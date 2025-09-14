Benjamin Netanyahu dijo que la visita de Marco Rubio refleja la solidez de la alianza entre Estados Unidos e Israel

Netanyahu y Rubio rezaron en el Muro de los Lamentos (REUTERS/Nathan Howard/Pool)

Benjamin Netanyahu afirmó este domingo que la visita a Jerusalén del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, refleja la fortaleza de la alianza entre Israel y Estados Unidos.

El premier israelí calificó al jefe de la diplomacia norteamericana como un “extraordinario amigo” de Israel y afirmó que la relación entre ambos países “es tan fuerte y duradera como las piedras del Muro de los Lamentos que acabamos de tocar”.

“Bajo la presidencia de Donald Trump y el secretario Rubio, esta alianza nunca ha sido tan fuerte y lo agradecemos profundamente”, agregó Netanyahu ante la prensa tras realizar oraciones en el Muro de los Lamentos junto a Rubio y el enviado de Washington en Israel, Mike Huckabee.

La visita del secretario de Estado de Estados Unidos coincidió con una intensificación de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza y la proximidad de un debate clave en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el reconocimiento del Estado palestino.

Netanyahu destacó la firme alianza entre Israel y EEUU en medio de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Jerusalén (REUTERS/Nathan Howard/Pool)

Rubio, acompañado por Netanyahu y Huckabee, recorrió el Muro de los Lamentos en Jerusalén, en una muestra pública del respaldo estadounidense a Israel, mientras la comunidad internacional expresa preocupación por la crisis humanitaria en Gaza y la reciente escalada diplomática tras un ataque israelí contra la cúpula terrorista de Hamas en Doha.

En la víspera de su viaje, el secretario de Estado señaló que buscaba dialogar con las autoridades israelíes sobre el futuro de Gaza, especialmente tras el ataque en Qatar.

La agenda de Rubio en Israel se mantuvo pese al malestar expresado por el propio Donald Trump, quien manifestó su descontento por no haber sido informado previamente del ataque israelí en Doha. El viernes, Rubio y Trump se reunieron con el primer ministro qatarí para abordar las consecuencias de la operación israelí.

Rubio y Netanyahu visitaron los túneles subterráneos del Muro de las Lamentaciones (REUTERS/Nathan Howard)

Sin embargo, Rubio minimizó el impacto del deterioro en la relación entre Washington e Israel tras el reciente ataque en Doha, Qatar, al afirmar que la ofensiva contra los líderes del grupo terrorista palestino Hamas no modificará los lazos bilaterales. “Lo que ocurrió, ocurrió. Nosotros no estábamos contentos, el presidente tampoco”, señaló el sábado antes de partir hacia Israel.

Antes de la llegada de Rubio, Netanyahu afirmó este sábado que si los jefes de Hamas fuesen eliminados, la guerra en la Franja de Gaza terminaría. A su vez, acusó al grupo terrorista de obstaculizar los intentos de pactar un alto el fuego

Netanyahu escribió en su perfil de la red social X un mensaje a sus enemigos en Medio Oriente: “Los jefes terroristas de Hamas que viven en Qatar no se preocupan por la gente en Gaza. Bloquearon todos los intentos de cese el fuego para prolongar la guerra indefinidamente”. “Deshacerse de ellos eliminaría el principal obstáculo para liberar a todos nuestros rehenes y terminar la guerra”, sentenció en la previa a su encuentro con el secretario de Estado estadounidense.

Rubio aseguró que las relaciones entre EEUU e Israel no cambiarán a pesar de los ataques israelíes en Qatar (REUTERS/Ronen Zvulun)

En ese sentido, Rubio colocó paños fríos en la tensión entre Estados Unidos e Israel antes de tomar el vuelo, en busca a un alto el fuego en Gaza: “No va a cambiar la naturaleza de nuestra relación con los israelíes, pero vamos a tener que hablar sobre ello, principalmente sobre qué impacto tiene esto”.

En tanto, durante la estadía del jefe de Estado norteamericano, se prevé un homenaje al activista conservador estadounidense Charlie Kirk, asesinado el miércoles pasado en la Universidad del Valle de Utah.

El ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, también participará en la ceremonia. Según la ONG israelí Peace Now, Rubio dará el presente en la inauguración de un túnel turístico en una el barrio Silwan de la capital israelí.