Mundo

Estados Unidos anunció que Arabia Saudita y Qatar invertirán en la reconstrucción del Líbano si los terroristas de Hezbollah se desarman

El enviado estadounidense, Tom Barrack, dijo que los gobiernos del Golfo buscan impulsar un proyecto económico en la región para contribuir con el plan propuesto por Beirut. Las milicias respaldadas por Irán no quieren ceder

Guardar
Arabia Saudí y Qatar están
Arabia Saudí y Qatar están dispuestos a invertir en zonas del Líbano donde los terroristas de Hezbollah se desarmen (AP/ARCHIVO)

Arabia Saudí y Qatar se han mostrado dispuestos a invertir en una zona económica en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel, destinada a generar empleo para los miembros del grupo miliciano Hezbollah y sus seguidores tras la entrega de sus armas, según declaró el martes el enviado del presidente Donald Trump para Oriente Medio, Tom Barrack. El funcionario norteamericano llegó este martes Beirut después de visitar Israel y Siria, donde se reunió con autoridades para abordar la situación en Líbano tras la decisión del gobierno libanés de desarmar a Hezbollah antes de finalizar el año.

El líder de Hezbollah rechazó el plan del gobierno de Líbano y aseguró que no entregará las armas. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló el lunes que las fuerzas israelíes podrían iniciar su retirada del sur de Líbano en respuesta a la “trascendental decisión” del gobierno libanés de desmontar las estructuras armadas de Hezbollah.

El ejército libanés, respaldado por Estados Unidos, trabaja en un plan para el desarme de Hezbollah, cuyo diseño deberá completarse para finales de agosto. El gobierno tiene prevista una reunión el 2 de septiembre para debatir y votar dicho plan.

El embajador estadounidense ante Turquía
El embajador estadounidense ante Turquía y enviado especial a Siria, Tom Barrack (AP/Hussein Malla)

“Tenemos que hacer que el dinero entre en el sistema. El dinero vendrá del Golfo”, dijo Barrack, refiriéndose a Qatar y Arabia Saudí como socios dispuestos a financiar el proyecto en el sur de Líbano, ante el desafío de asegurar la subsistencia de quienes hasta ahora dependían de la estructura financiera de Hezbollah. Barrack estimó que unas 40.000 personas reciben pagos de Irán por su participación en la milicia, e insistió en la necesidad de ofrecer alternativas económicas: “¿Quitarles el arma y decir ‘buena suerte plantando olivos’? Eso no puede pasar”, expresó.

Barrack añadió que Estados Unidos, los países del Golfo y el propio Líbano trabajarían juntos para crear un espacio económico que permita proporcionar medios de vida a la población vinculada a Hezbollah.

Consultado sobre la posible negociación directa de Estados Unidos con Irán sobre el futuro de Hezbollah, Barrack no respondió directamente y dio por terminada la conferencia de prensa.

En relación con la misión de paz de la ONU (UNIFIL) desplegada en el sur de Líbano desde la invasión israelí de 1978, Barrack sostuvo que Estados Unidos prefiere incrementar el apoyo financiero al ejército libanés antes que reforzar el presupuesto de UNIFIL. Agregó que su país respalda prorrogar el mandato de la misión de la ONU por solo un año más.

El ejército libanés, con apoyo
El ejército libanés, con apoyo de Estados Unidos, diseña un plan para el desarme de Hezbollah que se debatirá en septiembre (REUTERS/ARCHIVO)

Tras el ataque de Hamas contra Israel desde Gaza el 7 de octubre de 2023, Hezbollah inició una campaña de lanzamiento de cohetes sobre la frontera, lo que desembocó en una guerra a gran escala en septiembre de 2024. Según el Banco Mundial, este conflicto ha causado más de 4.000 muertes y daños materiales valorados en 11.000 millones de dólares en Líbano. Un alto el fuego mediado por Estados Unidos puso fin a la guerra en noviembre, con Hezbollah anunciando la retirada de sus fuerzas de la frontera. Israel, no obstante, mantiene ataques aéreos diarios que han provocado la muerte de decenas de combatientes de Hezbollah.

