Mundo

Seis soldados libaneses murieron por una explosión en un depósito de armas del grupo terrorista Hezbollah

El hecho ocurrió durante una operación de desminado luego de que el gobierno encomendará la elaboración de un plan para desarmar al movimiento extremista

Guardar
Un depósito de armas de
Un depósito de armas de Hezbollah quedó destruido tras una operación de desminado del Ejército libanés (REUTERS/Mohammed Yassin)

El ejército libanés informó la muerte de seis de sus soldados tras una explosión ocurrida durante una operación de desminado en un depósito de armas situado en el sur del Líbano, propiedad del grupo terrorista Hezbollah, según una fuente militar.

Tras la tregua firmada en noviembre, que puso fin al último conflicto entre Israel y Hezbollah –organización terrorista aliada del régimen de Irán–, el ejército ha desplegado tropas en el sur y desmantela infraestructuras del grupo armado.

El incidente sucede después de que el gobierno encomendara al ejército la elaboración de un plan para desarmar a Hezbollah, una medida que busca implementar antes de fin de año y frente a la cual el movimiento chiíta muestra resistencia. Teherán manifestó este sábado su rechazo a esta decisión.

Miltares libaneses y de la
Miltares libaneses y de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (Europa Press/Archivo)

“Mientras una unidad del ejército buscaba y desmantelaba un depósito de armas en Wadi Zebqin, en Tiro, se produjo una explosión en su interior, causando seis muertos y varios heridos entre los soldados", informó el ejército en un balance provisional.

La institución abrió una investigación sobre el hecho.

Una fuente militar anónima declaró a la agencia de noticias AFP que la explosión tuvo lugar “en el interior de una infraestructura militar de Hezbollah“, mientras los soldados “retiraban municiones y artefactos sin explotar”.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, se puso en contacto con el ejército para expresar sus condolencias e informarse sobre las circunstancias del “trágico incidente” que dejó varios “mártires y heridos” entre los soldados.

Ali Akbar Velayati, asesor en
Ali Akbar Velayati, asesor en asuntos internacionales del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei

El régimen iraní rechazó el desarme de Hezbollah: “No se hará realidad”

Ali Akbar Velayati, asesor en asuntos internacionales del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, afirmó que el régimen persa se opone de manera firme al desarme del grupo terrorista libanés Hezbollah y a cualquier modificación geopolítica en el sur del Cáucaso que facilite la presencia estadounidense en la región.

No se hará realidad”, afirmó respecto al desarme del movimiento extremista.

En una entrevista con la agencia de noticias Tasnim, el funcionario abordó tanto la situación de la “resistencia libanesa” como los riesgos asociados al llamado corredor “Zangezur”.

Velayati criticó la propuesta impulsada por Estados Unidos para establecer un corredor que cruce el sur del Cáucaso, sosteniendo que representa una amenaza para la seguridad regional y podría derivar en la partición de Armenia. En ese contexto, rechazó las declaraciones de Donald Trump sobre un supuesto alquiler del corredor por 99 años: “¿Acaso el sur del Cáucaso es una tierra sin dueño para que Trump venga a alquilarla? Este paso no se convertirá en propiedad de Trump, sino en un ‘cementerio para sus mercenarios’”.

Alí Akbar Velayati, asesor del
Alí Akbar Velayati, asesor del líder supremo iraní, el ayatollah Alí Khamenei, afirmó que el país persa se opone de manera firme al desarme de Hezbollah (AP Foto/Hadi Mizban/Archivo)

El asesor recordó la postura permanente de Irán contraria a la modificación de fronteras en la zona y recalcó que el proyecto cambiaría el equilibrio geopolítico, alteraría los límites estatales y debilitaría las posiciones de algunos países como Armenia.

