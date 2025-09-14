Mundo

Benjamin Netanyahu dijo que la visita de Marco Rubio refleja la solidez de la alianza entre Estados Unidos e Israel

El premier israelí afirmó que la relación entre ambos países “es tan fuerte y duradera como las piedras del Muro de los Lamentos”

Guardar
Netanyahu y Rubio rezaron en
Netanyahu y Rubio rezaron en el Muro de los Lamentos (REUTERS/Nathan Howard/Pool)

Benjamin Netanyahu afirmó este domingo que la visita a Jerusalén del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, refleja la fortaleza de la alianza entre Israel y Estados Unidos.

El premier israelí calificó al jefe de la diplomacia norteamericana como un “extraordinario amigo” de Israel y afirmó que la relación entre ambos países “es tan fuerte y duradera como las piedras del Muro de los Lamentos que acabamos de tocar”.

“Bajo la presidencia de Donald Trump y el secretario Rubio, esta alianza nunca ha sido tan fuerte y lo agradecemos profundamente”, agregó Netanyahu ante la prensa tras realizar oraciones en el Muro de los Lamentos junto a Rubio y el enviado de Washington en Israel, Mike Huckabee.

La visita del secretario de Estado de Estados Unidos coincidió con una intensificación de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza y la proximidad de un debate clave en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el reconocimiento del Estado palestino.

Netanyahu destacó la firme alianza
Netanyahu destacó la firme alianza entre Israel y EEUU en medio de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Jerusalén (REUTERS/Nathan Howard/Pool)

Rubio, acompañado por Netanyahu y Huckabee, recorrió el Muro de los Lamentos en Jerusalén, en una muestra pública del respaldo estadounidense a Israel, mientras la comunidad internacional expresa preocupación por la crisis humanitaria en Gaza y la reciente escalada diplomática tras un ataque israelí contra la cúpula terrorista de Hamas en Doha.

En la víspera de su viaje, el secretario de Estado señaló que buscaba dialogar con las autoridades israelíes sobre el futuro de Gaza, especialmente tras el ataque en Qatar.

La agenda de Rubio en Israel se mantuvo pese al malestar expresado por el propio Donald Trump, quien manifestó su descontento por no haber sido informado previamente del ataque israelí en Doha. El viernes, Rubio y Trump se reunieron con el primer ministro qatarí para abordar las consecuencias de la operación israelí.

Rubio y Netanyahu visitaron los
Rubio y Netanyahu visitaron los túneles subterráneos del Muro de las Lamentaciones (REUTERS/Nathan Howard)

Sin embargo, Rubio minimizó el impacto del deterioro en la relación entre Washington e Israel tras el reciente ataque en Doha, Qatar, al afirmar que la ofensiva contra los líderes del grupo terrorista palestino Hamas no modificará los lazos bilaterales. “Lo que ocurrió, ocurrió. Nosotros no estábamos contentos, el presidente tampoco”, señaló el sábado antes de partir hacia Israel.

Antes de la llegada de Rubio, Netanyahu afirmó este sábado que si los jefes de Hamas fuesen eliminados, la guerra en la Franja de Gaza terminaría. A su vez, acusó al grupo terrorista de obstaculizar los intentos de pactar un alto el fuego

Netanyahu escribió en su perfil de la red social X un mensaje a sus enemigos en Medio Oriente: “Los jefes terroristas de Hamas que viven en Qatar no se preocupan por la gente en Gaza. Bloquearon todos los intentos de cese el fuego para prolongar la guerra indefinidamente”. “Deshacerse de ellos eliminaría el principal obstáculo para liberar a todos nuestros rehenes y terminar la guerra”, sentenció en la previa a su encuentro con el secretario de Estado estadounidense.

Rubio aseguró que las relaciones
Rubio aseguró que las relaciones entre EEUU e Israel no cambiarán a pesar de los ataques israelíes en Qatar (REUTERS/Ronen Zvulun)

En ese sentido, Rubio colocó paños fríos en la tensión entre Estados Unidos e Israel antes de tomar el vuelo, en busca a un alto el fuego en Gaza: “No va a cambiar la naturaleza de nuestra relación con los israelíes, pero vamos a tener que hablar sobre ello, principalmente sobre qué impacto tiene esto”.

