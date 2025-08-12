Mundo

Marco Rubio y Sergei Lavrov hablaron para preparar la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska

Los Cancilleres de Estados Unidos y Rusia coincidieron en que Washington y Moscú apuntan a tener una “reunión exitosa”

Guardar
El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (izquierda), se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov (derecha), en el marco de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN en Kuala Lumpur, el jueves 10 de julio de 2025. (Mandel Ngan/vía AP)

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvieron una conversación telefónica el martes en la que abordaron los preparativos para una cumbre que reunirá el viernes en Alaska a los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin, según comunicaron tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia como el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En un comunicado difundido a través de Telegram, la cancillería rusa señaló que ambas partes confirmaron la intención de mantener un encuentro fructífero. El Ministerio de Exteriores detalló que Lavrov y Rubio “debatieron varios aspectos de los preparativos para la próxima reunión del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de EEUU, Donald Trump, del próximo 15 de agosto en Alaska” y añadieron que “ambas partes confirmaron su enfoque para lograr una reunión exitosa”.

De acuerdo con la diplomacia estadounidense, “el secretario de Estado Marco Rubio habló con el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov respecto a la preparación para la próxima cumbre entre el presidente Donald J. Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Ambas partes confirmaron su compromiso para garantizar un evento exitoso”, según un comunicado del Departamento de Estado.

El principal punto en la agenda será la crisis en Ucrania, para la que ambos gobiernos buscan fórmulas de solución pacífica a largo plazo. El asesor presidencial ruso para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, explicó que la intención es dialogar “opciones para lograr una solución pacífica a largo plazo para la crisis ucraniana” y destacó que el hecho de que la cumbre se realice en Alaska resulta “totalmente lógico”, ya que “Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos que comparten fronteras”.

Esta próxima cita ha generado reacciones en Europa debido a la ausencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, quien ha solicitado en repetidas ocasiones la celebración de un encuentro trilateral que incluya a Ucrania. Como contrapartida, el Gobierno de Berlín ha convocado una reunión virtual en la que participarán Trump, Zelensky y un grupo de jefes de Estado y Gobierno europeos, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El ministro de Asuntos Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hablan durante la 15ª Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la Cumbre de Asia Oriental en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur, Malasia, el 11 de julio de 2025. REUTERS/Hasnoor Hussain

El presidente Trump aseguró que, tras su reunión con Putin, dialogará con los líderes europeos y con Zelensky, subrayando que “ambos estarán en una habitación para resolver el conflicto ucraniano” y comentó que “trataría de recuperar algo” de territorio ucraniano.

La última vez que Putin se reunió con un presidente estadounidense fue en 2021, en Ginebra, con Joe Biden. El precedente inmediato entre Trump y Putin tuvo lugar en Helsinki en 2018. La cumbre en Alaska será la primera ocasión en que ambos mandatarios se reúnan desde aquel encuentro.

La reunión con Putin será un “ejercicio de escucha” para Trump

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en el marco de una cumbre del G20, el 7 de julio de 2017, en Hamburgo, Alemania. (AP Foto/Evan Vucci)

La Casa Blanca informó este martes que la próxima reunión entre Trump y Putin será un “ejercicio de escucha” para el mandatario estadounidense. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, declaró que no se prevé que en este encuentro se logre un acuerdo de paz para poner fin a la guerra de Ucrania.

Según Leavitt, este acercamiento servirá para que Trump “obtenga una mejor comprensión de cómo podemos poner fin a esta guerra”. La portavoz subrayó que en esta ocasión “solo una de las partes involucradas (Putin) estará presente”, por lo que el objetivo de la cumbre será escuchar y recabar información. Leavitt manifestó la confianza de la administración estadounidense en que en el futuro pueda organizarse una cumbre trilateral con participación del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky.

Además, la portavoz dejó abierta la posibilidad de futuras reuniones en diferentes escenarios, incluyendo territorio ruso. El encuentro en Alaska marca la primera vez que Trump y Putin se ven personalmente desde el inicio del conflicto armado en Ucrania, y será también la primera ocasión en que Putin se reúna con un presidente estadounidense desde la cumbre con Joe Biden en junio de 2021. La última reunión de Putin con Trump ocurrió en Osaka, Japón, en junio de 2019.

