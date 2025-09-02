El Ejército de Israel llamó nuevamente a los civiles de Gaza a desplazarse al sur ante la inminente ofensiva contra Hamas

Niños gazatíes desplazados son trasladados para alejarse de Ciudad de Gaza ante la inminente ofensiva de Israel contra Hamas (REUTERS/Mahmoud Issa)

El Ejército israelí reiteró este martes su llamado a los habitantes de la Franja de Gaza para que abandonen la capital del enclave y se trasladen hacia el sur, mientras intensifica los preparativos militares para expandir la ofensiva contra el grupo terrorista Hamas en la Ciudad de Gaza.

Avichay Adraee, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), advirtió que acercarse o regresar a zonas donde operan tropas israelíes “los expone a peligro” y calificó la evacuación de la ciudad como “inevitable”. En un mensaje difundido en árabe, Adraee informó que la zona de Al-Mawasi, en la franja costera, concentrará la prestación de servicios humanitarios, con acceso a alimentos, agua y atención médica. Además, señaló que las FDI trabajan en la instalación de campamentos, la preparación de áreas de distribución de ayuda y la ampliación de un acueducto. “En los últimos días he visto muchas escenas de familias palestinas desplazándose hacia el sur de la Franja de Gaza, siguiendo el mapa de zonas vacías en el sur que publicamos”, declaró Adraee.

El mensaje publicado por el vocero de las IDF: "A todos los residentes de la Franja de Gaza, en preparación para la expansión de los combates a la ciudad de Gaza, les recordamos que la zona de Al-Mawasi será testigo de la prestación de mejores servicios humanitarios, especialmente en lo que respecta a servicios de salud, agua y alimentos". "Para su seguridad, le advertimos que acercarse o regresar a zonas de combate o a áreas donde operan fuerzas de las FDI lo expone a peligro".

El comunicado se produce después de que Israel anunciara el viernes el fin de la “pausa táctica local” que había mantenido durante semanas en la Ciudad de Gaza, dirigida a posibilitar el paso seguro de convoyes humanitarios de Naciones Unidas y organizaciones internacionales. A partir de las 10:00 hora local (07:00 GMT) de ese día, la pausa quedó suspendida y la ciudad fue declarada “zona de combate peligrosa”. No obstante, no se instó en ese momento a una evacuación inmediata, si bien funcionarios israelíes confirmaron que el control de la ciudad es un objetivo militar prioritario.

La Defensa Civil en Gaza reportó el viernes 33 muertos desde el amanecer a raíz de ataques en distintas zonas del territorio. El Ejército israelí no reaccionó de inmediato a esas cifras tras ser consultado por la agencia AFP.

Durante la semana pasada, las FDI reiteraron en diferentes declaraciones que la salida de los habitantes de la Ciudad de Gaza es “inevitable”, en concordancia con los planes de Israel de fortalecer las operaciones en el norte de la franja. Al mismo tiempo, el Ejército aseguró que continuará “apoyando los esfuerzos humanitarios” pese a la ampliación del despliegue militar contra Hamas y otras facciones armadas.

Los palestinos gazatíes llevan varias mudanzas forzosas huyendo de la guerra (REUTERS/Ebrahim Hajjaj)

Israel intensifica los preparativos militares y advierte sobre el peligro de permanecer en zonas de combate en Gaza (REUTERS/ARCHIVO)

En el norte de Gaza, las fuerzas israelíes informaron además la eliminación de una célula de Hamas en un edificio militar, sin ofrecer detalles adicionales sobre la operación.

El conflicto mantiene a Israel bajo presión de la comunidad internacional. Gobiernos y organismos multilaterales han llamado a un alto al fuego o, al menos, a establecer un marco negociador para disminuir la violencia, mientras que sectores de la sociedad civil israelí han pedido al gobierno un cambio de estrategia tras meses de enfrentamientos. A pesar de estas presiones, el Ejército indicó el jueves que sus operaciones se mantienen en todo el territorio.

En paralelo, el primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó la semana pasada que Israel mantiene conversaciones con las nuevas autoridades de Siria con el objetivo de establecer una zona desmilitarizada en el sur del país vecino y un corredor humanitario para la población drusa de esa región.

Durante un acto en Julis con representantes drusos, Netanyahu dijo que “estas conversaciones se están llevando a cabo en este mismo momento”. La agencia estatal siria Sana reportó una reunión efectuada el 19 de agosto en París entre el ministro de Relaciones Exteriores sirio, Asad Al Shaibani, y una delegación israelí, con la mediación de Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia confirmó el encuentro, que siguió a un primer contacto realizado el 24 de julio, y detalló que las discusiones estuvieron centradas en la estabilidad de la región y el sur de Siria.