Mundo

Los primeros 100 días de León XIV: un papado marcado por la serenidad y la continuidad con Francisco

El pontífice adelantó que no quiere un papado centrado en su persona

Guardar
Se cumplen 100 días del
Se cumplen 100 días del papado de León XIV (AP foto/Andrew Medichini)

Cuando el papa León XIV sorprendió a decenas de miles de jóvenes durante una celebración jubilar con un recorrido improvisado en papamóvil por la plaza de San Pedro, muchos recordaron la espontaneidad que caracterizó al pontificado de su predecesor, Francisco. Sin embargo, el mensaje de aquella noche fue propio: en inglés, español e italiano, León exhortó a los jóvenes a ser “la sal de la tierra, la luz del mundo” y a difundir esperanza, fe en Cristo y paz.

Al cumplirse 100 días de su pontificado, comienzan a delinearse los contornos de su estilo. Su papado refleja tanto continuidad con Francisco como un cambio de tono evidente. Tras 12 años marcados por gestos audaces y declaraciones improvisadas, León se presenta como una figura reservada y serena.

Un estilo deliberado

León ha insistido en que no quiere un papado centrado en su persona. “Los papas van y vienen, pero la Curia permanece”, dijo a los funcionarios vaticanos tras su elección el 8 de mayo, en un mensaje conciliador.

Ha sido muy directo y franco… pero no da ruedas de prensa espontáneas”, señaló Kevin Hughes, catedrático de teología en la Universidad de Villanova, donde León estudió. “Incluso quienes amaban a Francisco siempre contenían un poco la respiración, porque no sabían qué iba a decir o hacer después”.

Al cumplirse 100 días de
Al cumplirse 100 días de su pontificado, comienzan a delinearse los contornos de su estilo (REUTERS/Yara Nardi)

Continuidad con Francisco

Pese a la diferencia de tono, León ha consolidado algunas de las prioridades de su antecesor. Ha fortalecido el legado ambiental con la primera misa de inspiración ecológica y la aprobación de un campo solar de 430 hectáreas al norte de Roma, que busca convertir al Vaticano en el primer Estado carbono neutral del mundo.

Además, ajustó normas de transparencia financiera y confirmó la decisión de declarar al cardenal John Henry Newman “doctor” de la Iglesia.

No obstante, ha evitado grandes gestos. No ha concedido entrevistas extensas ni comentarios improvisados, tampoco ha hecho grandes viajes ni nombramientos.

A los 69 años, León parece no tener prisa. Vaticanos que lo conocen describen su pontificado como una “lluvia serena”.

Un papa agustino

Desde su primera aparición, León se definió como “hijo de san Agustín”. Su espiritualidad está marcada por la tradición agustiniana, centrada en la vida comunitaria, la oración y la búsqueda de la verdad en Dios. Fue prior general de los agustinos en dos ocasiones y suele citar a san Agustín en homilías y discursos.

A los 69 años, León
A los 69 años, León parece no tener prisa. Vaticanos que lo conocen describen su pontificado como una “lluvia serena” tras la intensidad de Francisco (REUTERS/Yara Nardi)

Identidad misionera

León también es fruto del pontificado de Francisco, que lo nombró obispo de Chiclayo (Perú) en 2014 y luego prefecto de un dicasterio clave en 2023. Su experiencia misionera en América Latina lo vincula con la visión de una Iglesia orientada a las periferias.

Es la encarnación de la unidad en la diferencia, porque viene del centro, pero vive en la periferia”, dijo Emilce Cuda, secretaria de la Comisión Pontificia para América Latina.

En ese sentido, León hereda tanto la impronta misionera de su predecesor como la necesidad de dar un respiro tras años de intensas reformas.

En estos primeros meses, el pontífice parece más enfocado en la unidad, la tradición y la discreción.

(Con información de Associated Press)

Temas Relacionados

papa León XIVLeón XIVVaticanoPapaÚltimas noticias Américapapa Francisco

Últimas Noticias

Los socios europeos de Ucrania destacaron los esfuerzos de Donald Trump para alcanzar la paz con Rusia: “Es digno de elogio”

Los principales aliados de Volodimir Zelensky reconocieron la labor del mandatario estadounidense tras su encuentro en Alaska con Vladimir Putin

Los socios europeos de Ucrania

El avión de Putin fue escoltado por cazas de EEUU durante su regreso a Rusia tras la cumbre con Trump

Al llegar a su país, el líder ruso visitó la región de Chukotka

El avión de Putin fue

Tras la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, Rusia atacó a la población ucraniana con 85 drones y un misil

El ejército de Moscú no dejó de atacar al vecino país pese a los diálogos en marcha. Las regiones impactadas fueron Sumi, Donetsk, Chernihiv y Dnipropetrovsk

Tras la cumbre entre Donald

Donald Trump afirmó que Xi Jinping le garantizó que el régimen de China no invadirá Taiwán durante su mandato

“Mientras yo esté aquí, no creo que vaya a ocurrir”, aseguró el presidente de Estados Unidos, en medio de la creciente presión militar de Beijing sobre Taipéi

Donald Trump afirmó que Xi

Los líderes europeos advirtieron que Rusia “no puede vetar” el ingreso de Ucrania en la UE y la OTAN

En una declaración conjunta, destacaron los esfuerzos de Donald Trump por lograr el alto al fuego y manifestaron su predisposición para facilitar una reunión tripartita que incluya a Putin y Zelensky

Los líderes europeos advirtieron que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei elogió la nueva película

Milei elogió la nueva película de Francella y aseguró que es un “espejo” de la “oscura e hipócrita agenda de los progres caviar”

“Quiero impulsar a otros desde mi historia”: candidata del Miss Perú estudia Química en la UNI y trabaja en proyectos sociales y científicos

Así el tren embistió a un taxi que intentó cruzar las vías con la barrera baja: el conductor y su acompañante siguen prófugos

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se registran hoy sábado 16 de agosto y dónde pueden hacerlo?

Conflicto por tierras entregadas a víctimas y excombatientes en el Valle del Cauca deja deudas, amenazas y disputas tras casi 20 años

INFOBAE AMÉRICA
Aragón despide al expresidente del

Aragón despide al expresidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán en Ejea, su localidad natal

El primer huracán de la temporada en el Atlántico alcanza la categoría cuatro

Simeone, sobre el partido en Miami: "Nos preocupamos por cosas que después no suceden"

El incendio Yeres-Llamas avanza hacia Ponferrada con evacuaciones y preocupa su comportamiento "anómalo"

Margarita Robles visita, junto al general jefe de la UME, la estación de montaña de Manzaneda por los incendios

ENTRETENIMIENTO

La primera Merlina Addams: la

La primera Merlina Addams: la historia de Lisa Loring entre la tragedia familiar y un matrimonio adolescente

“Rocky III” y la irrupción de Hulk Hogan: una escena que transformó para siempre la relación entre la tv, el ring y el cine

Ola de robos a celebridades en Los Ángeles: detuvieron a 4 jóvenes acusados del asalto a la residencia de Brad Pitt

‘Scary Movie’: Anna Faris y Regina Hall confirman su regreso a la próxima película de la saga

Así será la biopic que narrará la vida y lucha de Sinéad O’Connor