Sobre Hezbollah y el debate interno en el gobierno libanés, Velayati calificó como irrealizable el desarme del grupo apoyado por Teherán. “Desarmar a Hezbollah es un sueño que no se cumplirá. La resistencia cuenta con el respaldo de todas las comunidades libanesas y es sinónimo de honor y seguridad para el país”.

Añadió que las presiones provienen de Estados Unidos e Israel y recordó que, en las décadas previas, la ausencia de una fuerza de resistencia permitió el avance de Israel hasta las puertas de Beirut. “Actualmente, Hezbollah es más fuerte que nunca y se mantiene como garante de la soberanía”, dijo.

El asesor planteó que intentos anteriores de debilitar a la organización tampoco prosperaron, incluso cuando contaba con menos recursos y menor apoyo social. Según sus palabras, “si Hezbollah entregara sus armas, nadie defendería la vida y los bienes de los libaneses frente a posibles agresiones”.

Temas Relacionados

guerra en Medio OrienteHezbollahLíbanoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Por qué cada vez más países cobran impuestos ambientales a los turistas

La recaudación de estas tarifas permite financiar proyectos de restauración ecológica y adaptación ante fenómenos meteorológicos extremos, fortaleciendo la resiliencia de los destinos más visitados

Por qué cada vez más

Qué se sabe del encuentro que mantendrán Donald Trump y Vladimir Putin para abordar la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos y su par ruso se reunirán el próximo viernes en Alaska

Qué se sabe del encuentro

La Unión Europea y la OTAN celebraron el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán

El bloque del Viejo Continente manifestó que el pacto “constituye un avance importante” para los dos países, mientras que la alianza militar lo calificó como “significativo”

La Unión Europea y la

El régimen de Irán advirtió que los terroristas de Hezbollah no abandonarán las armas: “No se hará realidad”

Teherán, principal patrocinador del movimiento extremista, se pronunció luego de que el Gobierno de Líbano aceptara la propuesta de Estados Unidos

El régimen de Irán advirtió

Zelensky dialogó con Starmer y Macron e instó a los aliados de Ucrania a tomar “medidas claras” para detener la invasión rusa

El mandatario ucraniano habló por separado con el premier británico y con el presidente francés luego de que Estados Unidos y Rusia confirmaran la cumbre que mantendrán el próximo viernes en Alaska Donald Trump y Vladimir Putin

Zelensky dialogó con Starmer y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La gastronomía de este país

La gastronomía de este país venció al Perú y es la mejor del mundo

MLB: todos los partidos de este 9 de agosto

Elecciones 2025, en vivo: las distintas fuerzas inician la campaña mientras se definen las candidaturas

Los bancos aprovechan la opa de BBVA a Sabadell para captar clientes con dinero en efectivo y rentabilidad

Cuando un tornado azotó Tlatelolco y quedó inmortalizado en una impactante pintura

INFOBAE AMÉRICA
Albares impulsa el uso del

Albares impulsa el uso del español en la diplomacia multilateral

Sánchez reivindica a Zelenski como actor imprescindible en las conversaciones de paz: "Nada sobre Ucrania sin Ucrania"

El acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán concede a EEUU una ventaja estratégica en el Cáucaso Sur

Corea del Norte retira altavoces en la frontera tras una medida similar por parte de Seúl

AEMET mantiene el aviso por ola de calor hasta el jueves 14, con máximas de más de 42ºC en Tajo, Guadiana y Guadalquivir

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Jamie Lee

La reacción de Jamie Lee Curtis al ver a la actriz Allison Janney “sin pantalones” en una alfombra roja

Los secretos de ‘Mi bella genio’: el matrimonio que la protagonista quiso evitar, un embarazo oculto y más

El emotivo mensaje de Tom Hanks tras la muerte de James Lovell, el astronauta al que interpretó en ‘Apolo 13’

El legado de Rocky: la vida de sus protagonistas dentro y fuera del ring

Interpol y el misterio de su éxito “Evil”: ¿La canción está inspirada en dos asesinos en serie?