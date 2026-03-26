El Ejército de EEUU asegura que el portaaeronaves 'Abraham Lincoln' sigue operando pese al ataque iraní

El comandante de la Armada iraní, Shahram Irani, sostuvo que los movimientos del portaaeronaves estadounidense ‘Abraham Lincoln’ reciben una supervisión constante por parte de sus fuerzas, en paralelo al anuncio iraní sobre un supuesto impacto de misiles de crucero al buque norteamericano. La presencia militar en la región ha sido escenario de crecientes tensiones desde la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel lanzada contra Irán el 28 de febrero, lo que según fuentes oficiales ha elevado las acciones de vigilancia y respuesta entre ambos países.

Según informó el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM), el ‘USS Abraham Lincoln’ mantiene sus operaciones de vuelo y sus incursiones aéreas contra objetivos militares en territorio iraní, a pesar de los recientes reportes de ataque con misiles adjudicados por el propio Ejército de Irán. A través de un comunicado divulgado en redes sociales, el CENTCOM precisó que el portaaeronaves "sigue llevando a cabo operaciones de vuelo contra objetivos militares en Irán, mientras navega por aguas de la región". Así, el barco continúa su labor en el área sin reportar alteraciones operativas, según las dependencias militares citadas por CENTCOM.

El medio militar detalló que este anuncio llega en un contexto de acusaciones directas del Ejercito iraní, que afirmó este miércoles haber utilizado misiles de crucero para atacar y “alcanzar” al ‘USS Abraham Lincoln’. No obstante, las autoridades estadounidenses mantienen que el buque no ha sido obligado a modificar sus maniobras, ni interrumpir las operaciones previstas desde el inicio de la ofensiva conjunta con Israel. Fuentes militares consultadas por CENTCOM indicaron que, hasta el momento, no existen reportes oficiales de daños ni de bajas en el personal a bordo a raíz del presunto ataque.

En el marco del despliegue en Oriente Próximo, Estados Unidos destinó el portaaeronaves ‘Abraham Lincoln’, que se unió en operaciones al ‘USS Gerald R. Ford’. Este último, establecido previamente en el mar Caribe con el fin de brindar apoyo a operaciones antinarcóticos, trasladó su base temporalmente a Grecia a inicios de la semana, tras requerir trabajos de “reparación” y “mantenimiento”, según detalló el propio Mando Central. La decisión se produjo días después de un incidente declarado como un incendio en la zona de lavandería mientras el buque se encontraba desplegado en Oriente Próximo, hecho que llevó a la evaluación y reparación técnica del ‘Gerald R. Ford’ en una instalación naval del Mediterráneo.

La operación militar en la región, reportó CENTCOM, busca sostener las capacidades de disuasión y respuesta de Estados Unidos ante escenarios de agresión y para respaldar a países aliados, en especial a Israel. El despliegue de ambos portaaeronaves responde al aumento de la tensión en el golfo Pérsico y zonas de influencia de Irán, en un contexto de acusaciones cruzadas y afirmaciones contradictorias sobre enfrentamientos directos en el mar.

El portavoz del Ejército de Irán ha insistido en que su país mantiene la capacidad de rastrear y responder a cualquier movimiento que consideren una amenaza a la soberanía nacional en sus aguas y espacios aéreos ubicados en el golfo, mientras que las fuerzas estadounidenses han reiterado que las operaciones del ‘Abraham Lincoln’ se mantienen bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión constante, sin confirmar la veracidad de los daños alegados por los comunicados militares iraníes.

El Mando Central estadounidense también ha resaltado que el refuerzo naval en la región persigue el objetivo de salvaguardar la libre navegación y proteger intereses estadounidenses y de aliados estratégicos en una coyuntura de incremento de ataques con misiles y drones atribuidos a grupos respaldados por Irán. Según publicó CENTCOM, la flota desplegada continúa lista para responder ante eventuales agresiones en la zona según su mandato, y mantiene coordinación estrecha con aliados del área, en particular tras los últimos incidentes reportados entre Washington y Teherán.

Finalmente, el medio militar estadounidense subrayó que los informes sobre incidentes con misiles son monitoreados e investigados de acuerdo a los procedimientos internos del Pentágono y que cualquier actualización sobre la situación de sus buques en la región será comunicada a través de canales oficiales, sin ofrecer una confirmación pública sobre los detalles técnicos del presunto impacto sobre el ‘USS Abraham Lincoln’.