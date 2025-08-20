La estrategia detrás del traje: cómo Zelensky transformó su vestimenta en un mensaje político frente a Trump

Cómo un diseñador ucraniano ayudó a Zelensky a vestirse para la reunión con Trump en Washington (REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, sorprendió en la Casa Blanca el pasado lunes al ser elogiado por su vestimenta durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El atuendo, diseñado por el ucraniano Viktor Anisimov, incluyó un cambio significativo: una abertura en la espalda que lo acercaba más a un traje civil que a los uniformes militares habituales del mandatario.

"Estas son nuestras esperanzas de paz. Creemos que si añadimos algo sutil a esta imagen, algo de ropa civil a su uniforme, entonces será como un amuleto de la suerte“, explicó el diseñador Anisimov a la agencia Reuters.

El viernes previo al encuentro, Anisimov le mostró el nuevo modelo a Zelensky, introduciendo un detalle que buscó romper con la imagen exclusivamente militar que el líder ucraniano mantuvo desde el inicio de la guerra.

El efecto del diseño se notó apenas se inició la reunión en la Casa Blanca. Según Reuters, “momentos después de que Zelensky llegó, Trump le felicitó por el traje”. Este reconocimiento supuso un contraste con el episodio ocurrido meses atrás, en febrero, cuando el mandatario estadounidense objetó públicamente el estilo militar de Zelensky durante un encuentro anterior en el Despacho Oval. Aquella jornada, el presidente ucraniano recibió una crítica directa en presencia de la prensa.

El atuendo, diseñado por el ucraniano Viktor Anisimov, incluyó un cambio significativo: una abertura en la espalda que lo acercaba más a un traje civil que a los uniformes militares habituales del mandatario (REUTERS/Toby Melville)

El cambio en el atuendo no pasó inadvertido para otros observadores. Un periodista de la Casa Blanca que en febrero había preguntado a Zelensky por qué no llevaba traje, el lunes optó por felicitarlo: "Estás fabuloso con ese traje“, le comentó durante la cobertura.

Anisimov, de 61 años y oriundo de Chernígov, recordó cómo la anterior interacción en el Despacho Oval lo motivó a orientar el diseño hacia un mensaje de moderación. “Estaba viendo vídeos de esa interacción y sentí las indirectas. Percibí que iban dirigidas a los ciudadanos ucranianos, no sólo a Zelensky”, explicó.

“Había una ligera sensación de desesperación porque no entienden cómo respiramos, cómo vivimos”, agregó.

Para esta nueva ocasión, Anisimov no buscó la aprobación ni de críticos ni de admiradores. Su meta, según sus declaraciones a Reuters, era “asegurarse de que el presidente ucraniano tuviera un aspecto digno”. En relación con el significado de la vestimenta, sostuvo: “Nos alaban, nos regañan. Si ganamos, y ganaremos, no importa de quién era el traje”.

Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, Zelensky optó regularmente por trajes de tipo militar, camisas sin cuello y botas pesadas, una estética que buscó transmitir solidaridad con las tropas ucranianas.

El reconocimiento de Trump supuso un contraste con el episodio ocurrido meses atrás, en febrero, cuando el mandatario estadounidense objetó públicamente el estilo militar de Zelensky durante un encuentro anterior en el Despacho Oval (REUTERS/Nathan Howard)

Sobre ese cambio interno en el país y en sí mismo, mandatario expresó en una entrevista con un medio ucraniano un año después del inicio del conflicto: "En ese momento, internamente, todos cambiamos, todo cambió, la vida cambió. Fue un punto de no retorno“.

De acuerdo con los testimonios recogidos por Reuters, la elección del traje civil funcionó como un “amuleto de la suerte”, ayudando a crear un ambiente menos hostil en un contexto de gran tensión.

(Con información de Reuters)