Diplomáticos de Israel y Siria se reunieron para avanzar en una desescalada

Soldados israelíes haciendo guardia en los Altos del Golán ocupados por Israel (Europa Press/Contacto/Israel Defense Forces)

El ministro sirio de Relaciones Exteriores, Asad Al Shibani, se entrevistó el martes con una delegación israelí en París para discutir sobre la “desescalada” entre ambos países vecinos, con miras a reforzar la “estabilidad en la región”, anunció la agencia oficial siria SANA.

Las discusiones fueron acerca de “un cierto número de temas relacionados con el refuerzo de la estabilidad en la región y el sur de Siria“, así como la “desescalada y la no interferencia en los asuntos internos sirios”.

Las delegaciones de ambos países, abordaron la “vigilancia del cese el fuego” en la región de mayoría drusa de Sueida, donde violencias intercomunitarias causaron más de 1.400 muertos, según una ONG, y provocaron la intervención de Israel.

Las conversaciones también abordaron el asunto de un retorno al acuerdo de 1974 entre ambos países, por el que se creó una zona de distensión.

“Estas discusiones se llevan a cabo bajo mediación estadounidense, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para reforzar la seguridad y la estabilidad en Siria y preservar la unidad y la integridad de su territorio”, agregó la agencia siria.

ARCHIVO - Un combatiente muerto de las milicias drusas yace en el suelo frente a un lanzacohetes en las afueras de la ciudad de Sweida, donde estallaron enfrentamientos entre clanes beduinos sunitas y milicias drusas, en el sur de Siria, el lunes 14 de julio de 2025 (AP Foto/Omar Sanadiki, archivo)

Más de 300.000 personas desaparecidas desde 1970

Por otra parte, la comisión para las personas desaparecidas en Siria estimó este lunes en más de 300.000 las personas desaparecidas desde la década de 1970, cuando la familia Al Assad tomó el poder, hasta la actualidad, momento en el que se ha creado un sistema de justicia de transición por parte de las autoridades instauradas en el país.

El presidente de la comisión, Mohamad Rada Jaljani, explicó a la agencia de noticias SANA que los cálculos actuales del número de personas desaparecidas oscilan entre 120.000 y 300.000, “pero la cifra real podría ser mucho mayor”, porque hay varios factores que complican el proceso de inventario.

Entre las razones que afectan a dicho proceso, citó la falta de denuncia de algunas familias por motivos de seguridad o políticos, y la presencia de personas desaparecidas en manos de entidades vinculadas al anterior régimen, que carecen de documentos sobre ellas.

Jalji reveló que la comisión cuenta actualmente con un mapa que contiene más de 63 fosas comunes documentadas, pero explicó que casi a diario llega información sobre otras localizaciones que no han sido verificadas por el momento.

En una entrevista, calificó la labor de la comisión como “fundamental para el proceso de justicia transicional y, por ende para el logro de la paz civil en Siria”, razón por la que ha pedido la cooperación de las instituciones, organizaciones civiles, familias y mecanismos internacionales.

Las autoridades instauradas en Siria tras el derrocamiento en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad a raíz de una ofensiva de yihadistas y rebeldes iniciaron la puesta en pie de un sistema de justicia de transición que ha recibido críticas por su limitado mandato, que socava las posibilidades de una rendición de cuentas y compensación para las víctimas.

La Presidencia siria, ocupada por el líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), Ahmed al Shara —conocido previamente por su nombre de guerra, Abú Mohamed al Golan—, desveló el 18 de mayo la creación de comisiones de justicia y desaparecidos para juzgar crímenes cometidos durante el régimen de Al Assad.