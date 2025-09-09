El presidente polaco alertó que Rusia está lista para invadir otros países: “No confiamos en las buenas intenciones de Putin”

El presidnte polaco Karol Nawrocki.(REUTERS/Lukasz Glowala)

El presidente ruso, Vladimir Putin, está dispuesto a invadir otros países tras su decisión de iniciar el conflicto en Ucrania, advirtió el martes el presidente polaco, Karol Nawrocki.

“No confiamos en las buenas intenciones de Vladimir Putin”, declaró Nawrocki a los periodistas en una rueda de prensa con el presidente finlandés, Alexander Stubb, en Helsinki.

Polonia y Finlandia comparten frontera con Rusia, y ambos miembros de la OTAN se vieron alarmados por la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022.

“Mientras esperamos, por supuesto, una paz duradera, una paz permanente, que es necesaria para nuestras regiones, creemos que Vladimir Putin está dispuesto a invadir también otros países”, afirmó el recién elegido presidente nacionalista de Polonia.

“Por eso precisamente estamos desarrollando nuestras fuerzas armadas, estamos desarrollando nuestra asociación y nuestras relaciones aliadas”, añadió, sin especificar ninguna medida concreta.

Afirmó que la “arquitectura de seguridad” de toda la región había cambiado y que el presidente estadounidense, Donald Trump, era “el único líder del mundo libre” que podía obligar a Putin a negociar.

La semana pasada, Trump se ofreció a enviar más tropas a Polonia al recibir a Nawrocki en la Casa Blanca con un desfile aéreo militar.

Nawrocki y Trump en la Casa Blanca la semana pasada (REUTERS/Brian Snyder)

Mientras tanto, Stubb ha hablado regularmente con Trump en los últimos meses, mientras las potencias europeas presionan para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Intentamos explicar que no se puede confiar en Putin, que Putin está utilizando sus habituales tácticas dilatorias”, afirmó Stubb.

Las advertencias reflejaban preocupaciones similares expresadas por el canciller alemán Friedrich Merz, quien afirmó el lunes que el “plan imperialista de Putin no terminaría con la conquista de Ucrania”, sino que sería solo el comienzo.

Cierre de la frontera con Bielorrusia

Polonia cierra su frontera con Bielorrusia por los ejercicios militares rusos

En paralelo, el primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció el martes el cierre de la frontera con Bielorrusia en respuesta a las próximas maniobras militares conjuntas entre Rusia y Bielorrusia.

Bielorrusia, antigua república soviética, es un aliado clave de Rusia, y Moscú utilizó el territorio bielorruso para lanzar su ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022.

Las maniobras Zapad-2025 (Oeste-2025) están previstas del 12 al 16 de septiembre.

En respuesta a las maniobras conjuntas, las fuerzas polacas y aliadas llevarán a cabo sus propios ejercicios militares en Polonia, añadió Tusk. Se espera que participen unos 30.000 soldados.

Según el primer ministro polaco, los juegos de guerra Zapad están diseñados para simular la ocupación del “corredor de Suwalki”, que se extiende a lo largo de la frontera entre Polonia y Lituania, flanqueado por Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado.

El corredor se considera a menudo un “punto frágil” para la OTAN y podría ser el primer objetivo de un hipotético ataque ruso.

Minsk declaró anteriormente en agosto que las maniobras Zapad incluirían entrenamiento con misiles Oreshnik y ataques nucleares.

Kiev y varios países de Europa del Este temen un posible aumento de la presencia militar en Bielorrusia, que limita con Ucrania, Polonia, Lituania y Letonia.

Lituania cerró su espacio aéreo a lo largo de partes de su frontera con Bielorrusia a finales de agosto, después de que drones militares violaran su espacio aéreo dos veces el mes anterior y debido a las maniobras programadas entre Rusia y Bielorrusia.

(Con información de AFP)