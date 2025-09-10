Mundo

Suecia anunció que bajará la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años para frenar la violencia juvenil

El ejecutivo de Estocolmo impulsa cambios legales para enfrentar el incremento de jóvenes implicados en tiroteos y atentados. Pero expertos advierten riesgos de que bandas recluten a niños aún más pequeños

Los adolescentes son reclutados a
Los adolescentes son reclutados a través de aplicaciones cifradas para cometer delitos a cambio de dinero. EFE/Alexander Becher

El Gobierno sueco anunció el miércoles su intención de reducir la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años para luchar contra el alza del reclutamiento de menores por el crimen organizado.

Desde hace más de una década, el país escandinavo se esfuerza por contener la multiplicación de los delitos perpetrados por estas redes criminales, vinculadas principalmente a la lucha por el control del mercado de la droga.

“El número de presuntos delitos en los que están implicados menores de 15 años se ha duplicado en 10 años. Y los sospechosos de tiroteos mortales son cada vez más jóvenes”, apuntaron el Gobierno de coalición de derecha y su aliado de extrema derecha, los Demócratas de Suecia, en un artículo publicado por el diario Expressen.

“Hay que poner fin a esta evolución”, sentenciaron.

Los adolescentes son reclutados a través de aplicaciones cifradas para cometer delitos a cambio de dinero, lo que permite a los autores evitar ser identificados y aprovecharse de la ausencia de penas de prisión prolongadas para estos jóvenes debido a su edad.

El primer ministro sueco, Ulf
El primer ministro sueco, Ulf Kristersson. REUTERS/Remo Casilli/Archivo

“Hemos acordado reducir la edad de responsabilidad penal a 13 años para algunos delitos graves, como el asesinato y los atentados con explosivos”, agregó el Gobierno, añadiendo que la medida se aplicará durante un periodo limitado a cinco años.

No obstante, no ha precisado la fecha de su entrada en vigor.

Para la organización de defensa de los derechos del niño BRIS, esta medida podría ser “contraproducente”.

“La policía ha indicado que ve un gran riesgo de que las bandas criminales recluten a niños aún más jóvenes”, declaró Maria Frisk, secretaria general de BRIS.

El gobierno de derecha llegó al poder en 2022 con la promesa de luchar contra el crimen organizado.

Policía sueca. Agencia de Noticias
Policía sueca. Agencia de Noticias TT/Fredrik Sandberg vía REUTERS

Tres años después y a uno de celebrar nuevas elecciones, el país sigue siendo escenario de tiroteos y ataques con artefactos explosivos caseros casi a diario, que a veces causan víctimas inocentes.

Si bien los tiroteos mortales han disminuido en los últimos años, los atentados con explosivos han aumentado, según las estadísticas.

El gobierno sueco enumeró otras medidas que había adoptado o que iba a adoptar para combatir la delincuencia juvenil.

Entre ellas, figuran la creación de centros penitenciarios especiales para menores en lugar del actual sistema de hogares para jóvenes, la abolición de las penas más indulgentes para los menores y la autorización a la policía de utilizar medidas coercitivas contra los niños con el fin de llegar a los autores intelectuales.

(con información de AFP)

