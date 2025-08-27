Mundo

La isla paradisiaca que impone reglas estrictas a los turistas que no cumplan con las normas establecidas

Autoridades locales intensifican controles y aplican multas económicas a quienes incumplan normas, en respuesta a la presión social y la necesidad de salvaguardar el entorno natural y cultural de la isla

Por Faustino Cuomo

Guardar
La isla de Jeju impone
La isla de Jeju impone reglas estrictas a turistas para proteger su identidad y convivencia local (foto: Wikipedia)

La isla de Jeju, también conocida como el “Hawái de Corea del Sur”, se enfrenta a nuevos desafíos tras convertirse en uno de los destinos más visitados de Asia Oriental. En respuesta al aumento de turistas y los incidentes de conducta inapropiada, las autoridades locales han decidido implementar medidas para preservar la convivencia y la cultura insular.

La isla de Jeju es
La isla de Jeju es la isla más grande de Corea del Sur (foto: Wikipedia)

Un destino de récord y sus nuevas reglas de convivencia

Durante 2024, Jeju atrajo a más de 13 millones de turistas, impulsados por su paisaje volcánico, aguas cristalinas y campos de té verde. La ruta Seúl-Jeju se consolidó como la más transitada del mundo, con más de 13 millones de pasajeros en solo un año, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. El flujo de visitantes extranjeros también se multiplicó tras el fin de la pandemia, cuadruplicándose hasta llegar a 1,9 millones de visitantes internacionales este año, conforme a datos de la Asociación de Turismo de Jeju.

Ante este crecimiento, funcionarios coreanos han distribuido 8.000 guías multilingües (coreano, inglés y chino) para advertir sobre comportamientos considerados ofensivos e informar sobre las normas locales. Acciones como fumar fuera de zonas habilitadas, tirar basura, cruzar calles imprudentemente o dañar el entorno ahora pueden resultar en multas de 50.000 KRW (USD 35,77) y, en algunos casos, hasta en penas de prisión menores.

“El incumplimiento será sancionado con una pena de prisión menor o con una multa menor”, aclara la guía oficial distribuida en la isla.

Las nuevas políticas buscan equilibrar
Las nuevas políticas buscan equilibrar el atractivo turístico de Jeju con el respeto a la comunidad local (foto: Wikipedia)

Incidentes virales y la reacción local

El incremento de turistas trajo consigo episodios desafortunados que rápidamente ganaron notoriedad en redes sociales. Uno de los casos más comentados ocurrió en abril: un video viral mostró a un turista extranjero fumando en un autobús en Jeju, lo que provocó una avalancha de críticas por parte de la opinión pública local. Los comentarios exigían medidas estrictas: “Deporten y multen a esa persona ahora mismo. Si no paga la multa, prohíbanle comprar un boleto de avión”, expresaron internautas en Instagram.

Otro incidente que provocó malestar fue la difusión de una foto de un niño extranjero defecando en una acera, avivando el reclamo de sanciones más duras para visitantes internacionales que desconozcan las normas básicas de convivencia.

La sensibilidad social ante estos hechos ha llevado a exigir la protección de los valores comunitarios y del frágil ecosistema isleño.

El sobreturismo en Jeju refleja
El sobreturismo en Jeju refleja un problema global que afecta a destinos en Asia y Europa (foto: Wikipedia)

Un problema global: el auge del turismo descontrolado

La situación de Jeju no es aislada. El sobreturismo se ha convertido en un desafío compartido por varios destinos de Asia y Europa. En Corea del Sur, el pueblo hanok de Bukchon impuso un toque de queda para no residentes ante las reiteradas quejas por el ruido provocado por los turistas. En Japón, barrios históricos como Gion en Kioto limitaron el acceso y las fotografías de geishas, mientras que en Bali, Indonesia, los problemas de conducta de los visitantes persisten desde hace años.

En Europa, la tensión por el turismo excesivo escaló aún más. El pasado verano, imágenes en Barcelona de residentes disparando pistolas de agua a turistas se difundieron a nivel mundial. Este año, las protestas se extendieron por España e Italia, con marchas en Venecia y huelgas del personal del Louvre en París por la saturación de visitantes.

Las multas y penas de
Las multas y penas de prisión en Jeju buscan frenar conductas inapropiadas de los visitantes internacionales (foto: Wikipedia)

La convivencia, clave para preservar la esencia de los destinos

Detrás de esta ola de políticas restrictivas hay una preocupación de fondo: el impacto del turismo en la vida cotidiana. Rubén Santopietro, director general de Visit Italy, subraya la importancia del equilibrio social: “Una ciudad donde los residentes no están satisfechos es una ciudad que no funciona. Pierde su identidad por completo. Los residentes se sienten excluidos y los barrios se vuelven turísticos”, explicó en diálogo con CNN.

