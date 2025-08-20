Irán volvió a lanzar amenazas contra Israel: dijo que utilizará misiles “mucho más avanzados” hay nuevos ataques

El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh.

Irán advirtió que si Israel vuelve a emprender una nueva acción en su contra utilizará misiles “mucho más avanzados” que los lanzados durante la guerra de 12 días contra el Estado hebreo.

“Los misiles utilizados en la guerra de 12 días fueron fabricados por el Ministerio de Defensa hace algunos años. Hoy poseemos misiles con capacidades mucho mayores que los anteriores”, afirmó el ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, durante un encuentro con agregados militares extranjeros en Teherán, informó este miércoles la agencia Tasnim.

Nasirzadeh advirtió que si Israel comete “otra aventura”, Irán pondrá en acción estos nuevos misiles, asegurando que la respuesta de Teherán sería “letal, sorpresiva, dolorosa y fuera de todo cálculo”.

El titular de Defensa iraní señaló que en el conflicto ocurrido entre el 13 y 24 de junio, Irán no se enfrentó únicamente a Israel, “sino a una potencia plenamente respaldada por Estados Unidos, que aportó toda su capacidad logística, informativa y de apoyo”.

Pese a ese respaldo, sostuvo que el mundo fue testigo de que los misiles utilizados por Irán “alcanzaron plenamente sus objetivos e infligieron daños considerables al enemigo sionista (Israel)”.

People walk past a billboard with a caricature of Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu, on a street in Tehran, Iran, August 10, 2025. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

Irán ha desarrollado durante las últimas cuatro décadas una industria nacional de armamento, debido al embargo internacional, con especial enfoque en los misiles, y cuenta con proyectiles balísticos capaces de alcanzar hasta 2.000 kilómetros, suficiente para llegar a Israel.

El país persa utilizó algunos de estos misiles en respuesta a los bombardeos israelíes de junio pasado, que provocaron la muerte de 31 personas en territorio israelí, en represalia por los ataques israelíes contra instalaciones militares, nucleares y civiles iraníes, que en 12 días de conflicto causaron más de 1.000 muertos, incluidos altos mandos militares y científicos nucleares.

Ayuda al Mossad

La Policía iraní descubrió una casa de seguridad en Teherán vinculada a los servicios secretos israelíes —el Mossad— e incautó varios aparatos aéreos no tripulados ensamblados ene l lugar, casi dos meses después de la guerra de los 12 días con Israel.

“Una comisaría central de Teherán, basándose en informes públicos y en investigaciones de campo, identificó el lugar en la calle Nosrat, cerca de la plaza Enghelab, en el centro de la capital”, informó la agencia Mehr, citando a una fuente anónima conocedora del asunto.

El medio indicó que el lugar se utilizaba para ensamblar drones para agentes del Mossad y que, durante el registro, se incautaron varios vehículos aéreos no tripulados.

Policía iraní.

En las últimas semanas, las autoridades iraníes han reportado el hallazgo de varios talleres donde se fabricaban drones para ayudar a Israel en la guerra de 12 días, que tuvo lugar entre el 13 y 24 de junio.

La Policía iraní informó la semana pasada de la detención de 21.000 personas durante el conflicto con Israel, que causó más de un millar de muertos en el país persa, entre ellos decenas de altos cargos militares y científicos nucleares.

Además, al menos seis personas han sido ejecutadas por colaborar con el Mossad desde el 13 de junio, día en que comenzó la guerra, en la que también intervino Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares de Irán.

(con información de EFE)