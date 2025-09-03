La número dos del gobierno británico admitió que no pagó impuestos por la venta de su casa

La viceprimera ministra Angela Rayner sale de un vehículo en Downing Street en Londres, Gran Bretaña, el 26 de marzo de 2025. (REUTERS/Hannah McKay/archivo)

La viceprimera ministra británica, Angela Rayner, admitió el miércoles que no había pagado los impuestos inmobiliarios correspondientes a la compra de un departamento, tras varios días de creciente presión sobre el tema.

La política, de 45 años, afirmó que había acudido al asesor ético del Gobierno y alertado a las autoridades fiscales, achacando el error a haber recibido un asesoramiento “inexacto”.

Rayner, que también es ministra de Vivienda, declaró en un podcast de Sky News que el descubrimiento la llevó a hablar con su familia sobre su dimisión.

“He estado en estado de shock, la verdad, porque pensaba que había hecho todo correctamente”, afirmó.

Rayner, que suele ser blanco de las críticas de los medios de comunicación de derecha, habría ahorrado 40.000 libras esterlinas (53.000 dólares) en impuestos de transmisiones patrimoniales por el departamento en Hove, en el sur de Inglaterra, al eliminar su nombre de las escrituras de otra propiedad.

En una serie de entrevistas y en una declaración, explicó que había pedido consejo a abogados que “no tuvieron debidamente en cuenta” todos los detalles de su situación personal, incluido un fondo fiduciario creado para su hijo discapacitado.

Por lo tanto, afirmó en su comunicado: “No pagué el impuesto de transmisión patrimonial correspondiente en el momento de la compra”.

El primer ministro Keir Starmer respaldó a su viceprimera ministra en el Parlamento el miércoles, afirmando que estaba “orgulloso de sentarse a su lado”, pero se enfrenta a preguntas sobre cuándo se enteró del error, después de afirmar el martes que ella era víctima de “personas que hablaban mal de ella”.

Rayner y Starmer durante una conferencia del Partido Laborista en 2024 (REUTERS/Phil Noble)

Starmer declaró ante la Cámara de los Comunes que ella había “explicado sus circunstancias personales con detalle”.

“Ha ido más allá al exponer los detalles”, afirmó.

Su portavoz declaró más tarde que el primer ministro creía que Rayner debía “pagar lo que debía” si las autoridades fiscales determinaban que había pagado de menos.

“El interés superior de los niños”

Rayner, figura destacada de la izquierda laborista y considerada por muchos como futura líder del partido, ha sido uno de los principales objetivos de los ataques políticos de los conservadores.

El año pasado, el partido de la oposición la acusó de engañar a los funcionarios fiscales en relación con otra operación inmobiliaria —la venta en 2015 de su entonces vivienda social—, pero fue absuelta de cualquier delito.

Rayner abandonó la escuela sin titulación tras quedarse embarazada a los 16 años y tiene un estilo franco que ha resultado muy popular entre los votantes de la clase trabajadora.

Ha criticado a menudo a quienes evaden impuestos deliberadamente, en particular a los miembros del anterior gobierno conservador, al que el Partido Laborista sustituyó en julio de 2024.

Creció en Stockport, a las afueras de Manchester, en el noroeste de Inglaterra, y vivió en uno de los complejos de viviendas sociales más desfavorecidos de la zona.

Tiene tres hijos, uno de los cuales nació prematuramente y está registrado como ciego con necesidades educativas especiales.

Rayner declaró el miércoles que, tras su divorcio en 2023, vendió su parte de la vivienda familiar al fondo fiduciario para proteger el futuro de su hijo y utilizó el dinero en la compra de Hove.

“Todas las decisiones que he tomado han estado guiadas por lo que creo que es mejor para mis hijos”, afirmó.

(Con información de AFP y AP)