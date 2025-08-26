Mundo

Francia, Alemania, India, Australia y otros 21 países suspendieron los envíos postales a EEUU a través de la agencia de la ONU

Detuvieron el despacho de paquetes ante la incertidumbre generada por la inminente imposición de aranceles impulsada por la administración Trump

Imagen de una serie de
Imagen de una serie de paquetes.

La agencia postal de la ONU dijo el martes que 25 países decidieron suspender las entregas de paquetes a Estados Unidos, a medida que crece la preocupación por el impacto de los inminentes aranceles del presidente Donald Trump.

“Los operadores postales de 25 países miembros ya han informado a la UPU que han suspendido sus servicios postales de salida a Estados Unidos, citando incertidumbres específicamente relacionadas con los servicios de tránsito“, dijo la Unión Postal Universal en un comunicado.

La administración Trump ha dicho que abolirá una exención de impuestos sobre los paquetes pequeños que ingresan a Estados Unidos a partir del 29 de agosto.

La medida ha provocado una serie de anuncios de los servicios postales de Francia, Alemania, India, Australia y otros países de que la mayoría de los paquetes con destino a Estados Unidos ya no serán aceptados.

Donald Trump. REUTERS/Brian Snyder/File Photo
Donald Trump. REUTERS/Brian Snyder/File Photo

“Estas suspensiones permanecerán vigentes a la espera de más información sobre cómo las autoridades estadounidenses pondrán en práctica las medidas (anunciadas), así como de la implementación real de los cambios operativos requeridos”, indicó en un comunicado.

El viernes, Estados Unidos planea eliminar una exención arancelaria que permitía la entrada al país de importaciones con un valor de 800 dólares o menos libres de impuestos. Con la eliminación de la exención de mínimos, dichos envíos incurrirán en cargos que oscilan entre el 10% y el 50% de su valor declarado o, durante los próximos seis meses, un arancel fijo de 80 dólares a 200 dólares por paquete.

“Los consumidores se van a sorprender”, dijo Alison Layfield, vicepresidenta de desarrollo de productos de ePost Global, proveedor internacional de envíos y logística. “Creo que se van a llevar una sorpresa desagradable, o en algún momento, van a ver ese coste adicional”.

Cuando interviene la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos

Una vez que un paquete llega a EE. UU., la primera parada es una oficina de aduanas. Allí, un agente fronterizo revisa el código digitalizado del Sistema Armonizado (SA) en la declaración de aduanas. Este código es un método numérico utilizado en todo el mundo para clasificar los productos comercializados y determinar las tasas arancelarias.

Un empleado postal procesa paquetes
Un empleado postal procesa paquetes en una oficina de correos mientras Hong Kong Post restringe los envíos con destino a Estados Unidos debido a las nuevas normas arancelarias estadounidenses, en Hong Kong, China, el 2 de mayo de 2025. REUTERS/Tyrone Siu

Si el paquete se envió a través del sistema postal internacional, del cual forma parte el Servicio Postal de EE. UU., y debe pagar aranceles o tasas aduaneras, es posible que deba pagarlos al momento de la entrega o la recogida. Servicios de mensajería como DHL, FedEx y UPS facturan a los clientes o exigen el pago al momento de la entrega.

(con información de AFP y AP)

