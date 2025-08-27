Mundo

Misterio en Francia: hallaron un nuevo cadáver en el río Sena y fiscales investigan si está vinculado a cuatro cuerpos encontrados semanas atrás

La policía francesa descubrió en Charenton-le-Pont el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, sin signos aparentes de violencia

Guardar
Imagen de archivo del río
Imagen de archivo del río Sena en París, Francia (Foto: EP)

La Policía francesa halló este martes el cuerpo sin vida de un hombre en el río Sena, en la localidad de Charenton-le-Pont, al sureste de París, según informó la Fiscalía. El cadáver, en avanzado estado de descomposición y sin identificación, fue localizado por agentes de la brigada fluvial flotando a la altura del muelle de Charenton. Las autoridades señalaron que, tras un primer examen, el cuerpo “no presenta lesiones que sugieran violencia”, aunque aún deben realizarle una autopsia y análisis toxicológicos para determinar la causa de muerte.

El hallazgo se produce dos semanas después de que en la localidad de Choisy-le-Roi, a casi ocho kilómetros río arriba, se encontraran otros cuatro cadáveres también en el Sena. Dos de esas víctimas mostraban signos de estrangulamiento. Las autopsias iniciales y los exámenes realizados a aquellas víctimas evidenciaron que al menos dos murieron asesinadas, mientras el estado de descomposición dificultó precisar la causa de muerte en los otros dos casos.

La investigación sobre los cuatro cuerpos encontrados en Choisy-le-Roi llevó a la detención de Monji H., un hombre sin hogar de nacionalidad tunecina, identificado como principal sospechoso y actualmente bajo investigación. Según la Fiscalía de Créteil, el detenido, que vivía en una casa ocupada junto al río, portaba documentos de una de las víctimas y fue visto frecuentando los senderos junto al Sena en compañía de los fallecidos. “Mi cliente está siendo interrogado en relación con estos cuatro asesinatos y está detenido. Ha mantenido su derecho al silencio durante su interrogatorio ante el juez de instrucción”, declaró el abogado del sospechoso, Antoine Ory.

Las identidades de las víctimas incluyen a un ciudadano argelino de 21 años, un tunecino de 26 años –ambos sin hogar–, un francés de 46 años y otro argelino de 21 años. Todas ellas habían sido vistas con el detenido en zonas próximas al río habitualmente utilizadas como punto de encuentro para mantener encuentros sexuales fugaces.

Continúan las investigaciones para esclarecer
Continúan las investigaciones para esclarecer el origen de los cadáveres encontrados en las últimas semanas en el río Sena (Foto: EP)

La organización Stop Homofobia planteó la hipótesis de un posible móvil homofóbico en la serie de muertes, ya que los márgenes del Sena donde se hallaron los cuerpos son conocidos como lugares de encuentro para la comunidad LGBT. Esta asociación pidió a las autoridades no descartar la motivación de odio en el curso de las investigaciones.

La Fiscalía de Créteil afirmó que actualmente no existe, a primera vista, un nexo entre el último cuerpo hallado en Charenton-le-Pont y los cuatro muertos de Choisy-le-Roi. Sin embargo, las autoridades abrieron una investigación para determinar si existe alguna relación debido a las similitudes en el contexto y la proximidad geográfica de los hallazgos. Los investigadores resaltaron que el avanzado estado de descomposición del último cadáver hallado impide por ahora conocer con certeza las circunstancias de su muerte.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar por la agencia AFP, el cadáver fue localizado bajo un puente transitado por una autopista y cerca de una senda de bicicletas poco usada. El descubrimiento remite al hallazgo previo, cuando un pasajero de tren denunció haber visto un cuerpo en el agua; la policía fluvial, al llegar, encontró cuatro cadáveres juntos en ese tramo del río.

El canal BFMTV y la emisora France Inter informaron que Monji H., principal sospechoso en la investigación, se encontraba en situación migratoria irregular en Francia desde hacía tres años. Un segundo hombre permanece bajo custodia en el marco de este mismo caso.

Las autoridades francesas siguen recabando pruebas y analizando los resultados de las autopsias para esclarecer la secuencia de los hechos y establecer si los crímenes están conectados y si existe realmente una motivación basada en odio hacia la comunidad LGBT, como sugieren algunas organizaciones.

(Con información de AFP, EFE, EP y Reuters)

Temas Relacionados

FranciaParísRío SenaAsesinatoúltimas noticias américa

Últimas Noticias

Lula da Silva renovó el mandato del fiscal que encabeza la acusación contra Jair Bolsonaro por intento de golpe

Paulo Gonet podrá continuar al frente del Ministerio Público Federal hasta 2027, liderando la investigación y el juicio contra el exmandatario brasileño

Lula da Silva renovó el

El argentino Rafael Grossi presentará su candidatura para ser secretario general de las Naciones Unidas

El secretario general del Organismo Internacional de la Energía Atómica había insinuado que barajaba la posibilidad de reemplazar a António Guterres

El argentino Rafael Grossi presentará

Rusia volvió a poner en duda la reunión entre Zelensky y Putin

Mientras los equipos de negociación intentan mantener vías de diálogo, las posturas sobre la soberanía territorial y el futuro de las regiones en disputa continúan sin acercarse

Rusia volvió a poner en

Frente a la amenaza rusa, Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Donald Tusk abrieron la puerta de la Unión Europea a Moldavia

Los mandatarios de Francia, Alemania y Polonia se reunieron con la presidenta moldava, la europeísta Maia Sandu, en Chisinau

Frente a la amenaza rusa,

Cómo es el edificio neogótico del antiguo correo de Gante que renació como hotel boutique de lujo

Con una torre llamativa y decoración antigua, la vieja central postal se convirtió en un alojamiento elegante que une historia y estilo moderno

Cómo es el edificio neogótico
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Petro se despachó contra los

Petro se despachó contra los empresarios y la Bolsa de Valores de Colombia: “Este Gobierno hizo más ricos a los ricos y más ricos a los pobres”

Más allanamientos en Nordelta por los audios de Spagnuolo: requisaron administraciones de los barrios privados

Los secretos de la entrega de alias Kevin, cabecilla de las disidencias en el cañón del Micay

Wilson Ruiz pidió actuar ya al Consejo Nacional Electoral, tras aparente violación de topes de campaña y financiación irregular de la campaña Petro

Detuvieron a un cantante de reggaeton acusado de integrar “La banda del millón”: cayó mientras robaba

INFOBAE AMÉRICA
Felipe VI, "desolado" al ver

Felipe VI, "desolado" al ver la "dimensión de la tragedia" de los incendios en Las Médulas: "Hay mucho que hacer"

El Auditorio Costa Rica de Cádiz alberga este viernes una nueva macro 'batalla de gallos'

El CNI y agencias de otros 12 países acusan a China de ciberataques a gobiernos y sectores críticos

Actores y compañeros despiden a Eusebio Poncela: "La muerte viene a recordarnos lo efímero de nuestra existencia"

Cerca de 40 heridos en una operación del Ejército de Israel en Nablús (Cisjordania)

ENTRETENIMIENTO

La verdadera historia tras la

La verdadera historia tras la supuesta disputa entre Robert Downey Jr y Ryan Reynolds

Regreso a Hogwarts: la nueva serie de Harry Potter sumará a un personaje que los fans nunca vieron en las películas

La reina de belleza que reveló su condición de intersexualidad y desafió los prejuicios

Hijo de Michael Jackson ha anunciado su compromiso con Molly Schirmang tras ocho años de relación

Así reaccionó Taylor Lautner al compromiso de su exnovia Taylor Swift con Travis Kelce