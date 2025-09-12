Taiwán actualiza su manual de defensa civil ante la amenaza del régimen de China

El vicesecretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, Lin Fei-fan, sostiene un manual actualizado de defensa civil durante una entrevista en Taipéi, Taiwán, el 2 de septiembre de 2025 (Reuters)

Taiwán emitirá la próxima semana nuevas directrices de seguridad en una versión actualizada de su manual de defensa civil que, por primera vez, instruirá a los ciudadanos sobre qué hacer si ven soldados enemigos y aclara que cualquier afirmación sobre la rendición de Taiwán debe considerarse falsa.

El manual representa el último esfuerzo de la democrática Taiwán para preparar a su población ante posibles emergencias frente a la creciente presión militar de China, que considera a la isla como parte de su propio territorio.

El manual, de un brillante color rojo anaranjado, está diseñado para personas de todas las edades y presenta personajes de dibujos animados que representan a la población de Taiwán en la portada y a lo largo de sus 29 páginas, e indica a los taiwaneses que “se protejan mutuamente y salvaguarden nuestro amado hogar”. Reuters revisó una copia antes de su publicación.

“Ya sean desastres naturales, epidemias, clima extremo o la amenaza de una invasión china, los desafíos que enfrentamos nunca han cesado”, dice el manual, que ofrece orientación sobre cómo encontrar refugios antiaéreos mediante aplicaciones para teléfonos inteligentes y consejos para preparar kits de emergencia para los miembros de la familia, incluidas las mascotas.

Lin Fei-fan, secretario general adjunto del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, quien supervisó la actualización del manual, dijo que Taipéi se ha inspirado en guías de supervivencia elaboradas por otras democracias, como la República Checa y Francia.

Copias del manual actualizado de defensa civil de Taiwán se almacenan en una caja en una imprenta en Taoyuan, Taiwán, el 2 de septiembre de 2025 (Reuters)

“Las ambiciones de China por la expansión autoritaria se sienten en países de todo el mundo”, dijo Lin, y agregó que la invasión rusa a Ucrania también ha dado nueva urgencia al tema.

“La situación global —ya sea en Europa o en la región del Indo-Pacífico— no es una preocupación lejana. Está justo en nuestra puerta”.

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China no respondió a una solicitud de comentarios. China nunca ha renunciado al uso de la fuerza para poner a Taiwán bajo su control y ha culpado al presidente de Taiwán, Lai Ching-te, de aumentar las tensiones, diciendo que es un “separatista”.

Lai rechaza las reclamaciones territoriales de Pekín y afirma que solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro.

El manual destaca el peligro de las campañas de desinformación en curso contra Taiwán, señalando que “fuerzas extranjeras hostiles” pueden explotar la desinformación para dividir y debilitar la determinación de Taiwán con la ayuda de videos deepfake y colaboradores locales.

“En caso de una invasión militar de Taiwán, cualquier afirmación de que el gobierno se ha rendido o de que la nación ha sido derrotada es falsa”, señala.

En tiempos de guerra, cuando se detecta la presencia sospechosa de un enemigo, se aconseja a las personas abandonar rápidamente el área o refugiarse en un lugar seguro lejos de las ventanas, y abstenerse de tomar fotos o videos y subirlos a internet, añade.

“Eso podría comprometer los movimientos militares, lo cual es perjudicial para nuestras operaciones defensivas”, dijo Shen Wei-chih, director de la Agencia de Movilización de Defensa Total del ejército de Taiwán.

El manual también señala los posibles riesgos de seguridad de dispositivos tecnológicos fabricados en China, como cámaras y aplicaciones, incluidas DeepSeek AI de China y las plataformas de redes sociales WeChat y TikTok.

“En tiempos de crisis, estos dispositivos podrían ser explotados por el enemigo”, añade.

Ninguna de las empresas chinas contactadas respondió a las solicitudes de comentarios. El manual también ofrece consejos sobre cómo hablar con los niños acerca de una emergencia.

“Muchos padres en realidad no saben cómo hablar de una posible crisis con sus hijos”, dijo Lin.

“El objetivo no es que todos sientan miedo. Más bien, toda la información está destinada a ayudar a las personas a desarrollar mejores estrategias de afrontamiento cuando ocurra una crisis real”.