupo de expertos oficial del gabinete gobernante de China, en un documento publicado el mes pasado.

Estibadores caminan frente al nuevo
Estibadores caminan frente al nuevo buque portacontenedores 'China Cosco Taurus' de 420 metros, atracado en el Puerto de Piraeus, cerca de Atenas, Grecia. (EFE/ Yannis Kolesidis/Archivo)

Además de Grecia, España, el Caribe e incluso la costa oeste de Estados Unidos aparecen entre las regiones donde la influencia china genera preocupación en Washington.

El interés en la terminal de Kingston, en Jamaica, es visto por el Departamento de Estado como un riesgo mayúsculo: un puerto de aguas profundas considerado vital para el comercio en el Caribe. Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales calificó la presencia china en Kingston como la mayor amenaza a la seguridad de EEUU en toda América Latina y el Caribe.

China Merchants participa en la gestión de la terminal junto a la francesa CMA CGM, mientras que el grupo JISCO adquirió en 2016 la refinería de alúmina Alpart y el cercano Puerto Kaiser. Durante una visita a Kingston en marzo, el secretario de Estado Marco Rubio denunció las “prácticas depredadoras” de China y su estrategia de subsidiar empresas para ganar activos estratégicos.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Jamaica aseguró desconocer cualquier solicitud de Washington para reducir la influencia china en el país. Sin embargo, voces como la del ex primer ministro Bruce Golding advierten: “Sospecho que habrá una presión cada vez mayor por parte de Estados Unidos para que desistamos de cualquier acercamiento creciente con China”.

Un informe del Centro de
Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales calificó la presencia china en Kingston como la mayor amenaza a la seguridad de EE. UU. en toda América Latina y el Caribe. (EFE/Guardia Costera)

En paralelo, la Comisión Federal Marítima de EEUU ha iniciado una revisión de cuellos de botella como el estrecho de Gibraltar y sigue de cerca las concesiones de COSCO en Valencia y Bilbao. España, no obstante, ha negado haber recibido planteamientos oficiales de preocupación por estas inversiones.

China, por su parte, rechaza las acusaciones y defiende que su cooperación internacional se enmarca en el derecho internacional. Su embajada en Washington acusó a EEUU de “hegemonismo” y “coerción económica”.“China siempre se ha opuesto firmemente a las sanciones unilaterales ilegales e injustificables, a la llamada jurisdicción de brazo largo y a las medidas que violan y socavan los derechos e intereses legítimos de otros países mediante la coerción económica, el hegemonismo y la intimidación”, afirmó un portavoz.

Mientras tanto, COSCO mantiene inversiones en los puertos de Los Ángeles y Long Beach. Y en Australia, la firma estadounidense Cerberus, vinculada al ex subsecretario de Defensa Stephen Feinberg, ha mostrado interés en adquirir el arrendamiento del puerto de Darwin, actualmente bajo control del grupo chino Landbridge. El primer ministro Anthony Albanese ha reiterado que su objetivo es devolver la gestión a manos locales.

Escalada marítima

Las tensiones crecen en un escenario en el que China ya controla o arrienda más de un centenar de proyectos portuarios a nivel global, en el marco de su Iniciativa de la Franja y la Ruta. Según el Consejo de Relaciones Exteriores, hasta agosto de 2024, empresas chinas tenían participación en 129 proyectos portuarios en todo el mundo.

La brecha con Estados Unidos es notable: la industria naval china es 230 veces más grande que la capacidad de los astilleros estadounidenses, lo que, según estimaciones de la Armada norteamericana, requeriría décadas para equilibrarse.

Frente a este panorama, Trump ha impulsado medidas para reactivar la construcción naval local, ampliar la flota bajo bandera estadounidense y aplicar tarifas a los buques construidos o registrados en China que arriben a puertos estadounidenses. El mandatario también ha dejado entrever su interés en territorios estratégicos como Groenlandia, por su cercanía al Ártico y sus rutas marítimas clave.

Washington apunta a puertos en
Washington apunta a puertos en Europa, el Caribe y el Pacífico, y busca alianzas con empresas privadas para reforzar su influencia marítima. (Europa Press/Contacto/Iranian Army Office)

Para los analistas, la disputa entre Washington y Pekín trasciende lo económico. Stuart Poole-Robb, fundador de la consultora KCS Group, sostiene que el riesgo no se limita a la competencia comercial: “La preocupación es que China pueda utilizar el control sobre estos activos para espionaje, ventaja militar o para interrumpir las cadenas de suministro durante crisis geopolíticas”, señaló tras conversaciones con fuentes de seguridad estadounidenses.

