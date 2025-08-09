Mundo

Líbano repudió la “injerencia flagrante” del régimen de Irán por sus críticas al plan para desarmar al grupo terrorista Hezbollah

Beirut presentó una protesta formal tras las declaraciones de Ali Akbar Velayati, asesor del líder supremo iraní, contra la estrategia respaldada por Estados Unidos para retirar el arsenal de milicias no estatales antes de fin de año

Guardar
El ministro de Asuntos Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores de la República Libanesa, Abdallah Bou Habib (Europa Press/Archivo/Dimitrios Karvountzis)

El gobierno libanés presentó este sábado una protesta enérgica ante las declaraciones de Ali Akbar Velayati, asesor del líder supremo iraní Ali Khamenei, quien criticó los planes de las autoridades de Beirut para desarmar a las milicias de Hezbollah, principal aliado de Irán en la política y la seguridad del país árabe. El Ejecutivo libanés, mediante un comunicado oficial recogido por distintas agencias de noticias, condenó las palabras de Velayati y reiteró la soberanía del Estado sobre sus propias decisiones.

Según el Ministerio de Exteriores del Líbano, los comentarios de Velayati representan “una injerencia flagrante e inaceptable en los asuntos internos del país”. En el comunicado, la Cancillería indicó que “no es la primera vez que responsables iraníes se extralimitan con injustificables declaraciones” e hizo un llamado a las autoridades de Teherán para que “se centren en los asuntos de su propio pueblo y atiendan sus necesidades y aspiraciones”, en lugar de intervenir en asuntos que solo atañen a la población libanesa.

La crisis diplomática surge en el marco del debate interno sobre el plan para desarmar al grupo terrorista Hezbollah, una de las fuerzas más poderosas dentro de la política y la seguridad libanesa. Las autoridades llevan meses desarrollando, con el apoyo de Estados Unidos, una estrategia destinada a reducir la presencia armada de actores no estatales en todo el territorio nacional, con la finalidad de consolidar el alto el fuego con Israel vigente desde finales del año pasado, después de meses de enfrentamientos vinculados a la guerra en Gaza.

En esta foto difundida por
En esta foto difundida por la oficina de prensa de la Presidencia libanesa, el presidente libanés Joseph Aoun, en el centro, y el primer ministro libanés Nawaf Salam, al fondo a la izquierda, presiden una reunión del Consejo de Ministros en el palacio presidencial de Baabda, al este de Beirut, Líbano, el martes 5 de agosto de 2025 (Oficina de prensa de la Presidencia libanesa a través de AP)

El martes pasado, el Gabinete libanés aprobó encargar al ejército la elaboración de un plan que garantice que solo las instituciones del Estado posean armas al finalizar el año en curso. El objetivo, de acuerdo con el ministro de Información Paul Morcos, es poner fin de manera progresiva a la “presencia armada de todos los actores no estatales, incluido Hezbollah, en todo el territorio libanés”. La hoja de ruta incluye también la retirada de las fuerzas israelíes del sur del país, el cese de los ataques aéreos y la liberación de prisioneros libaneses en Israel, además de la demarcación de la frontera pendiente entre ambos países.

La votación no estuvo exenta de tensiones. Ministros chiítas, entre ellos miembros del bloque parlamentario de Hezbollah y del partido aliado Amal, además del parlamentario independiente Fadi Makki, se retiraron antes de la decisión como muestra de rechazo a la propuesta, mientras el grupo paramilitar reiteró su negativa a entregar su arsenal. Makki afirmó en la red social X que no podía “asumir la responsabilidad de tomar una decisión tan significativa en ausencia de un componente clave de la discusión”.

El Gobierno apuntó directamente a la presión internacional, en particular la ejercida por Estados Unidos e Israel, al señalar que el plan cuenta con el respaldo de Washington. Hezbollah acusó al Ejecutivo de ceder ante presiones externas y sostuvo que “tratará esta decisión como si no existiera”, subrayando que no participará en debate alguno sobre la entrega de sus armas mientras Israel no se retire de las posiciones que ocupa dentro de territorio libanés ni cesen los ataques aéreos, que según el grupo han cobrado cientos de vidas, en especial entre sus propias filas.

En abril, el Ministerio de Exteriores ya había convocado al embajador iraní Mojtaba Amani para requerir explicaciones tras calificar el diplomático en la red social X el plan de desarme como un “complot contra algunos Estados”, sin mencionar de manera explícita a Hezbollah. La posición de Teherán se reafirmó este sábado por boca de Velayati, quien manifestó su “firme oposición” al desarme e indicó que “Irán siempre ha apoyado al pueblo y la resistencia del Líbano y continúa haciéndolo”.

