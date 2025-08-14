Mundo

Turquía anunció que proporcionará armas y apoyo a Siria bajo un nuevo acuerdo de defensa

Ankara compartirá su conocimiento y experiencia y suministrará equipo militar, sistemas de armas y materiales logísticos para ayudar a fortalecer las capacidades del país

Foto suministrada por el Departamento
Foto suministrada por el Departamento de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía que muestra al ministro de exteriores turco Hakan Fidan (izq) con el presidente interino sirio Ahmad Al-Sharaa en Damasco el 7 de agosto del 2025 (Departamento de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía via AP)

Turquía proporcionará armas, equipo militar y apoyo logístico a Siria bajo un acuerdo de cooperación en defensa recién firmado, informaron el jueves funcionarios del Ministerio de Defensa turco.

El anuncio se produjo un día después de que el ministro de Defensa turco, Yasar Guler, y el ministro de Defensa de Siria, Murhaf Abu Qasra, firmaran un memorando de entendimiento para la cooperación en entrenamiento militar y consultoría, reforzando el apoyo de Turquía al gobierno interino de Siria.

El mes pasado, Siria solicitó el apoyo de Turquía para fortalecer sus capacidades de defensa tras la violencia sectaria en el país que también provocó la intervención de Israel.

Según el acuerdo, Turquía compartirá su “conocimiento y experiencia” y suministrará equipo militar, sistemas de armas y materiales logísticos para ayudar a fortalecer las capacidades del país, indicaron funcionarios del Ministerio de Defensa turco, hablando bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a ser citados por su nombre.

El recién formado gobierno interino de Siria ha enfrentado crecientes desafíos para restaurar el orden y abordar las profundas cicatrices dejadas por casi 14 años de conflicto civil, tras el derrocamiento del ex dictador Bashar Al Assad por fuerzas rebeldes lideradas por islamistas en diciembre.

Las fuerzas de seguridad sirias
Las fuerzas de seguridad sirias caminan juntas por una calle en Sweida, Siria. 16 de julio de 2025 (REUTERS/Karam al-Masri)

Recientemente, cientos de personas murieron en enfrentamientos en la provincia sureña de Sweida entre fuerzas gubernamentales y tribus beduinas locales, por un lado, y combatientes de la minoría drusa, por el otro.

Turquía ha apoyado a la nueva administración de Siria, que está formada en gran parte por rebeldes que Ankara respaldó durante la guerra civil.

También el miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, advirtió a Israel y a los combatientes kurdos que cesen acciones que amenazan la estabilidad de Siria, acusándolos de socavar los esfuerzos del país después de más de una década de guerra civil.

Hablando durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad al-Shibani, en Ankara, Fidan acusó a las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por kurdos y aliadas de Estados Unidos, de retrasar la implementación de un acuerdo alcanzado en marzo para fusionarse con el ejército sirio.

La semana pasada, representantes de los diversos grupos étnicos y religiosos de Siria celebraron una conferencia en la ciudad siria nororiental de Hassakeh —que está bajo el control de las Fuerzas Democráticas Sirias— y pidieron la formación de un Estado descentralizado y la redacción de una nueva constitución que garantice el pluralismo religioso, cultural y étnico.

El gobierno sirio criticó la reunión y alegó que entre los asistentes había algunos con ambiciones secesionistas. Dijo que, como resultado, ya no tiene la intención de unirse a las conversaciones planeadas con las Fuerzas Democráticas Sirias en París que se habían acordado a finales de julio. Aún no se ha fijado una fecha para las conversaciones en París.

(Con información de AP)

