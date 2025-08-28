Mundo

Israel bombardeó objetivos del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa atacaron varias infraestructuras y un lanzacohetes

El Ejército israelí bombardeó este jueves objetivos del grupo terrorista Hezbollah, aliado del régimen de Irán, en el sur del Líbano, donde las fuerzas detectaron un lanzacohetes, según un comunicado castrense.

“Hace poco, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacaron varias infraestructuras terroristas de Hezbollah y un lanzacohetes, en varias zonas del sur del Líbano”, dijo el Ejército en un comunicado.

Según Israel, la presencia del lanzacohetes y de estas “infraestructuras”, de las que no dieron más detalles, suponen una violación del acuerdo de alto el fuego en vigor en la zona desde finales de noviembre del año pasado.

Las FDI continuarán operando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel”, aseguró el Ejército, que sigue atacando el sur del Líbano casi a diario, a pesar del acuerdo.

Los ataques llegan al día siguiente de que el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, cancelara dos paradas de una visita al sur del Líbano después de que se convocaran protestas en su contra, en medio de los esfuerzos de Washington para desarmar a Hezbollah.

Barrack actúa como mediador entre el Líbano e Israel para tratar de avanzar en los puntos aun sin implementar desde el cese de hostilidades acordado el pasado noviembre, en cuyo marco el Ejército libanés desplegó a 8.000 soldados en el sur del Líbano para sustituir la presencia armada de Hezbollah.

El martes mismo, aseguró en Beirut que Israel responderá con concesiones al plan libanés para el desarme del movimiento chií, que será presentado en los próximos días, y abogó por convencer a Hezbollah de que abandone las armas.

En cuanto al sur del Líbano, aun a la espera de ser reconstruido tras la guerra del pasado año, Barrack propuso apostar por la inversión de los países del golfo para “sustituir” la financiación de Irán, principal patrocinador de Hezbollah, y aseguró que esta idea tomará más forma “en las próximas semanas”.

(Con información de EFE)