El especialista advierte: “Es probable que, a corto y mediano plazo, Estados Unidos continúe sus esfuerzos para contrarrestar la influencia china en las áreas portuarias clave mediante la construcción de alianzas y asociaciones para contrarrestar el poder y el crecimiento económico de China”.

El resultado es un pulso cada vez más abierto en aguas internacionales, donde ambas potencias miden fuerzas por el control de rutas, puertos e infraestructuras que definen el comercio y la seguridad del siglo XXI.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

ChinaEstados Unidospuertosred portuariaUltimas noticias America

Últimas Noticias

Estados Unidos aprobó una millonaria ayuda militar para Ucrania: así funciona el nuevo mecanismo impulsado por Trump

La Casa Blanca dio luz verde a envíos de armamento y defensas aéreas financiados de forma colectiva por aliados transatlánticos, en respuesta a las demandas urgentes de Kiev para contener los ataques rusos

Estados Unidos aprobó una millonaria

Rescate genético y mutaciones inesperadas: los desafíos que enfrentan los tigres de Similipal para sobrevivir

El aislamiento biológico de la región en la India favoreció la propagación de rasgos poco comunes en su población de felinos. Traslados controlados y monitoreo son claves en evitar la pérdida irreversible de diversidad en esta emblemática reserva

Rescate genético y mutaciones inesperadas:

Tras casi 60 años, los rebeldes maoístas de India anunciaron la suspensión unilateral de la lucha armada

El Partido Comunista de la India (CPI) indicó que dejará las armas y buscará iniciar un diálogo de paz con el gobierno, luego de la fuerte ofensiva militar que eliminó a varios de sus líderes y debilitó sus bastiones en el Corredor Rojo

Tras casi 60 años, los

Ucrania se prepara para un invierno de ataques rusos contra su sistema energético

El sistema energético de Ucrania ha sido atacado 3.000 veces desde el inicio del año

Ucrania se prepara para un

De embalse de aguas residuales a balneario turístico: así planea Roma la recuperación del Tíber

La intervención en uno de los cursos fluviales más emblemáticos de Europa para revertir años de deterioro plantea un gran número de desafíos. Cómo será este espacio construido para la convivencia y el encuentro comunitario

De embalse de aguas residuales
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Este es el ingrediente de

Este es el ingrediente de consumo diario que podría ser un aliado para mejorar la salud del corazón

Investigan si cuerpos localizados en Tijuana serían de dos agentes de la Guardia Nacional reportados como desaparecidos

Lina María Garrido le cantó la tabla al ministro de Defensa por billonaria compra de aviones Gripen: “No sirven para la guerra interna”

Deforestación en la Amazonía generó más de 28 millones de enfermos en 20 años: Perú y Venezuela son los países más afectados

Manjares de Valle del Cauca: estos son los platos típicos que no se puede perder

INFOBAE AMÉRICA
La Fiscalía de Novi Sad,

La Fiscalía de Novi Sad, en Serbia, imputa a trece personas por el colapso en la estación que mató a 16 personas

Ecuador declaró como organizaciones terroristas a Hamas, Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria de Irán

España no irá a Eurovisión 2026 si participa Israel

El partido opositor turco CHP tacha de autócrata a Erdogan en una multitudinaria manifestación en Ankara

La Reina Letizia arrasa en clave 'working girl' con un traje azul bebé en su reaparición tras su 53 cumpleaños

ENTRETENIMIENTO

Premios Juventud 2025: dos colombianos

Premios Juventud 2025: dos colombianos se sumaron a las presentaciones en vivo de la gala liderada por Marc Anthony

De La casa de papel al Congreso: así fue la transformación de Álvaro Morte para convertirse en Adolfo Suárez

“La larga marcha”, la adaptación de Stephen King que se consagra como fenómeno de la crítica

¿The Who y su adiós final? Cómo será el evento que ya enciende la nostalgia rockera

El lado más tierno de Robert Redford en fotos inéditas compartidas por sus nietos