En tanto, durante la estadía del jefe de Estado norteamericano, se prevé un homenaje al activista conservador estadounidense Charlie Kirk, asesinado el miércoles pasado en la Universidad del Valle de Utah.

El ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, también participará en la ceremonia. Según la ONG israelí Peace Now, Rubio dará el presente en la inauguración de un túnel turístico en una el barrio Silwan de la capital israelí.

Temas Relacionados

Guerra en GazaMarco RubioBenjamin NetanyahuFranja de GazaHamasOrganización de las Naciones UnidasÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

Australia invertirá 8.000 millones de dólares en defensa submarina con tecnología de EEUU

El anuncio de fondos para astilleros y submarinos evidencia la prioridad de la innovación estratégica y la autonomía nacional en un contexto de rivalidad global y redefinición de alianzas

Australia invertirá 8.000 millones de

Ucrania golpeó otra refinería clave de Rusia en medio de la crisis de combustible

El ataque nocturno a la planta de Kirishi, una de las tres principales instalaciones por producción, se suma a la estrategia ucraniana de provocar escasez de gasolina y golpear la infraestructura petrolera que alimenta el esfuerzo bélico de Moscú

Ucrania golpeó otra refinería clave

Rusia lanzó un misil hipersónico durante las maniobras conjuntas con Bielorrusia

El Kremlin confirmó el disparo de un proyectil “Zircon” en el mar de Barents, como parte de los ejercicios militares ‘Zapad-2025’. La OTAN refuerza posiciones tras los recientes incidentes con drones rusos en Polonia

Rusia lanzó un misil hipersónico

El papa León XIV cumple 70 años y celebra su primer aniversario como líder de la Iglesia Católica

El Sumo Pontífice encabezará el rezo del Ángelus y una conmemoración de los mártires del siglo XXI en la basílica San Pablo Extramuros en el día de su cumpleaños

El papa León XIV cumple

Marco Rubio llegó a Israel para reunirse con Benjamin Netanyahu y evaluar la guerra en Gaza

El secretario de Estado de EEUU arribó esta mañana a Tel Aviv a la espera de una reunión diplomática con el primer ministro israelí. Ambos harán una visita al Muro de los Lamentos

Marco Rubio llegó a Israel
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo la suba del dólar

Cómo la suba del dólar y el clima electoral impactan en la inflación de septiembre

Juanjo Jiménez, mecánico, sobre mantener el coche a ralentí antes de arrancar: “Vamos a esperar unos minutos más”

Vuelve un clásico al mercado argentino: la nueva generación del Golf GTI llegará en 2026

Una mujer de 36 años muere aplastada por su camioneta mientras le cambiaba una rueda: “El gato resbaló”

Oficiales y soldados de Colombia y aliados reciben certificación en curso de despeje de explosivos

INFOBAE AMÉRICA
Condenado en Israel un hombre

Condenado en Israel un hombre ultraortodoxo por espiar para Irán

Aitana Sánchez-Gijón: "El camino de la actriz es infinito y nunca voy a llegar a abarcarlo todo"

Marc Márquez no falla el domingo en Misano y se acerca al título de MotoGP

Sumar pide que España se retire de Eurovisión si Israel participa

Albares recibe a las delegaciones de China y EEUU desplazadas a Madrid para una negociación comercial

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears y su familia:

Britney Spears y su familia: cómo cambió su relación tras el fin de la tutela

El golpe de Mike Tyson a MrBeast que se viralizó en las redes

La historia de amor de Bruce Willis y Demi Moore: del divorcio a un vínculo inquebrantable

Heidi Fleiss, la “Hollywood Madam” delatada por Charlie Sheen y condenada por liderar una red de prostitución

Andrea Bocelli y Karol G cantaron “Vivo por ella” y brillaron en el histórico concierto “Grace for the world” en el Vaticano