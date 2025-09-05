Ucrania bombardeó la refinería rusa de Ryazan y otras instalaciones energéticas que sostienen el aparato militar ruso

Ucrania bombardeó la refinería rusa de Ryazan (Fuente)

El Ejército ucraniano lanzó en horas de la madrugada de este viernes un nuevo ataque contra la infraestructura energética de Rusia, según confirmó el comandante de las Fuerzas de Drones de Ucrania, Robert Brovdi.

Las operaciones alcanzaron la refinería de petróleo de Ryazan, ubicada en el oeste de Rusia, así como un depósito de combustible en la región de Lugansk, bajo ocupación rusa.

El jefe del Centro para Contrarrestar la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Andriy Kovalenko, también informó sobre la ofensiva en un comunicado publicado en Telegram.

“Refinería de Ryazan. Excelente trabajo de las Fuerzas de UAV”, escribió.

La ofensiva nocturna obligó a Rusia a activar sistemas de defensa aérea en varias regiones (Fuente)

El gobernador regional de Ryazan, Pavel Malkov, reconoció que restos de drones cayeron en un complejo industrial tras el ataque. En su mensaje señaló que los sistemas de defensa aérea y de guerra electrónica interceptaron ocho aeronaves en la zona. “Según información preliminar, no hubo víctimas ni daños a edificios residenciales o infraestructura civil”, agregó.

Medios de monitoreo ucranianos, como Exilenova+, sostuvieron que el ataque afectó específicamente a la unidad ELOU-AVT-6 de la refinería, una instalación clave con capacidad para procesar más de seis millones de toneladas de productos petroleros al año. La planta ya había sido golpeada en agosto, lo que obligó a detener parcialmente sus operaciones, según fuentes de la industria citadas en aquel momento.

Analistas estiman que estos ataques ya afectan casi una quinta parte de la capacidad petrolera del país (Fuente)

Además del ataque en Ryazan, se registraron explosiones en la región rusa de Lipetsk. Canales locales informaron que los drones pudieron haber tenido como objetivo la planta industrial “Energia”, aunque las autoridades regionales no confirmaron de inmediato la magnitud de los daños.

El Ministerio de Defensa de Rusia declaró que sus fuerzas interceptaron y destruyeron un total de 92 drones ucranianos durante la noche en distintos puntos del país. Moscú no precisó cuáles de esos aparatos participaron en la ofensiva contra Ryazan y Lipetsk.

Objetivo estratégico de los ataques

Las autoridades ucranianas insisten en que los ataques con drones se concentran en objetivos militares y estratégicos que respaldan el esfuerzo bélico de Rusia. La ofensiva contra refinerías busca limitar la capacidad de Moscú de producir y distribuir combustible utilizado en tanques, vehículos blindados y en la logística de guerra.

Las autoridades ucranianas insisten en que los ataques con drones se concentran en objetivos militares y estratégicos que respaldan el esfuerzo bélico de Rusia (Fuente)

Cálculos de la agencia Reuters estiman que las operaciones recientes de drones han dejado fuera de servicio instalaciones que representaban al menos el 17% de la capacidad de procesamiento de petróleo de Rusia, equivalente a 1,1 millones de barriles diarios.

Mientras tanto, las fuerzas rusas continuaron con ataques contra poblaciones civiles en territorio ucraniano. El jueves por la noche, un dron impactó en la aldea de Khotymlia, en la región de Kharkiv, causando la muerte de tres personas —dos hombres y una mujer— e hiriendo a otras dos, entre ellas trabajadores de mantenimiento vial, según informaron las autoridades locales.

Ese mismo día, un ataque con cohetes en la región de Chernígov mató a dos miembros del Consejo Danés para Refugiados, quienes realizaban labores de desminado en áreas que habían estado bajo ocupación rusa. Funcionarios locales confirmaron que se trataba de trabajadores humanitarios que estaban desactivando artefactos explosivos para permitir el retorno seguro de la población.

El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, negó la versión ucraniana y afirmó que el ataque en Chernígov tuvo como blanco un punto de lanzamiento de drones de largo alcance. Sin embargo, no presentó pruebas que respaldaran esa afirmación.

La guerra en Ucrania ha consolidado a los drones como uno de los elementos centrales del conflicto. Kiev ha aumentado la frecuencia y alcance de estos ataques contra infraestructuras críticas rusas, mientras Moscú mantiene una campaña sistemática contra ciudades y pueblos ucranianos.

El ataque contra la refinería de Ryazan se suma a una serie de golpes que buscan reducir el suministro de combustible del Ejército ruso en el frente. Al mismo tiempo, la población ucraniana sigue sufriendo las consecuencias de los bombardeos dirigidos contra áreas residenciales y misiones humanitarias, lo que refleja la creciente intensidad de una guerra que se libra tanto en el terreno como en el aire.

(Con información de Reuters)