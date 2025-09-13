Erdogan intensifica la persecución contra la oposición en Turquía: detuvieron a otro alcalde socialdemócrata en Estambul

El operativo de la Policía turca para detener al alcalde Hasan Mutlu y otros varios cargos públicos (Europa Press)

Un alcalde socialdemócrata de un distrito de Estambul fue detenido este sábado por acusaciones de corrupción. Con este caso, suman 19 los regidores del principal partido de la oposición afectados por cargos similares en todo el país, situación que ese partido denuncia como un ataque judicial impulsado por el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan.

La Fiscalía de Estambul confirmó la detención de Hasan Mutlu, alcalde de Bayrampasa, un distrito de aproximadamente 270.000 habitantes, además de otras 47 personas. Se les imputan presuntos delitos de malversación de fondos, sobornos y amaño de licitaciones, según el diario turco Cumhuriyet.

Las autoridades efectuaron registros en 72 viviendas y negocios, informó el mismo medio.

Con la detención de Mutlu, ya son 12 los alcaldes de distrito de Estambul arrestados desde el año pasado. Entre ellos se encuentra el principal edil de la ciudad, Ekrem Imamoglu, considerado como el candidato con más posibilidades de disputar la presidencia a Erdogan, en el poder desde hace más de 20 años.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan (Sputnik/Vladimir Smirnov)

En toda Turquía, 19 regidores socialdemócratas permanecen detenidos bajo acusaciones de corrupción, dentro de una serie de investigaciones que el partido interpreta como una maniobra política contra la oposición.

Imamoglu está en prisión desde marzo bajo la misma acusación. La Fiscalía ha presentado múltiples causas adicionales contra él, como presuntos insultos a funcionarios y falsificación de su título universitario.

Ayer se realizó la primera audiencia del proceso contra Imamoglu, suspendido de sus funciones, por supuesta falsedad documental en la obtención de su diploma universitario en 1994.

El lunes comenzará el juicio contra la dirigencia nacional del CHP por una supuesta compra de votos durante el congreso de 2023, donde se eligió al actual presidente de la formación, Özgür Özel.

Analistas estiman que la Fiscalía podría solicitar la destitución de la cúpula y la designación de un interventor para dirigir el partido, como ocurrió la semana anterior en el caso de la rama del CHP en Estambul.

Ekrem Imamoglu (REUTERS/Dilara Senkaya/Archivo)

Imamoglu compareció ante un tribunal

El alcalde de Estambul y figura central de la oposición turca, Ekrem Imamoglu, compareció este viernes ante un tribunal en la prisión de Silivri, acusado de falsificar su título universitario.

El socialdemócrata, encarcelado por otras causas de corrupción y supuestos vínculos con el terrorismo, afronta ahora un proceso que podría derivar en una pena de hasta ocho años y nueve meses de cárcel, además de la inhabilitación política.

El caso se centra en la validez del diploma universitario de Imamoglu, obtenido en la Universidad de Estambul tras transferir sus estudios desde el norte de Chipre. La Fiscalía lo acusa de “falsificación reiterada de documentos oficiales”, al sostener que la convalidación de sus estudios en Chipre fue irregular y que utilizó ese diploma a lo largo de su carrera política.

La Universidad de Estambul retiró su diploma en marzo, junto al de otras 54 personas, argumentando inconsistencias en los trámites de traslado. Según la acusación, en 1990 Imamoglu fue inscrito como proveniente de la Universidad del Mediterráneo Oriental, reconocida por Turquía, cuando en realidad habría estudiado en el Colegio Universitario de Chipre Norte, sin convenios oficiales en aquel momento.

Imamoglu fue arrestado al día siguiente, lo que provocó que cientos de miles de personas inundaran las calles en las mayores protestas de Turquía en más de una década.

La Fiscalía sostiene que existió “falsedad evidente” en la documentación, aunque no precisa si Imamoglu fue responsable directo de falsificar papeles.

El alcalde es considerado el principal rival de Erdogan de cara a las elecciones presidenciales de 2028, para las cuales fue designado candidato por el CHP tras su arresto. Según la Constitución turca, un título universitario válido es requisito para postularse a la presidencia, lo que convierte este proceso en decisivo para su futuro político.