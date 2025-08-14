Mundo

Se incendió una refinería petrolera en Rusia tras un ataque con drones

El Kremlin aseguró haber interceptado 44 aviones no tripulados entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, incluidos siete en Crimea y catorce sobre el mar Negro

Guardar
Se incendió una refinería petrolera
Se incendió una refinería petrolera en Rusia tras un ataque con drones

Una refinería de petróleo en la región rusa de Volgogrado sufrió un incendio en la madrugada del jueves que, según Moscú, fue provocado por un ataque con drones ucranianos. Las autoridades rusas informaron que el impacto generó un derrame de productos petroleros y que el fuego fue contenido sin causar víctimas.

El gobernador regional, Andrei Bocharov, explicó que el incendio se produjo tras la caída de restos de drones abatidos por la defensa antiaérea en medio de lo que calificó como un “ataque masivo”. La instalación, ubicada a casi 500 kilómetros del frente de combate, ya había sido blanco de ataques en al menos dos ocasiones anteriores.

En paralelo, otras regiones del sur de Rusia reportaron daños. En Bélgorod, tres personas resultaron heridas cuando un dron alcanzó un automóvil, mientras que en Rostov del Don al menos 13 personas fueron lesionadas y varias viviendas sufrieron daños. El gobernador de Rostov, Yuri Sliusar, indicó que dos de los heridos permanecen en estado grave.

Según Rusia, Ataques con drones
Según Rusia, Ataques con drones también causaron heridos y daños en las regiones rusas de Bélgorod y Rostov del Don (REUTERS)

El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber interceptado 44 drones ucranianos entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, incluidos siete en Crimea y catorce sobre el mar Negro. Nueve de ellos fueron neutralizados en la propia región de Volgogrado. Kiev no ha comentado oficialmente el ataque.

La refinería atacada en Volgogrado es considerada un punto neurálgico para el suministro de combustible en el sur del país. Según medios rusos, este es el tercer incidente registrado en esas instalaciones desde que comenzó la guerra.

El telón de fondo

El episodio se produce en la víspera de la cumbre entre el presidente ruso Vladímir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump, que se celebrará este viernes en la base militar Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska. El Kremlin informó que la reunión comenzará a las 11.30 hora local (19.30 GMT) y que el “arreglo de la crisis ucraniana” será el tema central.

El asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov, adelantó que el encuentro se dividirá en dos partes: primero un cara a cara entre ambos líderes y luego un desayuno de trabajo con las delegaciones, que estarán integradas por cinco altos funcionarios de cada país.

La cumbre entre Putin y
La cumbre entre Putin y Trump en Alaska tendrá como tema central la crisis ucraniana y posibles acuerdos de alto el fuego (AP/ARCHIVO)

Por parte de Rusia, asistirán, además de Ushakov, el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, el ministro de Defensa Andréi Beloúsov, el ministro de Finanzas Antón Siluánov y el enviado presidencial para la cooperación económica con EEUU, Kiril Dmítriev.

El Kremlin prevé que, además de Ucrania, se aborden temas de seguridad global, conflictos regionales y posibilidades de cooperación económica y comercial. Ushakov subrayó el carácter simbólico del lugar elegido, situado cerca de un cementerio donde reposan once ciudadanos soviéticos —nueve de ellos pilotos— que murieron entre 1942 y 1945 mientras trasladaban aviones suministrados por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Según medios rusos e internacionales, en la cumbre se discutirá un posible alto el fuego, ya sea total o limitado al espacio aéreo, y la cuestión territorial en disputa. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, ha advertido que Kiev no aceptará ningún acuerdo que no cuente con su consentimiento, postura que esta semana recibió el respaldo explícito de los principales líderes europeos.

Temas Relacionados

Refinería de petróleoVladímir PutinDonald TrumpVolodímir ZelenskiMinisterio de Defensa rusoAndrei BocharovVolgogradoBélgorodDronesGuerra en UcraniaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El Kremlin confirmó la agenda y los horarios de la reunión entre Putin y Trump

Primero habrá un “cara a cara” entre ambos mandatarios y, posteriormente, se sumarán delegaciones integradas por altos funcionarios de cada país. Se confirmó que harán una conferencia de prensa conjunta

El Kremlin confirmó la agenda

Los primeros 100 días del pontificado de León XIV

El papa estadounidense optó por la observación y la diplomacia en sus primeros meses, evitando cambios drásticos y priorizando la tradición litúrgica mientras refuerza su perfil conciliador en el Vaticano

Los primeros 100 días del

Cómo un mensaje en una botella logró conectar a dos comunidades separadas por casi medio siglo y miles de kilómetros de mar

Un hallazgo inesperado en una isla remota desencadenó una búsqueda internacional que involucró recuerdos, identidades y la reconstrucción de una historia olvidada por el tiempo

Cómo un mensaje en una

El país que desplazó a los clásicos del verano europeo como el más popular para vacacionar

Una reconocida agencia de viajes británica reveló su lista de los destinos elegidos para una escapada urbana

El país que desplazó a

Starmer recibió a Zelensky en Londres para coordinar la presión sobre Rusia antes de la reunión Trump-Putin en Alaska

El Reino Unido prepara un nuevo paquete de sanciones y planes para desplegar una fuerza internacional de paz si el Kremlin rechaza un alto el fuego

Starmer recibió a Zelensky en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Volvió el frío y hay

Volvió el frío y hay alerta amarilla por temperaturas extremas en el AMBA

Primeros auxilios: ¿Qué hacer si te atora una espina en la garganta?

¿Cómo suena la voz de Iván Archivaldo Guzmán? Este es el corrido de Panchito Arredondo que lo revela

Plaga de ratas afecta viviendas abandonadas por obras del Anillo Vial Periférico en Independencia

Saltan las tasas de plazo fijo y pagan hasta 44%: cuánto subió cada banco en medio del apretón monetario

INFOBAE AMÉRICA
Marlaska recuerda que si una

Marlaska recuerda que si una CCAA no puede gestionar los incendios "puede solicitar" al Gobierno la emergencia nacional

Un equipo en Marte puede detectar de forma sencilla señales de vida

Jessica Bouzas no puede con la número uno Sabalenka y se despide de Cincinnati en octavos

La selección española femenina de hockey hierba se clasifica al Mundial 2026

Un ataque ucraniano provoca un incendio en una refinería de la región rusa de Volgogrado

ENTRETENIMIENTO

Un Drácula nunca visto, la

Un Drácula nunca visto, la apuesta millonaria del cine francés y la reencarnación de un amor perdido que desafía cuatro siglos

Guillermo Francella y los dieciséis rostros de “Homo Argentum”: ironía, crítica social y un homenaje al cine italiano

Mon Laferte muestra su lado más sensual en Femme Fatale, su nuevo álbum: “Es tan honesto que llega a ser incómodo para mí”

Quién es Patrick Brammall, el actor australiano que se suma al universo de El diablo viste a la moda 2 junto a Anne Hathaway

El festival de Nueva York se rinde ante Deliver Me From Nowhere, la película de Bruce Springsteen