A medida que los destinos luchan por encontrar el balance entre atractivo turístico y respeto comunitario, surgen preguntas en torno a la sostenibilidad y la armonía entre visitantes y locales.

La convivencia y la sostenibilidad
La convivencia y la sostenibilidad se consolidan como ejes centrales en la gestión turística de Jeju (foto: Wikipedia)

El caso de Jeju evidencia una tendencia global: la necesidad de que los viajeros conozcan y cumplan las normas locales. Mediante la distribución de guías y el refuerzo de las multas, la isla busca proteger su entorno y garantizar la convivencia entre turistas y residentes. Además, se destaca la importancia de informar en varios idiomas para reducir los malentendidos y prevenir infracciones.

Temas Relacionados

Isla de JejuTurismo internacionalSobreturismoGuía de comportamiento para turistasCorea del SurNewsroom BUE

Últimas Noticias

El jefe del Partido Popular Europeo instó a ratificar el acuerdo UE-Mercosur y a apostar por comercio con Latinoamérica

Manfred Weber destacó que el acuerdo abrirá a las empresas europeas un mercado con 700 millones de consumidores, con un enorme potencial

El jefe del Partido Popular

Las inundaciones dejaron 34 muertos en la parte de Cachemira controlada por la India mientras más de 200.000 personas fueron desplazadas en Pakistán

Las lluvias extremas han causado desastres en la región del Himalaya, obligando a suspender una importante ruta de peregrinación y dejando decenas de víctimas mortales y heridos, mientras continúan las labores de rescate

Las inundaciones dejaron 34 muertos

Corea del Sur aprobó una ley que prohíbe el uso de celulares durante las clases

El objetivo de la enmienda es proteger el derecho a aprender y reforzar la autoridad de los docentes frente al uso excesivo de la tecnología

Corea del Sur aprobó una

Así es la ciudad egipcia que desapareció bajo el mar y ahora revela sus secretos

Las técnicas modernas de arqueología subacuática han permitido recuperar parte del patrimonio perdido en el delta del Nilo, aunque la mayor parte de los restos permanece inaccesible bajo las aguas.

Así es la ciudad egipcia

Una nueva ola de ataques rusos dejó sin luz a 100 mil hogares en Ucrania

Bombardeos nocturnos contra infraestructuras energéticas en seis regiones provocaron cortes masivos de electricidad, mientras las autoridades locales y los servicios de emergencia trabajan para restablecer el suministro

Una nueva ola de ataques
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Marbelle lanzó burla al precandidato

Marbelle lanzó burla al precandidato presidencial Iván Cepeda y lo compara con ‘Iván Mordisco’: “Que se muerda la lengua”

El éxito de las ‘Las guerreras K-pop’ supera todas las expectativas: Sony y Netflix negocian ya una secuela

Harfuch niega que CJNG refuerce su presencia en Sinaloa

Cómo preparar chilaquiles divorciados, una receta para el desayuno con mucha energía

Qué se sabe del gusano “come carne” que se detectó en EEUU y preocupa a las autoridades sanitarias

INFOBAE AMÉRICA
Los Reyes trasladan el apoyo

Los Reyes trasladan el apoyo de la Corona a los afectados por el incendio de Porto (Zamora)

La Academia de Cine desvelará el 3 de septiembre las tres películas que optan a representar a España en los Oscar

LaLiga insiste en que no realiza "bloqueos masivos a páginas legítimas" en su lucha contra la piratería

El Hospital Nasser niega que Hamás instalase una cámara tras el ataque israelí

El Espanyol refuerza el centro del campo con el fichaje de Charles Pickel

ENTRETENIMIENTO

Netflix presenta la macabra historia

Netflix presenta la macabra historia de Ed Gein, el asesino serial que inspiró “Psicosis” y “La masacre en Texas”

Travis Kelce pidió matrimonio a Taylor Swift dos semanas antes de hacerlo público, según reveló su padre

La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce: una cronología de su relación

Ron Howard reflexionó sobre la película Apolo 13: “No teníamos idea de que tendría ese tipo de éxito”

El secreto del sonido de “Tiburón”: cómo Steven Spielberg y John Williams crearon el terror más icónico de la historia