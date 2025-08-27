Mundo

Lula da Silva renovó el mandato del fiscal que encabeza la acusación contra Jair Bolsonaro por intento de golpe

Paulo Gonet podrá continuar al frente del Ministerio Público Federal hasta 2027, liderando la investigación y el juicio contra el exmandatario brasileño

Guardar
El fiscal general, Paulo Gonet.
El fiscal general, Paulo Gonet. (REUTERS/Adriano Machado)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, decidió mantener en el cargo al fiscal general Paulo Gonet, quien encabeza la acusación por intento de golpe de Estado contra el ex mandatario Jair Bolsonaro, cuyo juicio comenzará el próximo 2 de septiembre, según informaron este miércoles fuentes oficiales.

Designado inicialmente por Lula, Gonet dirige el Ministerio Público Federal desde diciembre de 2023 y, con la ratificación del Senado, podría continuar por otros dos años, confirmaron fuentes del organismo.

Con una trayectoria casi íntegra en la Fiscalía Federal, donde ingresó en 1987, Gonet ha sido el encargado de impulsar las denuncias contra Bolsonaro y sus colaboradores, señalados de haber organizado un plan para retener el poder tras la derrota electoral de 2022, en la que Lula resultó vencedor por un margen estrecho.

Una fuente de la oficina de Gonet, que prefirió mantener el anonimato, indicó a la agencia de noticias EFE que la renovación de su mandato, justo antes de que comiencen los alegatos finales la próxima semana en el juicio de Bolsonaro, refleja un respaldo explícito para que su equipo siga adelante con la investigación.

Según el propio fiscal, Bolsonaro —hoy en prisión domiciliaria por incumplir medidas cautelares— fue “el principal articulador” de la conspiración que buscó impedir la toma de posesión de Lula e incluso habría llegado a planear asesinarlo.

El juez del Supremo Tribunal
El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, se encuentra junto al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el fiscal general Paulo Gonet tras una cena en el Palacio de la Alvorada en Brasilia, Brasil, el 31 de julio de 2025. (REUTERS/Adriano Machado)

El proceso contra el líder ultraderechista y otros siete acusados, entre ellos ex ministros y altos mandos militares, se abrirá en la Corte Suprema, donde Gonet ya ha manifestado su intención de pedir condenas ejemplares.

El caso también se ha visto atravesado por presiones externas. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump calificó a Bolsonaro de víctima de una “caza de brujas” y, en represalia, revocó visados a magistrados del Supremo y al propio Gonet, además de imponer un arancel adicional del 50% a un volumen considerable de las exportaciones brasileñas.

Antes de asumir como fiscal general, Gonet representó al Ministerio Público en el proceso que, en 2023, inhabilitó políticamente a Bolsonaro por ocho años debido a abusos de poder durante la campaña electoral de 2022.

Gonet se someterá a una nueva audiencia ante la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, que debe respaldar su nominación antes de que se someta a votación en el pleno del Senado. De ser confirmado, permanecerá en el cargo hasta diciembre de 2027.

Con esta renovación, Gonet continuará al frente del Ministerio Público Federal durante un periodo clave para la justicia brasileña, liderando la investigación y el juicio contra Bolsonaro y sus aliados, en un contexto marcado tanto por tensiones internas como por presiones internacionales, consolidando su papel central en los procesos que definirán la estabilidad política del país.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Luiz Inácio Lula da SilvaPaulo GonetJair BolsonaroBrasilUltimas noticias America

Últimas Noticias

El argentino Rafael Grossi presentará su candidatura para ser secretario general de las Naciones Unidas

El secretario general del Organismo Internacional de la Energía Atómica había insinuado que barajaba la posibilidad de reemplazar a António Guterres

El argentino Rafael Grossi presentará

Rusia volvió a poner en duda la reunión entre Zelensky y Putin

Mientras los equipos de negociación intentan mantener vías de diálogo, las posturas sobre la soberanía territorial y el futuro de las regiones en disputa continúan sin acercarse

Rusia volvió a poner en

Misterio en Francia: hallaron un nuevo cadáver en el río Sena y fiscales investigan si está vinculado a cuatro cuerpos encontrados semanas atrás

La policía francesa descubrió en Charenton-le-Pont el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, sin signos aparentes de violencia

Misterio en Francia: hallaron un

Frente a la amenaza rusa, Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Donald Tusk abrieron la puerta de la Unión Europea a Moldavia

Los mandatarios de Francia, Alemania y Polonia se reunieron con la presidenta moldava, la europeísta Maia Sandu, en Chisinau

Frente a la amenaza rusa,

Cómo es el edificio neogótico del antiguo correo de Gante que renació como hotel boutique de lujo

Con una torre llamativa y decoración antigua, la vieja central postal se convirtió en un alojamiento elegante que une historia y estilo moderno

Cómo es el edificio neogótico
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alain Favey, CEO global de

Alain Favey, CEO global de Peugeot: “La Argentina es el principal motor de nuestro crecimiento de ventas”

Reniec alerta venta de datos en Telegram: información personal de millones de peruanos estaría siendo vendida a redes criminales

INEI lanza convocatoria laboral 2025 para estudiantes de todo el Perú: 1.600 vacantes con sueldo de hasta S/ 2.000

El Gobierno aprobó el ingreso del séptimo proyecto al RIGI: un parque eólico en Olavarría

Dos carriles cerrados en la Vía de Evitamiento tras hundimiento y filtraciones de agua por obras de la Municipalidad de Lima

INFOBAE AMÉRICA
Los Reyes trasladan el apoyo

Los Reyes trasladan el apoyo de la Corona a los afectados por el incendio de Porto (Zamora)

Felipe VI, "desolado" al ver la "dimensión de la tragedia" de los incendios en Las Médulas: "Hay mucho que hacer"

Macron y Faye escenifican en París la reconciliación entre Francia y Senegal tras el reciente distanciamiento

Chris Martin aborda al fin la infidelidad viral del concierto de Coldplay

El Auditorio Costa Rica de Cádiz alberga este viernes una nueva macro 'batalla de gallos'

ENTRETENIMIENTO

La verdadera historia tras la

La verdadera historia tras la supuesta disputa entre Robert Downey Jr y Ryan Reynolds

Regreso a Hogwarts: la nueva serie de Harry Potter sumará a un personaje que los fans nunca vieron en las películas

La reina de belleza que reveló su condición de intersexualidad y desafió los prejuicios

Hijo de Michael Jackson ha anunciado su compromiso con Molly Schirmang tras ocho años de relación

Así reaccionó Taylor Lautner al compromiso de su exnovia Taylor Swift con Travis Kelce