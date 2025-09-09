Tras el ataque de Israel, Qatar aseguró que continuará con sus intentos de mediación para alcanzar un alto el fuego en Gaza

Qatar seguirá intentando mediar para un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza a pesar del ataque israelí contra un complejo de Hamas en Doha, declaró su primer ministro el martes.
“Nada nos disuadirá de continuar esta mediación en la región”, declaró el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a la prensa.
El primer ministro también advirtió que su país se reserva el derecho de responder al mortal ataque de Israel contra Hamás en Doha el martes, calificándolo de “momento crucial” para la región.
“Qatar... se reserva el derecho de responder a este flagrante ataque”, declaró el primer ministro, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, en una conferencia de prensa.
“Creemos que hoy hemos llegado a un momento crucial. Debe haber una respuesta de toda la región ante estas acciones brutales”, añadió.
En desarrollo