Mundo

El dólar extiende su caída tras débil informe de empleo en Estados Unidos

La moneda estadounidense profundizó su descenso después de publicarse datos laborales decepcionantes, lo que aumentó las expectativas de un inminente recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este mes

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Un empleado
FOTO DE ARCHIVO: Un empleado de una casa de cambio muestra un billete de 100 dólares en Bogotá, Colombia. 27 enero 2025. REUTERS/Luisa González

El dólar prolongó su declive el lunes tras el débil informe de empleo estadounidense del viernes, que prácticamente consolidó un recorte de las tasas de interés este mes, incluso cuando el yen se depreció después de que el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, anunciara su renuncia durante el fin de semana.

En Europa, el euro mostró poca reacción a la noticia de que el parlamento francés votó a favor de destituir al primer ministro François Bayrou el lunes. El parlamento derrocó al gobierno por sus planes para controlar la creciente deuda nacional, hundiendo a la segunda economía más grande de la eurozona en una crisis política aún más profunda.

La moneda común europea subió un 0,2% en el día frente al dólar, a 1,1751 dólares.

Los analistas afirmaron que el resultado de la votación era esperado.

En Japón, Ishiba anunció el domingo su dimisión, lo que marca el comienzo de un período potencialmente prolongado de incertidumbre política para la cuarta economía más grande del mundo, el país industrializado más endeudado. Esto presionó al yen a la baja en general y, a media mañana, el dólar subía solo un 0,2% frente a la moneda japonesa, situándose en 147,695, tras haber subido hasta un 0,8% durante el día.

FOTO DE ARCHIVO: El primer
FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, se ajusta las gafas durante una rueda de prensa en la que anuncia su dimisión, en Tokio, Japón, el 7 de septiembre de 2025. Toru Hanai/Pool vía REUTERS/File Photo

Sin embargo, la atención del mercado seguía centrada en el dólar estadounidense tras el impacto de las nóminas no agrícolas del viernes, que reforzó las expectativas de que la Reserva Federal reanudará el recorte de las tasas de interés en una reunión de política monetaria a finales de este mes.

“El motor del mercado cambiario sigue siendo el dólar y la evolución de Estados Unidos”, declaró Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Forex en Nueva York.

“Se puede hablar de política japonesa, pero el verdadero factor que impulsa la relación dólar/yen no es la política japonesa ni las tasas de interés japonesas. Son las tasas de interés estadounidenses, y con el mercado descontando una probabilidad de aproximadamente el 10% de un recorte de 50 puntos básicos, el dólar está cayendo”. Los futuros de los fondos federales prevén un 90% de probabilidad de un recorte estándar de 25 puntos básicos este mes y un 10% de probabilidad de una disminución de 50 puntos básicos en las tasas, según estimaciones de LSEG.

El informe de nóminas no
El informe de nóminas no agrícolas mostró que el crecimiento del empleo en EEUU se desplomó en agosto. REUTERS/Brian Snyder

El informe de nóminas no agrícolas mostró que el crecimiento del empleo en EEUU se desplomó en agosto y la tasa de desempleo aumentó a un máximo de casi cuatro años del 4,3%.

El índice del dólar bajó un 0,4%, hasta 97,51, tras haber caído más del 0,5% el viernes.

Frente al franco suizo, el dólar cayó a su nivel más bajo desde el 24 de julio, y cerró con una baja del 0,5%, en 0,7937.

¿Rebaja del dólar?

Creemos que existe la posibilidad de un repunte sorpresivo del dólar, especialmente si las cifras inflacionarias, como el IPP (índice de precios al productor) y el IPC (índice de precios al consumidor), muestran un panorama en el que los precios simplemente se están descontrolando”, declaró Juan Pérez, director de operaciones de Monex USA en Washington.

En otros pares de divisas, el yen se depreció frente al euro, alcanzando su nivel más bajo en más de un año. El euro subió un 0,4%, situándose en 173,40 yenes.

Los inversores también están atentos a la posibilidad de que el presidente japonés, Ishiba, sea reemplazado por alguien que promueva una política fiscal y monetaria más flexible, como el veterano del Partido Liberal Democrático, Sanae Takaichi, quien ha criticado las subidas de tipos de interés del Banco de Japón. Las acciones japonesas subieron previamente, mientras que los bonos del Estado (JGB) se mantuvieron estables, aunque los rendimientos de los JGB a largo plazo rondaron máximos históricos. El yen apenas reaccionó a los datos del lunes que muestran que la economía japonesa se expandió mucho más rápido de lo estimado inicialmente en el segundo trimestre.

