Misterio en Francia: hallaron un nuevo cadáver en el río Sena y fiscales investigan si está vinculado a cuatro cuerpos encontrados semanas atrás

Imagen de archivo del río Sena en París, Francia (Foto: EP)

La Policía francesa halló este martes el cuerpo sin vida de un hombre en el río Sena, en la localidad de Charenton-le-Pont, al sureste de París, según informó la Fiscalía. El cadáver, en avanzado estado de descomposición y sin identificación, fue localizado por agentes de la brigada fluvial flotando a la altura del muelle de Charenton. Las autoridades señalaron que, tras un primer examen, el cuerpo “no presenta lesiones que sugieran violencia”, aunque aún deben realizarle una autopsia y análisis toxicológicos para determinar la causa de muerte.

El hallazgo se produce dos semanas después de que en la localidad de Choisy-le-Roi, a casi ocho kilómetros río arriba, se encontraran otros cuatro cadáveres también en el Sena. Dos de esas víctimas mostraban signos de estrangulamiento. Las autopsias iniciales y los exámenes realizados a aquellas víctimas evidenciaron que al menos dos murieron asesinadas, mientras el estado de descomposición dificultó precisar la causa de muerte en los otros dos casos.

La investigación sobre los cuatro cuerpos encontrados en Choisy-le-Roi llevó a la detención de Monji H., un hombre sin hogar de nacionalidad tunecina, identificado como principal sospechoso y actualmente bajo investigación. Según la Fiscalía de Créteil, el detenido, que vivía en una casa ocupada junto al río, portaba documentos de una de las víctimas y fue visto frecuentando los senderos junto al Sena en compañía de los fallecidos. “Mi cliente está siendo interrogado en relación con estos cuatro asesinatos y está detenido. Ha mantenido su derecho al silencio durante su interrogatorio ante el juez de instrucción”, declaró el abogado del sospechoso, Antoine Ory.

Las identidades de las víctimas incluyen a un ciudadano argelino de 21 años, un tunecino de 26 años –ambos sin hogar–, un francés de 46 años y otro argelino de 21 años. Todas ellas habían sido vistas con el detenido en zonas próximas al río habitualmente utilizadas como punto de encuentro para mantener encuentros sexuales fugaces.

Continúan las investigaciones para esclarecer el origen de los cadáveres encontrados en las últimas semanas en el río Sena (Foto: EP)

La organización Stop Homofobia planteó la hipótesis de un posible móvil homofóbico en la serie de muertes, ya que los márgenes del Sena donde se hallaron los cuerpos son conocidos como lugares de encuentro para la comunidad LGBT. Esta asociación pidió a las autoridades no descartar la motivación de odio en el curso de las investigaciones.

La Fiscalía de Créteil afirmó que actualmente no existe, a primera vista, un nexo entre el último cuerpo hallado en Charenton-le-Pont y los cuatro muertos de Choisy-le-Roi. Sin embargo, las autoridades abrieron una investigación para determinar si existe alguna relación debido a las similitudes en el contexto y la proximidad geográfica de los hallazgos. Los investigadores resaltaron que el avanzado estado de descomposición del último cadáver hallado impide por ahora conocer con certeza las circunstancias de su muerte.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar por la agencia AFP, el cadáver fue localizado bajo un puente transitado por una autopista y cerca de una senda de bicicletas poco usada. El descubrimiento remite al hallazgo previo, cuando un pasajero de tren denunció haber visto un cuerpo en el agua; la policía fluvial, al llegar, encontró cuatro cadáveres juntos en ese tramo del río.

El canal BFMTV y la emisora France Inter informaron que Monji H., principal sospechoso en la investigación, se encontraba en situación migratoria irregular en Francia desde hacía tres años. Un segundo hombre permanece bajo custodia en el marco de este mismo caso.

Las autoridades francesas siguen recabando pruebas y analizando los resultados de las autopsias para esclarecer la secuencia de los hechos y establecer si los crímenes están conectados y si existe realmente una motivación basada en odio hacia la comunidad LGBT, como sugieren algunas organizaciones.

(Con información de AFP, EFE, EP y Reuters)