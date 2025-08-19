El impactante traslado de una iglesia de más de 100 años en Suecia: recorre 5 kilómetros para salvarse de una mina

Trasladan histórica iglesia en Suecia para dar paso a la ampliación de una mina

Con un operativo que parece sacado de una película y que paralizó a toda una ciudad, la iglesia luterana Kiruna Kyrka, inaugurada en 1912, comenzó este martes un viaje lento pero histórico en el norte de Suecia.

El templo de madera, de 672 toneladas, será desplazado cinco kilómetros a lo largo de dos días para evitar ser consumido por la expansión de la mina de hierro subterránea más grande de Europa.

El monumental traslado forma parte de un plan urbano inédito: la reubicación completa de la ciudad ártica de Kiruna, que enfrenta el hundimiento de su suelo por la actividad minera de la empresa estatal LKAB. Según explicó The Guardian, la operación demandó ocho años de preparación, un presupuesto de 500 millones de coronas —equivalente a casi 53 millones de dólares— y hasta la bendición especial de la propia iglesia antes de iniciar el movimiento.

La logística es tan descomunal como simbólica. El edificio avanza a un ritmo de medio kilómetro por hora, apoyado sobre un sistema de vigas y remolques especialmente diseñados. Durante el fin de semana se realizó una prueba de apenas 30 metros, que resultó exitosa y habilitó la puesta en marcha definitiva. El campanario, al estar separado de la estructura principal, será trasladado recién la próxima semana.

El operativo generó una fuerte expectativa: se estima que más de 10.000 personas, entre ellas el propio rey Carlos XVI Gustavo, se apostaron a lo largo del recorrido para presenciar lo que la televisión sueca transmite como un espectáculo nacional. La cadena pública SVT incluso instaló decenas de cámaras para emitir “Den stora kyrkflytten” —“El gran movimiento de la iglesia”—, una suerte de “televisión lenta” que atrajo miradas no solo en Suecia sino en varios países.

Kiruna Kyrka es una de las construcciones religiosas más emblemáticas del país. Diseñada por el arquitecto Gustaf Wickman, su estilo busca asemejarse a un lávvu, las tradicionales cabañas sami. No solo se trata de un patrimonio histórico: en su interior resguarda un retablo pintado por el príncipe Eugen, miembro de la familia real sueca, y un imponente órgano con más de 2.000 tubos, ambos embalados con extremo cuidado para el traslado.

Como parte de las celebraciones, este miércoles se realizará un servicio religioso y un evento comunitario con café para intentar batir un récord mundial. También está previsto un concierto con la popular cantante sueca Carola, símbolo de la cultura local.

Aunque la iglesia volverá a abrir sus puertas en su nueva ubicación recién a fines de 2026, el proyecto de traslado urbano se extenderá mucho más: según LKAB, la reubicación completa de la ciudad no culminará antes de 2035. En total, son 23 los edificios culturales que deben mudarse, en lo que la empresa describió como “un evento único en la historia mundial”.

La magnitud de la obra, sin embargo, no está exenta de cuestionamientos. Organizaciones sami —el pueblo indígena de la región— denunciaron que el desmembramiento del territorio afectará gravemente el pastoreo de renos, actividad fundamental para su cultura.

Stefan Holmblad Johansson, gerente del proyecto en LKAB, explicó que la decisión de trasladar la iglesia entera, y no desmontarla, se tomó para preservar su valor simbólico. “Es con gran reverencia que emprendimos este desafío. No se trata de un edificio cualquiera, es una iglesia”, dijo a la agencia AFP.

Mientras tanto, en la antigua ubicación, el terreno ya fue excavado para colocar las vigas que soportan el peso del templo. Un gesto que, más allá de lo técnico, confirma que en Kiruna la fe también viaja sobre ruedas.