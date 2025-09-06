Tensión en el Pacífico: buques de guerra de Australia y Canadá cruzaron el estrecho de Taiwán y el régimen chino desplegó un operativo de vigilancia

El destructor australiano HMAS Brisbane (Reuters/Archivo)

La presencia de buques de guerra de Australia y Canadá en el estrecho de Taiwán fue confirmada este sábado y generó una inmediata reacción de las Fuerzas Armadas de China, que declararon haber seguido y supervisado la travesía de las embarcaciones.

Según consignó el diario Global Times, ambos países occidentales cruzaron la sensible vía fluvial en medio de crecientes tensiones por la soberanía de la isla.

La fragata canadiense HMCS Ville de Québec y el destructor australiano HMAS Brisbane navegaron por el estrecho de Taiwán, mientras el Ejército Popular de Liberación (EPL) desplegó fuerzas navales y aéreas para mantener el control de la ruta.

“El sábado, la fragata canadiense ‘HMCS Ville de Québec’ y el destructor australiano ‘HMAS Brisbane’ atravesaron el estrecho de Taiwán. El EPL llevó a cabo una vigilancia completa durante todo el trayecto, manteniendo un control total sobre la situación”, afirmó una fuente militar citada por Global Times.

El régimen de Pekín calificó la operación de “provocación” y criticó la presencia de estos buques en la región, al considerar que “causan problemas” en un escenario estratégico para sus intereses.

Una pantalla gigante muestra imágenes de reportes de ejercicios militares realizados en el estrecho de Taiwán y áreas al norte, sur y este de Taiwán, por el Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China (EPL), en Pekín, China (REUTERS/Tingshu Wang/Archivo)

El portavoz del Comando del Teatro de Operaciones Oriental del EPL, coronel Shi Yi, declaró en un comunicado: “El 6 de septiembre, la fragata canadiense ‘Quebec’ y el destructor australiano ‘Brisbane’ transitaron el estrecho de Taiwán, causando problemas y provocando”.

También agregó que “las acciones de Canadá y Australia envían señales erróneas y aumentan los riesgos para la seguridad”.

Las autoridades chinas mantienen que Taiwán forma parte de su territorio y no han descartado el uso de la fuerza para tomar el control de la isla. De acuerdo con el mismo medio, “las tropas chinas permanecen en alerta máxima en todo momento, salvaguardando resueltamente la soberanía y la seguridad nacionales, así como la paz y la estabilidad regionales”.

El estatus de Taiwán sigue siendo motivo de disputa desde 1949, año en que culminó la guerra revolucionaria que derivó en la creación de la República Popular China, mientras que el gobierno derrotado quedó confinado a la isla, bajo el nombre de República de China.

Actualmente, Washington y sus aliados, entre ellos Canadá, Australia y el Reino Unido, han intensificado su presencia en el estrecho mediante el paso regular de embarcaciones militares.

Recientemente, según reportó Global Times, el régimen de China expresó su descontento tras el tránsito de un buque británico en junio, argumentando que dichas maniobras “socavan la paz y la estabilidad” en la zona.

Las autoridades de Taipéi rechazan las reclamaciones chinas y sostienen su autonomía con el respaldo estratégico y militar de potencias occidentales.