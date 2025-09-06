Las autoridades portuguesas revelaron la causa del accidente del funicular que dejó 16 muertos en Lisboa

La inspección visual realizada antes del accidente no había detectado anomalías en los mecanismos (Reuters)

La Oficina de Investigación sobre Accidentes Aéreos y Ferroviarios (GPIAAF) reveló este sábado que el accidente del funicular de Lisboa, se debió a la desconexión del cable entre las dos cabinas.

La agencia pública de Portugal informó que la inspección visual programada el día del siniestro no había detectado anomalías en el cable.

La tragedia, ocurrida el miércoles en la capital portuguesa, dejó hasta el momento 16 muertos y afectó al Elevador da Glória, uno de los símbolos históricos de la ciudad y punto de referencia para turistas y residentes.

El descarrilamiento se produjo cuando uno de los vehículos se soltó del cable y se precipitó violentamente, estrellándose contra un hotel en una colina concurrida de la ciudad.

El siniestro sucedió poco después de las 18:00 de la hora portuguesa, cuando una de las cabinas del Elevador da Glória, que une la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, perdió el control y descendió a gran velocidad por la rotura y desconexión de un cable de seguridad.

La caída provocó que la cabina se estrellara y quedara aplastada contra un edificio situado sobre la curva final del trayecto.

El incidente obligó a declarar días de luto en la capital de Portugal (Europa Press)

Según Protección Civil de Portugal y la Policía Judicial de Lisboa, el accidente involucró al segundo funicular, detenido al inicio de la calzada de la Glória con pasajeros a bordo, el cual fue desplazado varios metros tras la rotura del cable, pero no sufrió daños de gran magnitud.

El número exacto de pasajeros que transportaban los funiculares al momento del siniestro no pudo precisarse en la primera fase de la investigación.

The New York Times informó que cada cabina tiene capacidad para hasta cuarenta y dos personas, aunque no todos los asientos estaban ocupados.

Entre los heridos hay turistas y residentes de Lisboa. Las autoridades portuguesas y medios internacionales señalaron que los afectados incluyen ciudadanos de Canadá, Francia, Alemania, Marruecos, España, Suiza e Italia.

Entre los heridos se encuentra una mujer italiana que sufrió la fractura de un brazo debido al accidente, según confirmó una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

El vagón siniestrado descendió sin control tras la rotura de un componente clave del sistema (Reuters)

El Elevador da Glória forma parte de la red de tres funiculares históricos que conectan las zonas bajas y altas de Lisboa, ciudad conocida por sus colinas.

Inaugurado en 1885, según el comunicado oficial de la compañía, replicado por The New York Times, el funicular recibe mantenimiento general cada cuatro años, revisiones intermedias cada dos y controles diarios.

La última revisión intermedia se realizó en 2024 y el miércoles, antes del accidente, se completó una inspección visual que no detectó irregularidades, tal como confirmó la GPIAAF.

El accidente del funicular de Glória se considera el más grave en el transporte público reciente de Lisboa y ha causado conmoción tanto en Portugal como en otros países europeos, según la agencia AFP. Además de la investigación técnica y forense, la ciudad permanece en días de luto y los primeros funerales se han celebrado en presencia de autoridades locales y familiares de las víctimas.