Mundo

Tras el ataque de Israel, Qatar aseguró que continuará con sus intentos de mediación para alcanzar un alto el fuego en Gaza

El primer ministro advirtió que su país se reserva el derecho de responder al mortal ataque de Tel Aviv

Guardar
el jeque Mohammed bin Abdulrahman
el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani . REUTERS/Emilie Madi

Qatar seguirá intentando mediar para un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza a pesar del ataque israelí contra un complejo de Hamas en Doha, declaró su primer ministro el martes.

Nada nos disuadirá de continuar esta mediación en la región”, declaró el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a la prensa.

El primer ministro también advirtió que su país se reserva el derecho de responder al mortal ataque de Israel contra Hamás en Doha el martes, calificándolo de “momento crucial” para la región.

Qatar... se reserva el derecho de responder a este flagrante ataque”, declaró el primer ministro, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, en una conferencia de prensa.

“Creemos que hoy hemos llegado a un momento crucial. Debe haber una respuesta de toda la región ante estas acciones brutales”, añadió.

En desarrollo

Temas Relacionados

qatarisraelhamasgazamedio oriente

Últimas Noticias

Etiopía inauguró la mayor represa de África y desató un conflicto con Egipto y Sudán por el agua del Nilo

La ceremonia de apertura reunió a altos funcionarios y representantes de diversos países, mientras persisten los interrogantes sobre el impacto ambiental y social para las comunidades cercanas y el futuro de la cooperación transfronteriza en la región

Etiopía inauguró la mayor represa

Un regreso amenazante: Rusia teme que sus veteranos traumados desaten una ola de violencia y caos social

Informes internos alertan que la vuelta de los soldados podría disparar crímenes violentos, alcoholismo y tensiones económicas que recuerdan al caos posafgano de los años 90

Un regreso amenazante: Rusia teme

El Reino Unido descarta un rescate financiero del Fondo Monetario Internacional tras debate en el Parlamento

Tras declaraciones polémicas desde la oposición conservadora, el gobierno británico aseguró que no considera necesario acudir al Fondo Monetario Internacional, citando la solidez de su financiación y las diferencias con los años 70

El Reino Unido descarta un

Los aliados europeos de Kiev se comprometieron a intensificar su apoyo militar

El Grupo de Contacto sobre Defensa de Ucrania celebró este martes una reunión en Londres en la que reafirmó su compromiso al presidente Zelensky

Los aliados europeos de Kiev

Lituania endurecerá los controles en su frontera durante las maniobras militares ruso-bielorrusas Zapad

La Guardia Fronteriza desplegará más tropas y reforzará la vigilancia ante posibles “provocaciones o violaciones fronterizas” durante los ejercicios conjuntos de Rusia y Bielorrusia

Lituania endurecerá los controles en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Karina Milei encabezó la primera

Karina Milei encabezó la primera reunión de la mesa bonaerense con el PRO: quiénes estuvieron

Lina Garrido criticó imagen del ministro del Interior, Armando Benedetti con el presidente de la Cámara de Representantes

Blindan a SSPC con nuevos rifles de asalto: ‘jubilan’ armamento de cuerpos de seguridad en Oaxaca tras 40 años de uso

Alejandro Moreno se reúne con presidenta Dina Boluarte en medio de tensiones México–Perú

Reforma tributaria: Ministerio de Hacienda abrió negociación en el Congreso y advirtió posible ajuste al presupuesto

INFOBAE AMÉRICA
Etiopía inauguró la mayor represa

Etiopía inauguró la mayor represa de África y desató un conflicto con Egipto y Sudán por el agua del Nilo

Un regreso amenazante: Rusia teme que sus veteranos traumados desaten una ola de violencia y caos social

La Asamblea Municipal de Lisboa rechaza la moción de censura contra Carlos Moedas

Javier Guillén hace "un llamamiento" para que no haya más invasiones de carretera durante La Vuelta

Javier Guillén: "Queremos que La Vuelta llegue a Madrid, vamos a trabajar para ello"

ENTRETENIMIENTO

Paul McCartney es captado filmando

Paul McCartney es captado filmando a Oasis en su concierto de California

Leonardo DiCaprio admite que está “bajando un poco el ritmo”, pero hay películas a las que “no puede decir que no”

De “Grease” a “Fiebre de sábado por la noche”: los insólitos cameos familiares que marcaron la carrera de John Travolta

Un ringtone, una llamada inoportuna y un enojo legendario: el día en que Denzel Washington estalló contra Ryan Reynolds

La esposa de Bruce Willis respondió las críticas por trasladar al actor a un nuevo hogar en medio de su enfermedad