Mundo

El extraño sombrero de 2.000 años de antigüedad que fue utilizado por los militares romanos

Solo existen tres ejemplares en el mundo. El sombrero, datado del Antiguo Egipto, fue restaurado y ahora ofrece al público una mirada inédita a la vestimenta y la historia

Por Faustino Cuomo

Guardar
El Museo de Bolton exhibe
El Museo de Bolton exhibe un sombrero romano de 2.000 años hallado en Egipto, restaurado tras un siglo oculto (foto: Facebook/Bolton Library and Museum Services)

En el corazón de Inglaterra, el Museo de Bolton se convierte este verano en el escenario del reencuentro con una excepcional pieza de la historia antigua: un sombrero romano confeccionado en lana hace cerca de dos mil años. Este extraordinario objeto, cuya existencia había permanecido en secreto durante más de un siglo, se expone por primera vez tras un meticuloso proceso de restauración, abriendo nuevas perspectivas sobre la vida cotidiana de los soldados romanos asentados en Egipto tras la caída de Cleopatra VII.

Solo existen tres ejemplares de
Solo existen tres ejemplares de este sombrero militar romano en el mundo, lo que lo convierte en una pieza arqueológica única (foto: Facebook/Bolton Library and Museum Services)

Un hallazgo singular y su viaje al museo

Según explica Smithsonian Magazine, el sombrero, de fieltro de lana, fue utilizado presumiblemente por un militar romano durante el periodo inicial de la ocupación de Egipto. Expertos del Museo de Bolton consideran que la prenda fue elaborada poco después del año 30 a.C., cuando Egipto pasó bajo dominio romano, marcando el fin de los faraones y el comienzo de una nueva etapa para el delta del Nilo.

El diseño destaca por su ala ancha, que ofrece protección frente al sol abrasador y a las frecuentes tormentas de arena del desierto, y una copa alta y abovedada, ideal para adaptarse a las exigencias del entorno egipcio.

La historia moderna del peculiar tocado arranca en 1911, cuando el renombrado egiptólogo William Matthew Flinders Petrie lo donó al antiguo Museo Chadwick, antecesor del Museo de Bolton, de acuerdo con National Geographic. Flinders Petrie fue un pionero en técnicas de excavación y clasificación de artefactos, y su legado científico permitió que piezas como esta llegaran hasta nosotros.

El sombrero protegía a los
El sombrero protegía a los soldados romanos del sol y las tormentas de arena en el Egipto ocupado tras la caída de Cleopatra VII (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restauración: devolver la vida a un testigo del pasado

Durante más de cien años, el sombrero permaneció oculto en los almacenes del museo, sin ser expuesto. Su delicada estructura sufrió los estragos de las polillas y los cambios ambientales, lo cual obligó a mantenerlo resguardado en una caja. El reciente y minucioso trabajo de conservación fue posible gracias al patrocinio de la empresa local Ritherdon & Co. Ltd. La intervención estuvo a cargo de la especialista en textiles Jacqui Hyman, quien enfrentó el desafío de estabilizar el material sin alterar su esencia original.

“Planificar el tratamiento adecuado fue fundamental debido a su fragilidad. De repente, un objeto plano, frágil y que se hallaba en una caja cobró vida”, explicó Jacqui Hyman en declaraciones a National Geographic al presentar el resultado de su labor. Para restaurar las zonas dañadas, empleó tela teñida a mano, respetando la forma primitiva y características del gorro, lo que ha permitido que el sombrero conserve su aspecto original a pesar de los años.

El sombrero fue donado al
El sombrero fue donado al museo en 1911 por el egiptólogo Flinders Petrie, pionero en técnicas de excavación y clasificación de artefactos (foto: Facebook/Bolton Library and Museum Services)

Un diseño híbrido: tradición romana y adaptación egipcia

El sombrero exhibe rasgos propios de la moda romana, pero también revela influencias de tradiciones previas de Grecia y del propio Egipto. Su forma guarda similitud con el petaso, un sombrero de ala ancha común entre agricultores y viajeros griegos, hasta el pileus o pilos, gorros habitualmente utilizados por las clases populares y libertos romanos. Esta mezcla de estilos y funciones demuestra cómo el ejército romano incorporaba elementos autóctonos y foráneos para adaptarse a los desafíos de los territorios conquistados.

De acuerdo con los investigadores, el sombrero no solo protegía del clima adverso del desierto, sino que también representaba la capacidad de los romanos para apropiarse y transformar las tradiciones locales en beneficio propio. Además, la rareza de la pieza es indiscutible: únicamente se conservan tres ejemplares similares en el mundo, uno en Mánchester y otro en Florencia, lo que convierte al hallazgo del Museo de Bolton en un acontecimiento de primer orden para la arqueología europea.

