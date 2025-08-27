Lula da Silva renovó el mandato del fiscal que encabeza la acusación contra Jair Bolsonaro por intento de golpe

El fiscal general, Paulo Gonet. (REUTERS/Adriano Machado)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, decidió mantener en el cargo al fiscal general Paulo Gonet, quien encabeza la acusación por intento de golpe de Estado contra el ex mandatario Jair Bolsonaro, cuyo juicio comenzará el próximo 2 de septiembre, según informaron este miércoles fuentes oficiales.

Designado inicialmente por Lula, Gonet dirige el Ministerio Público Federal desde diciembre de 2023 y, con la ratificación del Senado, podría continuar por otros dos años, confirmaron fuentes del organismo.

Con una trayectoria casi íntegra en la Fiscalía Federal, donde ingresó en 1987, Gonet ha sido el encargado de impulsar las denuncias contra Bolsonaro y sus colaboradores, señalados de haber organizado un plan para retener el poder tras la derrota electoral de 2022, en la que Lula resultó vencedor por un margen estrecho.

Una fuente de la oficina de Gonet, que prefirió mantener el anonimato, indicó a la agencia de noticias EFE que la renovación de su mandato, justo antes de que comiencen los alegatos finales la próxima semana en el juicio de Bolsonaro, refleja un respaldo explícito para que su equipo siga adelante con la investigación.

Según el propio fiscal, Bolsonaro —hoy en prisión domiciliaria por incumplir medidas cautelares— fue “el principal articulador” de la conspiración que buscó impedir la toma de posesión de Lula e incluso habría llegado a planear asesinarlo.

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, se encuentra junto al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el fiscal general Paulo Gonet tras una cena en el Palacio de la Alvorada en Brasilia, Brasil, el 31 de julio de 2025. (REUTERS/Adriano Machado)

El proceso contra el líder ultraderechista y otros siete acusados, entre ellos ex ministros y altos mandos militares, se abrirá en la Corte Suprema, donde Gonet ya ha manifestado su intención de pedir condenas ejemplares.

El caso también se ha visto atravesado por presiones externas. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump calificó a Bolsonaro de víctima de una “caza de brujas” y, en represalia, revocó visados a magistrados del Supremo y al propio Gonet, además de imponer un arancel adicional del 50% a un volumen considerable de las exportaciones brasileñas.

Antes de asumir como fiscal general, Gonet representó al Ministerio Público en el proceso que, en 2023, inhabilitó políticamente a Bolsonaro por ocho años debido a abusos de poder durante la campaña electoral de 2022.

Gonet se someterá a una nueva audiencia ante la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, que debe respaldar su nominación antes de que se someta a votación en el pleno del Senado. De ser confirmado, permanecerá en el cargo hasta diciembre de 2027.

Con esta renovación, Gonet continuará al frente del Ministerio Público Federal durante un periodo clave para la justicia brasileña, liderando la investigación y el juicio contra Bolsonaro y sus aliados, en un contexto marcado tanto por tensiones internas como por presiones internacionales, consolidando su papel central en los procesos que definirán la estabilidad política del país.

(Con información de EFE)