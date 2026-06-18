Acta de nacimiento podrá corregirse en línea: a partir de cuándo y cómo hacerlo

El anuncio lo realizó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este 18 de junio en Palacio Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno Federal de México anunciará el 22 de junio la Plataforma Nacional del Registro Civil, que permitirá corregir errores en actas de nacimiento completamente en línea, sin necesidad de viajar al lugar de origen ni esperar los hasta 30 días que exigía el proceso anterior.

El anuncio lo realizó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este 18 de junio en Palacio Nacional.

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“Cuando estaba mal tu nombre en el acta de nacimiento, uno tenía que viajar al lugar en donde nació a solicitar el trámite presencialmente, esperar 30 días la corrección del acta, y regresar. Ahora puede ingresar a la plataforma digitalmente hasta que quede resuelto”, explicó Merino.

Plataforma Nacional del Registro Civil: qué trámites cubre

La plataforma también expedirá copias certificadas y entregará la CURP certificada en formato PDF sin costo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva plataforma, disponible en miregistrocivil.gob.mx, concentrará el 80% de los servicios registrales del país ya digitalizados.

Los trámites disponibles en actas de nacimiento, matrimonio y defunción son:

Corrección de nombre en el sistema

Aclaración administrativa por falta de nombre completo

Captura de actas

Seguimiento de inscripción de sentencia de divorcio

Certificación de CURP

La plataforma también expedirá copias certificadas y entregará la CURP certificada en formato PDF sin costo, con una ventanilla de inteligencia artificial disponible las 24 horas.

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Requisitos y pasos para corregir el acta en línea

El proceso se realiza en el apartado “Corrección de registro de acta” del portal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para iniciar el trámite se necesitan tres documentos:

Cuenta activa en Llave MX

Identificación oficial vigente del titular del acta

Copia digital del acta con el error (en formato PDF, JPG o PNG)

El proceso se realiza en el apartado “Corrección de registro de acta” del portal. Una vez que el usuario captura sus datos, adjunta los archivos y envía la solicitud, el Registro Civil tiene un plazo de hasta cinco días para resolver; notifica con una confirmación digital cuando la corrección es procedente.

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Una plataforma que ya usaron 18 millones de personas

La Plataforma Nacional del Registro Civil no parte de cero. El sistema ya fue utilizado por 18 millones de personas, mientras que el portal gob.mx —donde se concentran todos los trámites federales— acumula cerca de 2 millones de visitas semanales y ha sido empleado por más de 56 millones de ciudadanos.

El sistema cuenta con 24 millones de cuentas activas y tiene integrados 242 servicios frecuentes. La meta es incorporar la totalidad de los trámites federales y locales en una sola plataforma.

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En el rubro específico del Registro Civil, los trámites disponibles se redujeron de 28 a 20 y los requisitos pasaron de ocho a cinco. Peña Merino precisó que, por instrucción presidencial, los trámites federales deberán resolverse en un plazo máximo de 90 días; de no cumplirse ese plazo, se considerarán autorizados automáticamente.

La simplificación más amplia en la historia administrativa del país

La reforma también alcanza el pasaporte mexicano, cuyos pasos se redujeron de 21 a cinco, con precarga digital de documentos y entrega en una sola visita. Para mexicanos en el exterior, los requisitos consulares disminuyeron una tercera parte y hay 35 trámites disponibles en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peña Merino detalló que, al 16 de junio, el Gobierno Federal había simplificado 3,497 trámites gubernamentales, con una meta de 4,610 antes de que concluya 2026.

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Del total intervenido, se eliminaron 1,711 trámites y los requisitos promedio se redujeron un 66%: de seis a dos por trámite. El funcionario calificó la iniciativa como “el esfuerzo de simplificación más grande que ha habido en México y en la región”.

La reforma también alcanza el pasaporte mexicano, cuyos pasos se redujeron de 21 a cinco, con precarga digital de documentos y entrega en una sola visita. Para mexicanos en el exterior, los requisitos consulares disminuyeron una tercera parte y hay 35 trámites disponibles en línea.

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Apertura de negocios y atracción de inversión, también en línea

El programa de simplificación incluyó además la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, que ya opera en 105 municipios del país y permite abrir pequeños negocios en línea en cuestión de minutos.

El mecanismo sustituye las licencias de funcionamiento por avisos en actividades de bajo impacto, con lo que elimina uno de los trámites más frecuentes para emprendedores y comerciantes.

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En paralelo, la Ventanilla Digital de Inversiones busca agilizar los trámites federales, estatales y municipales para empresas medianas. Actualmente participan 18 entidades federativas y la meta es integrar a las 32 antes del cierre del proceso de simplificación, previsto para el primer trimestre de 2027.