Ali Akbar Velayati, el asesor
Ali Akbar Velayati, el asesor de política internacional del líder supremo de la Revolución Islámica iraní, Ali Khamenei (Europa Press/Archivo/Rouzbeh Fouladi)

La situación interna se ha visto agravada por la retirada parcial del Gabinete en plena negociación y por la persistente inseguridad en la frontera sur. Mientras el Consejo de Ministros discutía el plan, un ataque israelí sobre la carretera que conecta el principal cruce frontera de Líbano con Siria causó la muerte de cinco personas y dejó diez heridos, según datos del Ministerio de Salud libanés. Israel aún no ha emitido una declaración oficial sobre el incidente.

En el plano internacional, el congresista estadounidense Darrell Issa visitó Beirut y aseguró que Washington presionará a Israel para que se retire del sur de Líbano si el ejército libanés asume el control de toda la nación. “Presionaremos fuertemente” para que la retirada se produzca a cambio de que las Fuerzas Armadas Libanesas demuestren su capacidad para controlar el territorio, declaró tras reunirse con el presidente Joseph Aoun.

En paralelo, la misión de paz de la ONU en Líbano informó sobre el hallazgo de una “vasta red de túneles fortificados”, junto a búnkeres, sistemas de artillería, lanzacohetes y minas antitanque en el sur del país, aunque sin atribuir estos arsenales a un grupo específico.

El futuro de Hezbollah y su arsenal sigue en el centro del debate político en Líbano, mientras las presiones internas y externas se incrementan y los incidentes armados continúan tensionando la frágil pausa en la frontera sur.

(Con información de AFP, AP y EP)

Temas Relacionados

LíbanoHezbollahIránEstados UnidosTerrorismoúltimas noticias américa

Últimas Noticias

Nómadas digitales revolucionan el mundo con 40 millones de trabajadores que transforman ciudades, pueblos y el turismo sostenible

La colaboración entre visitantes y residentes impulsa innovación educativa y revitalización económica en destinos de Europa, Asia y América

Nómadas digitales revolucionan el mundo

Tras la confirmación de la cumbre entre Trump y Putin, Lula da Silva conversó con el jefe del Kremlin sobre la guerra en Ucrania

El presidente de Brasil, que nunca condenó la invasión de Moscú, le trasmitió al mandatario ruso que su Gobierno apoya el diálogo y la búsqueda de una solución pacífica al conflicto

Tras la confirmación de la

Emmanuel Macron afirmó que el futuro de Ucrania “no puede decidirse sin los ucranianos”

“Los europeos también formarán parte de la solución porque su seguridad está en juego”, agregó el presidente francés, tras la confirmación de la reunión que mantendrán el próximo viernes en Alaska Donald Trump y Vladimir Putin

Emmanuel Macron afirmó que el

Seis soldados libaneses murieron por una explosión en un depósito de armas del grupo terrorista Hezbollah

El hecho ocurrió durante una operación de desminado luego de que el gobierno encomendará la elaboración de un plan para desarmar al movimiento extremista

Seis soldados libaneses murieron por

Por qué cada vez más países cobran impuestos ambientales a los turistas

La recaudación de estas tarifas permite financiar proyectos de restauración ecológica y adaptación ante fenómenos meteorológicos extremos, fortaleciendo la resiliencia de los destinos más visitados

Por qué cada vez más
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La desaparición del casero de

La desaparición del casero de Máxima Zorreguieta: la Justicia no descarta un homicidio

Docente y geóloga de la Universidad Nacional falleció tras ataque de abejas en Ortega, Tolima

Accidente en Chaclacayo: múltiple choque entre seis vehículos deja un muerto y varios heridos en la vía Chosica-Lima

La española que aspira a liderar a los médicos de familia del mundo: “No podemos seguir funcionando solo con vocación”

Polilla habló sobre la posibilidad de volver a enamorarse tras la muerte de la Gorda Fabiola: “Complicado es encontrar a esa persona”

INFOBAE AMÉRICA
Albares impulsa el uso del

Albares impulsa el uso del español en la diplomacia multilateral

Sánchez reivindica a Zelenski como actor imprescindible en las conversaciones de paz: "Nada sobre Ucrania sin Ucrania"

Petro anuncia el inicio de conversaciones de paz con el Clan del Golfo

Trump anunciará el lunes sus planes contra el crimen en Washington D.C. tras avisar con federalizar la ciudad

Líbano acusa de injerencia al asesor del líder supremo iraní por oponerse al desarme de Hezbolá

ENTRETENIMIENTO

El director de ‘¿Y dónde

El director de ‘¿Y dónde está el policía?’ habló sobre la conexión especial entre Liam Neeson y Pamela Anderson durante el rodaje de la película

Lily Collins lleva a “Emily en París” de paseo por Roma y Venecia en la quinta temporada

El estreno de ‘Outlander: Blood of my Blood’, la serie precuela sobre los padres de Jamie y Claire

La reacción de Jamie Lee Curtis al ver a la actriz Allison Janney “sin pantalones” en una alfombra roja

Los secretos de ‘Mi bella genio’: el matrimonio que la protagonista quiso evitar, un embarazo oculto y más