Un tesoro para la comunidad y la ciencia

La recuperación y exposición pública del sombrero han tenido un fuerte componente comunitario. “Es un momento increíble para Bolton exhibir un sombrero romano tan raro y bien conservado del antiguo Egipto. La generosidad de empresas locales como Ritherdon & Co. Ltd. demuestra la estrecha relación entre cultura y comunidad”, afirmó Nadeem Ayub, miembro del Gabinete Ejecutivo de Cultura del Ayuntamiento de Bolton. Esta colaboración pone en valor el papel de la sociedad civil en la protección y difusión del patrimonio histórico.

El sombrero puede contemplarse justo en la entrada de las galerías dedicadas a Egipto dentro del Museo de Bolton, donde permanecerá expuesto hasta septiembre de 2025. Posteriormente, pasará a formar parte de la colección permanente en una sala específica.

Temas Relacionados

Sombrero romanoEgipto antiguoMuseo BoltonRestauración de piezas arqueológicasWilliam Matthew Flinders PetrieNewsroom BUE

Últimas Noticias

Robaron un diamante rosa valorado en 25 millones de dólares y la policía lo encontró en un refrigerador

Tres sospechosos fueron capturados en menos de ocho horas luego de sustraer una joya única, gracias a tecnología de inteligencia artificial y un operativo coordinado por las autoridades locales

Robaron un diamante rosa valorado

Starmer aboga por una paz duradera en Ucrania ante la reunión clave en Washington: “Tenemos que hacerlo bien”

El primer ministro británico resaltó la importancia de lograr un acuerdo estable mientras líderes europeos buscan soluciones junto a Zelensky y Trump en la capital estadounidense

Starmer aboga por una paz

Compró arañas por internet, una lo mordió y murió envenenado: agonizó una semana

Mark Anthony Kirby, británico de 38 años, había desarrollado una fascinación reciente por los arácnidos, que adquirió online sin ningún tipo de control

Compró arañas por internet, una

EN VIVO: Líderes europeos llegan a la Casa Blanca para debatir un acuerdo que detenga la guerra en Ucrania con Donald Trump

El presidente estadounidense se reunirá con ellos y con Volodimir Zelensky para discutir garantías de seguridad y el futuro de los territorios invadidos y ocupados por Rusia

EN VIVO: Líderes europeos llegan

Era ateo y lo sobrenatural le parecía absurdo, pero lo que vio cuidando moribundos cambió para siempre su visión de la fe y del más allá

Durante décadas en cuidados paliativos, Scott Janssen había descartado los fenómenos espirituales hasta que una serie de experiencias inexplicables transformaron completamente su perspectiva sobre la muerte

Era ateo y lo sobrenatural
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ejército desmantela centro de armas

Ejército desmantela centro de armas y explosivos de la Segunda Marquetalia en Nariño

¿Quién ganó el pozo de más de 35 millones de La Tinka este domingo 17 de agosto? Revisa los resultados del sorteo

Resultados El Dorado Mañana: los números ganadores del sorteo de este lunes

Devuelve un libro a la biblioteca con un retraso de 82 años: “Esperemos que no haya que pagar una multa”

Westcol tuvo un accidente durante la pelea con Mario Bautista en el ‘Supernova Strickers’: “No podré volver a boxear”

INFOBAE AMÉRICA
Nuevo sistema predice daños por

Nuevo sistema predice daños por impactos en naves espaciales

(AMP) Novo Nordisk se dispara tras aprobar EEUU un uso adicional para 'Wegovy' y bajar el precio de 'Ozempic'

Novo Nordisk se dispara tras aprobar EEUU un uso adicional para 'Wegovy' y bajar el precio de 'Ozempic'

Los líderes de la UE se reúnen mañana para tratar la cita de Washington con Trump y Zelenski

La Justicia de Bosnia ratifica la destitución del líder serbobosnio Milorad Dodik

ENTRETENIMIENTO

Dianna Agron abordó la maldición

Dianna Agron abordó la maldición de ‘Glee’ al recordar a Cory Monteith: “No tenía una sola gota de egoísmo”

Murió Kseniya Alexandrova, ex concursante de Miss Universo, tras accidente de tráfico con un alce en Rusia

Gal Gadot atribuyó el fracaso en taquilla de ‘Blancanieves’ al conflicto entre Israel y Palestina

Ian McKellen confirmó su regreso y el de otro personaje clave en ‘El Señor de los Anillos: La caza de Gollum’

Josh Brolin y el sentido de trascendencia familiar: “Si mi legado es mi trabajo, me equivoco”