Por otra parte, la libra esterlina subió un 0,3% frente al dólar, hasta los 1,3545 dólares, tras haber subido más del 0,5% el viernes.

Los dólares australiano y neozelandés subieron un 0,5%, hasta los 0,6590 dólares estadounidenses, y un 0,8%, hasta los 0,5938 dólares estadounidenses, respectivamente.

También el viernes pasado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió un nuevo escrutinio de la Reserva Federal, incluyendo su facultad para fijar los tipos de interés, a medida que la administración Trump intensifica sus esfuerzos por ejercer control sobre el banco central.

El presidente Donald Trump está considerando a tres finalistas para reemplazar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a quien ha criticado durante todo el año por no recortar los tipos como él mismo ha exigido.

(Reuters)

Temas Relacionados

dólarmercadosjapón

Últimas Noticias

La multinacional SpaceX compró espectros por 17.000 millones de dólares para expandir Starlink

La operación de la compañía de Elon Musk incluye la adquisición de los espectros AWS-4 y H-Block a la estadounidense EchoStar

La multinacional SpaceX compró espectros

Erdogan intensificó su ofensiva contra la oposición con el asalto a las oficinas del Partido Republicano del Pueblo

Más de 50 diputados resistieron durante horas el desalojo mientras el Gobierno restringía el acceso a las redes sociales en la ciudad

Erdogan intensificó su ofensiva contra

Crisis política en Francia: tras la caída de Bayrou, Macron nombrará a un nuevo primer ministro “en los próximos días”

Con 364 votos en contra y 194 a favor, la destitución de François Bayrou abre un nuevo capítulo de tensión política y dificulta la gobernabilidad en el país

Crisis política en Francia: tras

Macron ante su mayor dilema político: los tres escenarios tras la caída de Bayrou

La dimisión del primer ministro obliga al presidente francés a tomar una decisión clave para el rumbo del país

Macron ante su mayor dilema

El Parlamento de Francia destituyó al primer ministro François Bayrou: Emmanuel Macron deberá renovar su Gobierno

Sin sorpresas, 364 diputados votaron en contra, entre ellos las oposiciones de izquierdas y de ultraderecha, anunció la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet

El Parlamento de Francia destituyó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reforma tributaria: Ministerio de Hacienda

Reforma tributaria: Ministerio de Hacienda abrió negociación en el Congreso y advirtió posible ajuste al presupuesto

TikTok lanza un programa gratuito para mejorar la forma en que los maestros enseñan

Víctimas de dana expresan que la carta de Vilaplana causa “una grave herida”: “Lleva 10 meses encubriendo una mentira”

Jennifer Pedraza busca impedir que Juliana Guerrero llegue al Viceministerio de Juventudes: esta es la carta que envió al ministro de Igualdad

Sindicato exige destitución del presidente de Osinergmin tras revelarse fiesta con licor en horario laboral

INFOBAE AMÉRICA
Roberto Martínez: "Cristiano Ronaldo es

Roberto Martínez: "Cristiano Ronaldo es un ganador, quiere ser el mejor cada día"

República Checa, Rumanía y Hungría desarticulan una red de espionaje bielorrusa en Europa

Los demócratas publican la felicitación de cumpleaños de Trump a Epstein que el presidente negó que existiera

(Crónica) Málaga y Sporting de Gijón tropiezan en la zona noble de la clasificación

Tchouaméni: "Xabi Alonso tiene nuevas ideas que encajan bien conmigo"

ENTRETENIMIENTO

“Jiu-jitsu en traje”: así es

“Jiu-jitsu en traje”: así es la singular competencia inspirada en John Wick que reúne a amantes de las artes marciales

Charlie Sheen cuenta cómo se mantuvo despierto 48 horas para su papel en “Un experto en diversiones”

Así fue como Brendan Fraser aprendió a hablar japonés para su nueva película

Danny Trejo desmintió los rumores de su muerte: “Estoy muy vivo”

Kelly Osbourne y el inesperado refugio que encontró tras la muerte de su padre Ozzy