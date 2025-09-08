El dólar extiende su caída tras débil informe de empleo en Estados Unidos

FOTO DE ARCHIVO: Un empleado de una casa de cambio muestra un billete de 100 dólares en Bogotá, Colombia. 27 enero 2025. REUTERS/Luisa González

El dólar prolongó su declive el lunes tras el débil informe de empleo estadounidense del viernes, que prácticamente consolidó un recorte de las tasas de interés este mes, incluso cuando el yen se depreció después de que el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, anunciara su renuncia durante el fin de semana.

En Europa, el euro mostró poca reacción a la noticia de que el parlamento francés votó a favor de destituir al primer ministro François Bayrou el lunes. El parlamento derrocó al gobierno por sus planes para controlar la creciente deuda nacional, hundiendo a la segunda economía más grande de la eurozona en una crisis política aún más profunda.

La moneda común europea subió un 0,2% en el día frente al dólar, a 1,1751 dólares.

Los analistas afirmaron que el resultado de la votación era esperado.

En Japón, Ishiba anunció el domingo su dimisión, lo que marca el comienzo de un período potencialmente prolongado de incertidumbre política para la cuarta economía más grande del mundo, el país industrializado más endeudado. Esto presionó al yen a la baja en general y, a media mañana, el dólar subía solo un 0,2% frente a la moneda japonesa, situándose en 147,695, tras haber subido hasta un 0,8% durante el día.

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, se ajusta las gafas durante una rueda de prensa en la que anuncia su dimisión, en Tokio, Japón, el 7 de septiembre de 2025. Toru Hanai/Pool vía REUTERS/File Photo

Sin embargo, la atención del mercado seguía centrada en el dólar estadounidense tras el impacto de las nóminas no agrícolas del viernes, que reforzó las expectativas de que la Reserva Federal reanudará el recorte de las tasas de interés en una reunión de política monetaria a finales de este mes.

“El motor del mercado cambiario sigue siendo el dólar y la evolución de Estados Unidos”, declaró Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Forex en Nueva York.

“Se puede hablar de política japonesa, pero el verdadero factor que impulsa la relación dólar/yen no es la política japonesa ni las tasas de interés japonesas. Son las tasas de interés estadounidenses, y con el mercado descontando una probabilidad de aproximadamente el 10% de un recorte de 50 puntos básicos, el dólar está cayendo”. Los futuros de los fondos federales prevén un 90% de probabilidad de un recorte estándar de 25 puntos básicos este mes y un 10% de probabilidad de una disminución de 50 puntos básicos en las tasas, según estimaciones de LSEG.

El informe de nóminas no agrícolas mostró que el crecimiento del empleo en EEUU se desplomó en agosto. REUTERS/Brian Snyder

El informe de nóminas no agrícolas mostró que el crecimiento del empleo en EEUU se desplomó en agosto y la tasa de desempleo aumentó a un máximo de casi cuatro años del 4,3%.

El índice del dólar bajó un 0,4%, hasta 97,51, tras haber caído más del 0,5% el viernes.

Frente al franco suizo, el dólar cayó a su nivel más bajo desde el 24 de julio, y cerró con una baja del 0,5%, en 0,7937.

¿Rebaja del dólar?

“Creemos que existe la posibilidad de un repunte sorpresivo del dólar, especialmente si las cifras inflacionarias, como el IPP (índice de precios al productor) y el IPC (índice de precios al consumidor), muestran un panorama en el que los precios simplemente se están descontrolando”, declaró Juan Pérez, director de operaciones de Monex USA en Washington.

En otros pares de divisas, el yen se depreció frente al euro, alcanzando su nivel más bajo en más de un año. El euro subió un 0,4%, situándose en 173,40 yenes.

Los inversores también están atentos a la posibilidad de que el presidente japonés, Ishiba, sea reemplazado por alguien que promueva una política fiscal y monetaria más flexible, como el veterano del Partido Liberal Democrático, Sanae Takaichi, quien ha criticado las subidas de tipos de interés del Banco de Japón. Las acciones japonesas subieron previamente, mientras que los bonos del Estado (JGB) se mantuvieron estables, aunque los rendimientos de los JGB a largo plazo rondaron máximos históricos. El yen apenas reaccionó a los datos del lunes que muestran que la economía japonesa se expandió mucho más rápido de lo estimado inicialmente en el segundo trimestre.

Por otra parte, la libra esterlina subió un 0,3% frente al dólar, hasta los 1,3545 dólares, tras haber subido más del 0,5% el viernes.

Los dólares australiano y neozelandés subieron un 0,5%, hasta los 0,6590 dólares estadounidenses, y un 0,8%, hasta los 0,5938 dólares estadounidenses, respectivamente.

También el viernes pasado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió un nuevo escrutinio de la Reserva Federal, incluyendo su facultad para fijar los tipos de interés, a medida que la administración Trump intensifica sus esfuerzos por ejercer control sobre el banco central.

El presidente Donald Trump está considerando a tres finalistas para reemplazar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a quien ha criticado durante todo el año por no recortar los tipos como él mismo ha exigido.

(Reuters)