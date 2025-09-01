Mundo

Golpe de Ucrania en Crimea: sus drones destruyeron helicópteros y un remolcador rusos

La inteligencia militar de Kiev publicó un video de los ataques de su unidad especial “Fantasma” contra el aeropuerto de la capital Simferópol

Ataque de Ucrania con drones contra dos helicópteros rusos y un remolcador en Crimea

La inteligencia militar de Ucrania publicó imágenes el lunes que, según afirma, muestran ataques con drones contra dos helicópteros rusos Mi-8 y un remolcador en la península de Crimea, anexionada por Rusia, en lo que sería la última demostración de la creciente capacidad de Kiev para golpear blancos en territorio ocupado.

El Directorio Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania dijo en un comunicado en las redes sociales que los ataques fueron llevados a cabo por su unidad especial “Fantasma” y afirmó que los blancos dañados tenían un valor de decenas de millones de dólares. La agencia de noticias Reuters pudo confirmar parcialmente la ubicación de una parte del video como el área del aeropuerto de Simferópol, capital de Crimea, basándose en la disposición de las pistas, los edificios y los postes de servicios públicos, que coincidían con las imágenes de satélite de la zona. Sin embargo, la fecha exacta en que fue grabado el video no pudo ser verificada de forma independiente.

Las imágenes, publicadas por la inteligencia ucraniana, muestran una secuencia en primera persona desde el punto de vista de un dron que se acerca a lo que se identifica como dos helicópteros militares rusos en tierra, seguidos de explosiones en el momento del impacto. Subtítulos en ucraniano superpuestos en el video rezan “CRIMEA, UCRANIA” y “IMPACTO EN EL PRIMER MI-8”, seguido de una secuencia similar etiquetada como “IMPACTO EN EL SEGUNDO MI-8”.

Un tercer clip muestra un dron acercándose y luego impactando contra lo que se describe como un remolcador enemigo.

Este anuncio se produce después de que, ayer, el grupo de análisis de imágenes satelitales AviVector reportara que un ataque con drones ucranianos había destruido dos helicópteros rusos, un Mi-8 de transporte y un Mi-24 de ataque, en el aeropuerto de Simferópol el 30 de agosto. Según su análisis, imágenes satelitales tomadas ese día mostraban las secuelas del ataque, con fuego y humo visibles en la zona donde estaba estacionadas las aeronaves.

Las imágenes comparativas tomadas unos días antes, el 22 de agosto, confirmaron que varios aviones rusos, incluidos cinco Mi-8, tres Mi-24, un An-26 y un Tu-134UBL, estaban concentrados en una sección relativamente pequeña del aeródromo. Según informes de canales de vigilancia, el 30 de agosto alrededor de las 06:30 hora local, se detectó el movimiento de drones ucranianos hacia Simferópol. Los informes iniciales sugerían que el ataque había alcanzado un depósito de combustible, pero el análisis satelital posterior indicó que, en realidad, se trataba de aeronaves destruidas.

El helicóptero Mi-8 es una de las plataformas más utilizadas por las Fuerzas Armadas rusas, desempeñando funciones de transporte, asalto y defensa aérea, incluido el combate contra drones ucranianos. El Mi-24, aunque menos utilizado que los modernos Ka-52 y Mi-28, sigue en servicio en misiones defensivas.

Las autoridades rusas no se han pronunciado inmediatamente sobre los alegados ataques.

Crimea, anexionada por Rusia en 2014 en una acción considerada ilegal por la mayoría de la comunidad internacional, ha sido un blanco frecuente para las fuerzas ucranianas desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022. Ucrania ha empleado sistemáticamente drones navales y aéreos para atacar la Flota del Mar Negro de Rusia y su infraestructura militar en la península, buscando erosionar la capacidad logística y operativa de Moscú en la región.

El ataque reportado se enmarca en una campaña más amplia de sabotaje y ataques de largo alcance. Previamente, el 31 de mayo, el movimiento de Resistencia Nacional ucraniano reportó que un partisano ucraniano había saboteado un helicóptero de ataque Mi-28 cerca de Torzhok, en la región rusa de Tver, colocando explosivos en su tren de aterrizaje.

