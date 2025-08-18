El extraño sombrero de 2.000 años de antigüedad que fue utilizado por los militares romanos

El Museo de Bolton exhibe un sombrero romano de 2.000 años hallado en Egipto, restaurado tras un siglo oculto (foto: Facebook/Bolton Library and Museum Services)

En el corazón de Inglaterra, el Museo de Bolton se convierte este verano en el escenario del reencuentro con una excepcional pieza de la historia antigua: un sombrero romano confeccionado en lana hace cerca de dos mil años. Este extraordinario objeto, cuya existencia había permanecido en secreto durante más de un siglo, se expone por primera vez tras un meticuloso proceso de restauración, abriendo nuevas perspectivas sobre la vida cotidiana de los soldados romanos asentados en Egipto tras la caída de Cleopatra VII.

Solo existen tres ejemplares de este sombrero militar romano en el mundo, lo que lo convierte en una pieza arqueológica única (foto: Facebook/Bolton Library and Museum Services)

Un hallazgo singular y su viaje al museo

Según explica Smithsonian Magazine, el sombrero, de fieltro de lana, fue utilizado presumiblemente por un militar romano durante el periodo inicial de la ocupación de Egipto. Expertos del Museo de Bolton consideran que la prenda fue elaborada poco después del año 30 a.C., cuando Egipto pasó bajo dominio romano, marcando el fin de los faraones y el comienzo de una nueva etapa para el delta del Nilo.

El diseño destaca por su ala ancha, que ofrece protección frente al sol abrasador y a las frecuentes tormentas de arena del desierto, y una copa alta y abovedada, ideal para adaptarse a las exigencias del entorno egipcio.

La historia moderna del peculiar tocado arranca en 1911, cuando el renombrado egiptólogo William Matthew Flinders Petrie lo donó al antiguo Museo Chadwick, antecesor del Museo de Bolton, de acuerdo con National Geographic. Flinders Petrie fue un pionero en técnicas de excavación y clasificación de artefactos, y su legado científico permitió que piezas como esta llegaran hasta nosotros.

El sombrero protegía a los soldados romanos del sol y las tormentas de arena en el Egipto ocupado tras la caída de Cleopatra VII (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restauración: devolver la vida a un testigo del pasado

Durante más de cien años, el sombrero permaneció oculto en los almacenes del museo, sin ser expuesto. Su delicada estructura sufrió los estragos de las polillas y los cambios ambientales, lo cual obligó a mantenerlo resguardado en una caja. El reciente y minucioso trabajo de conservación fue posible gracias al patrocinio de la empresa local Ritherdon & Co. Ltd. La intervención estuvo a cargo de la especialista en textiles Jacqui Hyman, quien enfrentó el desafío de estabilizar el material sin alterar su esencia original.

“Planificar el tratamiento adecuado fue fundamental debido a su fragilidad. De repente, un objeto plano, frágil y que se hallaba en una caja cobró vida”, explicó Jacqui Hyman en declaraciones a National Geographic al presentar el resultado de su labor. Para restaurar las zonas dañadas, empleó tela teñida a mano, respetando la forma primitiva y características del gorro, lo que ha permitido que el sombrero conserve su aspecto original a pesar de los años.

El sombrero fue donado al museo en 1911 por el egiptólogo Flinders Petrie, pionero en técnicas de excavación y clasificación de artefactos (foto: Facebook/Bolton Library and Museum Services)

Un diseño híbrido: tradición romana y adaptación egipcia

El sombrero exhibe rasgos propios de la moda romana, pero también revela influencias de tradiciones previas de Grecia y del propio Egipto. Su forma guarda similitud con el petaso, un sombrero de ala ancha común entre agricultores y viajeros griegos, hasta el pileus o pilos, gorros habitualmente utilizados por las clases populares y libertos romanos. Esta mezcla de estilos y funciones demuestra cómo el ejército romano incorporaba elementos autóctonos y foráneos para adaptarse a los desafíos de los territorios conquistados.

De acuerdo con los investigadores, el sombrero no solo protegía del clima adverso del desierto, sino que también representaba la capacidad de los romanos para apropiarse y transformar las tradiciones locales en beneficio propio. Además, la rareza de la pieza es indiscutible: únicamente se conservan tres ejemplares similares en el mundo, uno en Mánchester y otro en Florencia, lo que convierte al hallazgo del Museo de Bolton en un acontecimiento de primer orden para la arqueología europea.

Un tesoro para la comunidad y la ciencia

La recuperación y exposición pública del sombrero han tenido un fuerte componente comunitario. “Es un momento increíble para Bolton exhibir un sombrero romano tan raro y bien conservado del antiguo Egipto. La generosidad de empresas locales como Ritherdon & Co. Ltd. demuestra la estrecha relación entre cultura y comunidad”, afirmó Nadeem Ayub, miembro del Gabinete Ejecutivo de Cultura del Ayuntamiento de Bolton. Esta colaboración pone en valor el papel de la sociedad civil en la protección y difusión del patrimonio histórico.

El sombrero puede contemplarse justo en la entrada de las galerías dedicadas a Egipto dentro del Museo de Bolton, donde permanecerá expuesto hasta septiembre de 2025. Posteriormente, pasará a formar parte de la colección permanente en una sala específica.