La UE convocó una reunión extraordinaria sobre Ucrania previo a la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin

Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, pidió la inclusión del bloqueo y de Kiev en las conversaciones de Alaska: “Están en juego los intereses fundamentales de Europa”

Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (REUTERS/Yves Herman)

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, convocó una reunión de urgencia para el lunes de los ministros de Exteriores del bloque para pedir que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania incluya a Kiev y a Bruselas.

El cónclave se desarrollará días antes del encuentro que mantendrán Vladimir Putin y Donald Trump el próximo viernes en Alaska. Europa insiste en que Ucrania debe formar parte de esas conversaciones.

“El presidente Trump tiene razón en que Rusia debe poner fin a su guerra contra Ucrania. Estados Unidos tiene el poder de obligar a Rusia a negociar seriamente. Cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Rusia debe incluir a Ucrania y a la UE, pues se trata de la seguridad de Ucrania y de toda Europa”, dijo Kallas en un comunicado el domingo.

“Convocaré el lunes una reunión extraordinaria de los ministros de Relaciones Exteriores de la UE para debatir nuestros próximos pasos”, añadió. “Están en juego los intereses fundamentales de Europa. También debatiremos con los ministros la situación en Gaza”.

La reunión se celebrará en línea.

Según la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, “el derecho internacional es claro: todos los territorios ocupados temporalmente pertenecen a Ucrania“ añadiendo que “un acuerdo no debe servir de trampolín para nuevas agresiones rusas contra Ucrania, la alianza transatlántica y Europa”.

Vladimir Putin y Donald Trump se reunirán el próximo 15 de agosto en Alaska (REUTERS/Marcos Brindicci)

Rusia inició esta guerra para destruir Ucrania y la seguridad de Europa. Un acuerdo no debe servir de trampolín para una mayor agresión rusa contra Ucrania, la alianza transatlántica y Europa”, ha avisado.

Finalmente, Kallas reconoció que “la postura del presidente Trump respecto a Rusia se ha endurecido” y que “el historial de promesas y tratados incumplidos por parte de Rusia ha creado una profunda desconfianza a ambos lados del Atlántico”.

“La presión de Estados Unidos sobre Moscú podría dar un giro a esta guerra. Moscú no se detendrá a menos que sienta que no puede continuar”, dijo.

La diplomática también ha expresado su desconfianza en las intenciones de Moscú sobre las sanciones. “Espera que su oferta de diálogo ayude a evitar las sanciones estadounidenses pero el historial de Rusia de compromisos y tratados incumplidos ha generado una profunda desconfianza a ambos lados del Atlántico”.

Kallas, por último, también ha confirmado que los ministros de Exteriores discutirán la situación de la guerra de Gaza después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara una ampliación de su ofensiva para ocupar la ciudad de Gaza y, este mismo domingo, una ampliación de esta operación contra los campamentos de desplazados en la costa central del enclave palestino, entre los temores a un nuevo episodio de la catástrofe humanitaria que está ocurriendo en el territorio.

Zelensky afirmó que Ucrania “no cederá sus tierras” a Rusia y pidió “soluciones reales” que garanticen la paz (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reafirmó este domingo que el final de la guerra con Rusia debe ser “justo” y agradeció el respaldo expresado por los principales líderes europeos, quienes emitieron una declaración conjunta en favor de una paz que respete la soberanía de Ucrania.

En un mensaje publicado en X, Zelensky señaló: “El final de la guerra debe ser justo, y estoy agradecido con todos los que hoy están con Ucrania y nuestro pueblo por la paz, que defiende los intereses vitales de seguridad de nuestras naciones europeas”.

La declaración de Zelensky llega después de que Francia, Italia, Alemania, Polonia, Reino Unido, Finlandia y la Comisión Europea reafirmaron su apoyo a Kiev y llamaran a mantener la presión sobre Moscú. El texto firmado por los líderes sostiene que “solo un enfoque que combine una diplomacia activa, el apoyo a Ucrania y la presión sobre la Federación Rusa” podrá poner fin al conflicto.

“No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. No conseguirán nada. Los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante”, afirmó Zelensky en redes sociales. Sus palabras respondieron directamente a la sugerencia de Trump de que un eventual acuerdo de paz podría contemplar un intercambio de territorios para “el beneficio de ambos”, en referencia a Ucrania y Rusia.

(con información de AFP, EFE y EP)

