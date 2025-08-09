Seis soldados libaneses murieron por una explosión en un depósito de armas del grupo terrorista Hezbollah

Un depósito de armas de Hezbollah quedó destruido tras una operación de desminado del Ejército libanés (REUTERS/Mohammed Yassin)

El ejército libanés informó la muerte de seis de sus soldados tras una explosión ocurrida durante una operación de desminado en un depósito de armas situado en el sur del Líbano, propiedad del grupo terrorista Hezbollah, según una fuente militar.

Tras la tregua firmada en noviembre, que puso fin al último conflicto entre Israel y Hezbollah –organización terrorista aliada del régimen de Irán–, el ejército ha desplegado tropas en el sur y desmantela infraestructuras del grupo armado.

El incidente sucede después de que el gobierno encomendara al ejército la elaboración de un plan para desarmar a Hezbollah, una medida que busca implementar antes de fin de año y frente a la cual el movimiento chiíta muestra resistencia. Teherán manifestó este sábado su rechazo a esta decisión.

Miltares libaneses y de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (Europa Press/Archivo)

“Mientras una unidad del ejército buscaba y desmantelaba un depósito de armas en Wadi Zebqin, en Tiro, se produjo una explosión en su interior, causando seis muertos y varios heridos entre los soldados", informó el ejército en un balance provisional.

La institución abrió una investigación sobre el hecho.

Una fuente militar anónima declaró a la agencia de noticias AFP que la explosión tuvo lugar “en el interior de una infraestructura militar de Hezbollah“, mientras los soldados “retiraban municiones y artefactos sin explotar”.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, se puso en contacto con el ejército para expresar sus condolencias e informarse sobre las circunstancias del “trágico incidente” que dejó varios “mártires y heridos” entre los soldados.

Ali Akbar Velayati, asesor en asuntos internacionales del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei

El régimen iraní rechazó el desarme de Hezbollah: “No se hará realidad”

Ali Akbar Velayati, asesor en asuntos internacionales del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, afirmó que el régimen persa se opone de manera firme al desarme del grupo terrorista libanés Hezbollah y a cualquier modificación geopolítica en el sur del Cáucaso que facilite la presencia estadounidense en la región.

“No se hará realidad”, afirmó respecto al desarme del movimiento extremista.

En una entrevista con la agencia de noticias Tasnim, el funcionario abordó tanto la situación de la “resistencia libanesa” como los riesgos asociados al llamado corredor “Zangezur”.

Velayati criticó la propuesta impulsada por Estados Unidos para establecer un corredor que cruce el sur del Cáucaso, sosteniendo que representa una amenaza para la seguridad regional y podría derivar en la partición de Armenia. En ese contexto, rechazó las declaraciones de Donald Trump sobre un supuesto alquiler del corredor por 99 años: “¿Acaso el sur del Cáucaso es una tierra sin dueño para que Trump venga a alquilarla? Este paso no se convertirá en propiedad de Trump, sino en un ‘cementerio para sus mercenarios’”.

Alí Akbar Velayati, asesor del líder supremo iraní, el ayatollah Alí Khamenei, afirmó que el país persa se opone de manera firme al desarme de Hezbollah (AP Foto/Hadi Mizban/Archivo)

El asesor recordó la postura permanente de Irán contraria a la modificación de fronteras en la zona y recalcó que el proyecto cambiaría el equilibrio geopolítico, alteraría los límites estatales y debilitaría las posiciones de algunos países como Armenia.

Sobre Hezbollah y el debate interno en el gobierno libanés, Velayati calificó como irrealizable el desarme del grupo apoyado por Teherán. “Desarmar a Hezbollah es un sueño que no se cumplirá. La resistencia cuenta con el respaldo de todas las comunidades libanesas y es sinónimo de honor y seguridad para el país”.

Añadió que las presiones provienen de Estados Unidos e Israel y recordó que, en las décadas previas, la ausencia de una fuerza de resistencia permitió el avance de Israel hasta las puertas de Beirut. “Actualmente, Hezbollah es más fuerte que nunca y se mantiene como garante de la soberanía”, dijo.

El asesor planteó que intentos anteriores de debilitar a la organización tampoco prosperaron, incluso cuando contaba con menos recursos y menor apoyo social. Según sus palabras, “si Hezbollah entregara sus armas, nadie defendería la vida y los bienes de los libaneses frente a posibles agresiones”.