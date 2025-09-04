Mundo

Polémica en Chile por una red de bots que atacó a dos candidatas presidenciales: “Promueven el odio”

El gobierno chileno rechazó la campaña de desinformación revelada por Chilevisión, que hostigó a Evelyn Matthei y Jeannette Jara en plena contienda electoral

Guardar
Jeannette Jara, del Partido Comunista
Jeannette Jara, del Partido Comunista y abanderada oficialista. EFE/ Elvis González

El gobierno de Chile rechazó este jueves las campañas de desinformación que “promueven el odio y las mentiras” tras un reportaje emitido por Chilevisión —uno de los canales más vistos del país— que reveló la existencia de una red de bots dedicada a difundir mensajes de hostigamiento contra dos candidatas presidenciales: Evelyn Matthei, de centroderecha, y Jeannette Jara, del Partido Comunista y abanderada oficialista.

Tras la emisión, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, calificó los hechos como “graves” y advirtió que “la desinformación amenaza a las democracias, más aún cuando se produce en contextos electorales”. Además, instó a los involucrados a pronunciarse.

“El debate y la libertad de expresión son parte de nuestra democracia, mientras que estas campañas orquestadas promueven el odio, las mentiras, fake news y socavan estos principios”, dijo en declaraciones a periodistas.

El reportaje señaló como uno de los supuestos líderes de esta red a Patricio Góngora, influyente periodista y director de Canal 13. Horas más tarde de la emisón, Góngora presentó su renuncia al directorio de Canal 13, cargo que ocupaba desde septiembre de 2023, afirmando ser víctima de “odio anónimo”.

Evelyn Matthei, candidata presidencial de
Evelyn Matthei, candidata presidencial de centroderecha

Desde el inicio de la campaña presidencial, Matthei y Jara han denunciado ataques coordinados en redes sociales. En el caso de Matthei, uno de los rumores más difundidos fue que padecía Alzheimer, lo cual ella desmintió públicamente. La candidata calificó esa acusación como una “campaña asquerosa” impulsada por el Partido Republicano y su líder, José Antonio Kast, quien nuevamente busca la presidencia.

“Yo lo que quiero señalar es que yo esto lo denuncié hace como dos meses, lo padecí y me dolió mucho”, recordó este jueves Matthei, quien previamente había señalado que era blanco de ataques por parte de una “campaña coordinada de muchas cuentas distintas al mismo tiempo”.

Chilevisión vinculó la red de bots a decenas de cuentas anónimas asociadas a sectores conservadores, las cuales también lanzaron ataques contra Jara. En redes sociales, la candidata oficialista sostuvo que el reportaje “confirmó algo gravísimo: la manipulación con bots ya no es sospecha, es una realidad que daña la democracia”. Añadió que estas prácticas “instala odio, actúa de forma violenta y sin ningún escrúpulo”.

José Antonio Kast, político ultraconservador
José Antonio Kast, político ultraconservador chileno y candidato presidencial para las elecciones generales del 16 de noviembre de 2025, ondea una bandera de Chile durante un acto de campaña en Villa Alemana, el 28 de agosto de 2025. (REUTERS/Rodrigo Garrido)

Asimismo, acusó a la ultraderecha de estar detrás de los ataques y emplazó directamente a Kast, asegurando que la evidencia contradice su afirmación. “Él aseguró públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario”, cuestionó.

Kast, que perdió la segunda vuelta de las elecciones anteriores frente a Gabriel Boric y busca la presidencia por tercera vez consecutiva, respondió que no entrará en “polémicas artificiales”. “Nosotros estamos ocupados de enfrentar las urgencias sociales de Chile, no vamos a caer en provocaciones”, respondió Kast en una entrevista con la cadena local EmolTV.

Los comicios presidenciales se celebrarán el próximo 16 de noviembre. Hasta ahora, las encuestas sitúan en la delantera a Jara y a Kast, en medio de un escenario electoral altamente polarizado que enfrenta a la ultraderecha con el comunismo.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

ChiledesinformacióneleccionesEvelyn MattheiJeannette JaraUltimas noticias America

Últimas Noticias

Corea del Norte: así funciona el fraude global en criptomonedas mediante ofertas laborales falsas y sofisticación digital

Durante el último año, cientos de profesionales de distintas áreas fueron contactados a través de procesos de selección cuidadosamente simulados, permitiendo el desvío de recursos hacia iniciativas oficiales

Corea del Norte: así funciona

La UE repudió la muerte de trabajadores humanitarios en Ucrania por un ataque ruso en Chernígov

Kaja Kallas calificó el bombardeo contra un equipo del Consejo Danés para los Refugiados como una “grave violación del Derecho Internacional”. La organización denunció que las víctimas realizaban tareas de desminado cuando fueron alcanzadas por misiles rusos

La UE repudió la muerte

Ratas entrenadas en Tanzania ayudan a salvar vidas: detectan explosivos, desaparecidos y tuberculosis

La ONG APOPO lleva más de dos décadas adiestrando a estas “ratas heroicas” para cumplir tareas incluyendo operaciones de búsqueda y rescate, detección de minas terrestres y diagnóstico médicos

Ratas entrenadas en Tanzania ayudan

Tras casi 50 años, recuperan patentes originales de Alfred Nobel ocultas en una casa de verano en Suecia

El hallazgo, realizado por una pareja sueca en Blekinge, permitió incorporar al archivo de la Fundación homónima una decena de documentos históricos. Qué detalles inéditos sobre los primeros desarrollos de dinamita escondían estos escritos

Tras casi 50 años, recuperan

El ejército israelí aseguró que ya controla el 40% de la ciudad de Gaza

Las autoridades militares indicaron que la operación se centrará en destruir infraestructuras utilizadas por Hamas, mientras miles de civiles permanecen atrapados entre los combates

El ejército israelí aseguró que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Convención Constituyente en Santa Fe:

Convención Constituyente en Santa Fe: cuándo se votará la nueva constitución de la provincia

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de septiembre: marcha lenta en tres Líneas por fuertes lluvias

Federico Gutiérrez anunció la entrega de más de 500 vehículos a la Policía de Medellín: “Inversión histórica”

Café colombiano rompe récords: producción crece 19% en agosto y consolida su repunte histórico

“Me traigo a tu hermana y la pongo a laburar de puta”: lo amenazaron con secuestrarla si no pagaba y hay dos detenidos

INFOBAE AMÉRICA
En libertad el expresidente de

En libertad el expresidente de Perú Martín Vizcarra tras el fallo de un tribunal de apelaciones

La SEC permite a BBVA alinear plazos en la OPA ante una eventual renuncia a la condición de aceptación mínima

La Liga F presenta su temporada 2025-2026 con un futuro que "está asegurado"

Corea del Norte: así funciona el fraude global en criptomonedas mediante ofertas laborales falsas y sofisticación digital

Crónica del Bulgaria - España: 0-3

ENTRETENIMIENTO

Desde Naomi Campbell hasta Julia

Desde Naomi Campbell hasta Julia Roberts: las celebridades reaccionaron a la muerte de Giorgio Armani

Gorillaz: así fue el íntimo concierto donde la banda virtual debutó su nuevo álbum

La huella de Giorgio Armani en el cine: desde ‘Gigoló americano’ hasta ‘El lobo de Wall Street’

De la moda a la gran pantalla: tres películas en las que Giorgio Armani resignificó la elegancia de Hollywood

¿Zoë Kravitz y Harry Styles son pareja? Esto reveló una fuente cercana a las celebridades