Antes de la cumbre, Trump tiene previsto realizar llamadas telefónicas con Zelensky y con varios de los principales líderes europeos. Estos mandatarios han insistido en que cualquier acuerdo de paz debe tomar en cuenta la posición de Ucrania. Según la Casa Blanca, Trump considera que una futura solución para el conflicto debería implicar tanto cesiones territoriales ucranianas a Rusia como la retirada de fuerzas rusas de ciertos territorios ocupados.

El estado de Alaska, sede del encuentro, fue parte de Rusia hasta 1867, cuando Estados Unidos adquirió el territorio. Este contexto histórico añade una dimensión adicional a la elección de la ciudad de Anchorage como lugar de la cumbre.

(Con información de EFE, AFP, Reuters y Europa Press)

Temas Relacionados

rusiaucraniaestados unidosguerra rusia ucraniamarco rubiosergei lavrovalaska

Últimas Noticias

Vladimir Putin y Kim Jong-un reafirmaron su alianza militar antes de la cumbre de Alaska con Donald Trump

Durante una conversación telefónica, ambos líderes ratificaron el acuerdo de cooperación militar firmado en 2024 y celebraron la presencia de tropas norcoreanas en el frente ruso, en vísperas del encuentro del mandatario ruso con Trump

Vladimir Putin y Kim Jong-un

Doppelganger, la campaña rusa que clona medios y manipula elecciones en Europa y América Latina

La Social Design Agency lidera una operación encubierta que replica sitios de noticias, difunde mensajes pro-Kremlin y busca debilitar el apoyo internacional a Ucrania mediante estrategias digitales avanzadas

Doppelganger, la campaña rusa que

Uno de cada seis niños en el mundo vive en zonas de guerra

Fundación ACNUR Argentina lanzó la campaña “La Guerra NO es un Juego” para alertar sobre la difícil situación de millones de menores que enfrentan violencia, desplazamiento y abusos en zonas de conflicto

Uno de cada seis niños

Un tribunal surcoreano ordenó el arresto de la esposa del ex presidente encarcelado Yoon Suk Yeol

Las autoridades aseguraron que Kim Keon Hee representa un riesgo de destrucción de pruebas

Un tribunal surcoreano ordenó el

El deshielo de un glaciar dejó al descubierto los restos de un científico que había desaparecido en la Antártida hace 66 años

Dennis Bell tenía veinticinco años cuando, el 26 de julio de 1959, cayó en una grieta del glaciar Ecology, en la isla Rey Jorge

El deshielo de un glaciar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gustavo Petro pidió un minuto

Gustavo Petro pidió un minuto de silencio por Miguel Uribe durante la ceremonia de ascensos en la Policía: “Por la paz de su familia”

Mi Beca para Empezar 2025: estas son las fechas para recoger tu tarjeta

EN VIVO: así transcurre la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en el Congreso, hoy 12 de agosto

Esta es la razón por la que Protección Civil prohibió lavar trastes y bañarse durante las tormentas

Sale de prisión tras 28 años y reincide solo 45 minutos después de salir en libertad: ataca a una anciana

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno pone fecha al

El Gobierno pone fecha al organismo que protegerá a denunciantes de corrupción: echará a andar el 1 de septiembre

Grecia solicita ayuda europea para combatir nuevos incendios forestales en el país

La prima negativa de la OPA sobre Sabadell se amplía hasta el 8,6% tras decidir BBVA seguir adelante

Eclipse solar total: Los mejores lugares en España para verlo dentro de un año

El portero griego Odysseas Vlachodimos llega cedido al Sevilla FC

ENTRETENIMIENTO

Sharon Stone reflexiona sobre el

Sharon Stone reflexiona sobre el abuso sexual que vivió por parte de su abuelo y el deterioro mental de su madre en sus últimos meses de vida

Taylor Swift publica una playlist sorpresa en Spotify con pistas de su próximo disco

Travis Kelce declara su amor a Taylor Swift en una amplia entrevista: “Soy el hombre más feliz del mundo”

Johnny Depp habló con el productor de ‘Piratas del Caribe 6′ sobre su potencial regreso como Jack Sparrow

La película “La hora de la desaparición” debuta con USD 70 millones y supera a Disney en la taquilla mundial