Un informe de Amnistía Internacional identificó más de 10.000 edificios gravemente dañados o destruidos en el sur de Líbano entre octubre de 2024 y enero de este año. Amnistía alegó que las fuerzas israelíes podrían haber vulnerado el derecho internacional al destruir propiedades civiles mediante explosivos y maquinaria pesada tras el cese de los combates activos, cuando no existía ya una “necesidad militar imperativa”.

Las fuerzas israelíes conservaron su presencia en algunas zonas fronterizas tras el alto el fuego y mantienen actualmente cinco posiciones estratégicas en el sur de Líbano.

Temas Relacionados

HezbollahLíbanoIsraelEstados UnidosArabia SaudíQatarBeirutGazaTom BarrackAmnistía InternacionalÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Israel acusa a Lula de antisemitismo tras la salida de Brasil de la IHRA

El ministro de Defensa Israel Katz criticó duramente al presidente brasileño luego de que abandonara la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, profundizando la crisis diplomática entre ambos países

Israel acusa a Lula de

China y Rusia refuerzan su alianza: Xi Jinping recibió a un delegado de Putin y resaltó la cooperación mutua

El jefe del régimen chino recibió al líder parlamentario ruso Vyacheslav Volodin y destacó la solidez de la relación bilateral

China y Rusia refuerzan su

India liberó agua de sus represas y Pakistán debió evacuar a miles de personas por temor a las inundaciones

Miles de residentes de Punjab y otras zonas tuvieron que refugiarse tras la notificación de Nueva Delhi, mientras continúan las lluvias monzónicas y aumenta la preocupación por el impacto climático

India liberó agua de sus

Rusia impone racionamiento en combustibles por los ataques ucranianos a sus destilerías

El impacto de los ataques a infraestructuras energéticas ha generado escasez, subidas de precios y limitaciones en el suministro, afectando la movilidad y la economía en zonas como Crimea y Siberia

Rusia impone racionamiento en combustibles

La Bolsa de París cotiza en rojo ante la incertidumbre política y el aumento del costo de la deuda francesa

El sector financiero se ve golpeado por la posibilidad de un cambio de gobierno, el aumento del endeudamiento y la presión internacional, en un contexto de divisiones parlamentarias y protestas sociales

La Bolsa de París cotiza
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lotería de Cundinamarca resultados 25

Lotería de Cundinamarca resultados 25 de agosto 2025; premio mayor 6.000 millones de pesos

Rafael López Aliaga cede tren Lima–Chosica al MTC, pero advierte que perderá “todo derecho” si no inicia operación en corto plazo

¿Gripen, Rafale o F-16? Perú decide cuál será su próximo caza: viajó una comitiva a Europa

La SIC confirmó la liquidación de Don Jediondo Sopitas y Parrilla por falta de pago con obligaciones requeridas

¿Este viernes 29 de agosto es feriado en Perú? La norma en El Peruano lo aclara

INFOBAE AMÉRICA
Torres anuncia una comisión interministerial

Torres anuncia una comisión interministerial el próximo martes para comenzar con los traslados de los menores migrantes

Diego, ingeniero químico, advierte sobre las manchas fantasma en la mampara: "Si aparecen, toca pulir"

Hyundai eleva su inversión histórica en Estados Unidos a 22.320 millones de euros hasta 2028

Inesperado hallazgo de un júpiter de cinco millones de años

El Gobierno cifra la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes en 32,6 por cada 100.000 habitantes

ENTRETENIMIENTO

Sam Asghari respondió a las

Sam Asghari respondió a las inesperadas revelaciones de Britney Spears sobre su matrimonio: “Siempre tendré amor por ella”

La reacción de Margot Robbie ante la interrupción de su bebé durante una entrevista

La revelación de David Tennant sobre Doctor Who: “Siento que gané la lotería”

Ed Sheeran y Barry Keoghan sorprendieron con confesiones y bromas en una charla llena de cultura pop

The Running Man se reinventa: más realismo, exteriores y un reparto de lujo para una historia de supervivencia