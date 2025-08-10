Polonia dijo que un alto el fuego en Ucrania “está más cerca que nunca” y afirmó que Zelensky podría ser invitado a la cumbre entre Trump y Putin

El viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, se mostró optimista ante un posible alto el fuego en Ucrania (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

El ministro de Defensa y vice primer ministro polaco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz afirmó este domingo que la posibilidad de un alto el fuego en Ucrania está más cerca que nunca desde el inicio de la guerra y manifestó la convicción de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, será invitado a participar en los contactos que están manteniendo a tal efecto Estados Unidos y Rusia.

“Creo que estamos más cerca que nunca de la posibilidad de por lo menos acordar un alto el fuego. Los próximos días lo confirmarán”, afirmó en un encuentro con la prensa en Varsovia, en declaraciones citadas por la agencia PAP.

Además, expresó la convicción de que Zelensky podría acabar participando también en el encuentro que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantendrá el próximo 15 de agosto en Alaska con el líder ruso, Vladímir Putin, el primero de este tipo desde que empezó la guerra.

“Creo que el presidente Zelensky será invitado y hay información que está surgiendo hoy de que hay una posibilidad de que el presidente Zelensky esté presente en la reunión entre el presidente Trump y Putin. Esto sería la mejor solución y creo que ocurrirá”, dijo Kosiniak-Kamysz.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aclaró que no habrá acuerdo de paz sin la participación de su país

El sábado, la cadena estadounidense CBS News citó fuentes de la Casa Blanca según las cuales no se excluía del todo una posible invitación a Zelensky para participar en la cumbre en Alaska.

Ese mismo día, el asesor de seguridad nacional del Gobierno polaco participó junto con sus homólogos de Francia, Alemania, Italia y Finlandia en un encuentro con el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, y con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, acogido por el ministro de Exteriores británico, David Lammy, para coordinar posiciones de cara al encuentro del 15 de agosto.

Los líderes de seis países europeos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, emitieron este sábado un comunicado conjunto en el que advirtieron que “el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania”, según el texto difundido por el Gobierno británico.

El comunicado, fue firmado por Von der Leyen, junto a los mandatarios del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia.

“Ucrania tiene la libertad de elegir su propio destino. Las conversaciones fructíferas solo pueden tener lugar en un contexto de alto el fuego o de reducción de hostilidades. El camino a la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania”, redactaron los líderes europeos.

Putin y Trump se reunirán el próximo 15 de agosto en Alaska (AP Foto/Alexander Zemlianichenko)

Los mandatarios reiteraron su posición firme de apoyo a Kiev y su pensamiento compartido de que la invasión rusa de Ucrania supone una “flagrante violación” de la Carta de las Naciones Unidas, el Tratado de Helsinki (1975), el Memorándum de Budapest (1994) y el resto de compromisos firmados por Moscú.

Según ha dado a entender Trump, el acuerdo que está sobre la mesa con Putin implicaría la cesión de más territorios ucranianos a cambio de un alto el fuego, una posibilidad que Kiev y sus socios europeos, que reclaman que la línea de contacto actual sea el punto de partida de las negociaciones, han rechazado.

Zelensky reafirmó este domingo que el final de la guerra con Rusia debe ser “justo”: “El final de la guerra debe ser justo, y estoy agradecido con todos los que hoy están con Ucrania y nuestro pueblo por la paz, que defiende los intereses vitales de seguridad de nuestras naciones europeas”, escribió en su cuenta de X.

“No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. No conseguirán nada. Los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante”, agregó, en aparente respuesta a la sugerencia de Trump de que un eventual acuerdo de paz podría contemplar un intercambio de territorios para “el beneficio de ambos”, en referencia a Ucrania y Rusia.

(Con información de EFE)