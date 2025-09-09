Mundo

El grupo terrorista Hamas aseguró que sus funcionarios sobrevivieron al ataque de Israel en Doha

El movimiento dijo que Al-Hayya y otros líderes no fueron alcanzados durante la reunión sobre el alto el fuego, aunque reconoció la muerte del hijo del negociador principal y de un asesor cercano

Así fue el momento del ataque selectivo de Israel contra la cúpula de Hamas en Doha

Hamas aseguró este martes que su dirigencia sobrevivió al ataque israelí contra un edificio residencial en la capital qatarí, aunque reconoció la muerte de al menos cinco miembros del grupo, incluyendo el hijo del principal negociador del movimiento palestino.

Suhail al-Hindi, miembro del buró político de Hamas, declaró al canal catarí Al Jazeera que “el liderazgo del movimiento sobrevivió” al bombardeo que tuvo como objetivo a funcionarios de alto rango reunidos para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en Gaza.

“Dios nos defendió de esta banda criminal de Netanyahu, reafirmamos que el liderazgo del movimiento está bien”, afirmó al-Hindi desde Doha, aunque subrayó que “la sangre de los líderes es igual que la sangre de cualquier niño, mujer o hombre palestino”.

Entre las víctimas fatales confirmadas se encuentra Hamam Khalil al-Hayya, hijo de Khalil al-Hayya, quien encabeza la delegación negociadora del grupo terrorista. También murió Yihad Labad Abu Bilal, director de la oficina del jefe negociador.

Medios árabes reportaron un total de cinco muertos, identificando además a tres “asociados” - posiblemente guardaespaldas o asesores de altos funcionarios de Hamas - como Abdullah Abu Khalil, Moamen Abu Omar y Ahmad Abu Malek.

El ataque se produjo cuando los líderes de Hamas se encontraban reunidos precisamente para analizar la más reciente propuesta de alto el fuego presentada por el presidente estadounidense Donald Trump, según confirmaron fuentes del grupo a la agencia EFE y el canal Al Jazeera.

Qatar alberga el buró político de Hamas y ha servido como sede de múltiples rondas de conversaciones para el alto el fuego en Gaza, donde delegaciones israelíes han acudido para negociar de forma indirecta con los mediadores que incluyen a Qatar, Egipto y Estados Unidos.

El Ministerio de Exteriores catarí confirmó que Israel atacó edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político de Hamas en Doha, sin proporcionar identificaciones específicas de los objetivos.

Optimismo israelí sobre el ataque

Sin embargo, funcionarios israelíes expresaron un creciente optimismo sobre el resultado del ataque. Army Radio citó a un oficial de defensa israelí diciendo que “se ve bien, sabíamos que Hamas trataría de ocultar lo que pasó ahí”, sugiriendo que el grupo terrorista podría estar encubriendo pérdidas más significativas entre su liderazgo.

Los oficiales israelíes notaron que se lanzaron 10 bombas sobre el sitio y señalaron que Hamas ha tratado de ocultar la pérdida de sus líderes en el pasado, alimentando especulaciones sobre el verdadero impacto del ataque en la estructura de comando del grupo.

La operación militar se realizó el mismo día en que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente Trump para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que se liberen todos los rehenes en la Franja y que Hamas deponga las armas.

