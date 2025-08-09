Mundo

David Lammy y JD Vance analizaron los próximos pasos para la paz en Ucrania junto a altos cargos de Kiev

La reunión se llevó a cabo en la residencia de campo oficial del ministro de Exteriores británico, Chevening House, ubicada al sur de Londres

Guardar
David Lammy, ministro de Exteriores
David Lammy, ministro de Exteriores británico, recibió a JD Vance, vicepresidente de EEUU, en Kent (Kin Cheung/Pool via REUTERS)

El ministro británico de Exteriores, David Lammy, y el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, presidieron una reunión con el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, y el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa, Rustem Umerov, para discutir los siguientes pasos hacia la paz en Ucrania.

Lammy informó en su cuenta de X: “Hoy organicé una reunión con Andriy Yermak, Rustem Umerov, J.D. Vance y asesores de seguridad nacional europeos en Chevening House para analizar los próximos pasos para la paz en Ucrania”, acompañado de imágenes del encuentro.

Añadió que el apoyo del Reino Unido a Ucrania sigue siendo férreo mientras se trabaja por una paz justa y duradera.

Previamente, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, conversó con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. Ambos coincidieron en que este foro sería vital para debatir los avances hacia una paz sostenible.

David Lammy recibió a JD
David Lammy recibió a JD Vance y a la delegación ucraniana en su residencia de campo oficial, Chevening House, ubicada al sur de Londres

Pocos detalles han trascendido sobre el contenido de la reunión, salvo la lista de asistentes y la localización: la residencia de campo oficial de Lammy, Chevening House, al sur de Londres, donde Vance y su familia también permanecen este fin de semana. Según la BBC, el encuentro se produjo a petición de Estados Unidos.

El diálogo sucede tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre su próxima cita con el presidente ruso, Vladimir Putin, programada para el 15 de agosto en Alaska. El objetivo de la reunión será explorar una posible salida negociada a la guerra en Ucrania.

Por su parte, Zelensky advirtió que las decisiones tomadas sin Kiev “nacen muertas” y adelantó que Ucrania no cederá territorios a Rusia, después de que Trump sugiriera que su propuesta de paz incluiría intercambios territoriales entre ambos países.

Vance se encuentra en el Reino Unido en el marco de unas vacaciones privadas con su familia. Este sábado, mantuvo una breve reunión bilateral con Lammy en Chevening House, abordando la situación geopolítica en Ucrania y Gaza, y el fortalecimiento de los vínculos económicos entre Londres y Washington.

Chevening House sirvió de escenario para un encuentro en el que los líderes reafirmaron su compromiso con una resolución pacífica e integral para Ucrania.

La presidenta de la Comisión
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (EFE/EPA/JESSICA LEE)

Líderes europeos afirman que la paz requiere el consentimiento de Kiev

Los líderes de seis países europeos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, emitieron este sábado un comunicado conjunto en el que advirtieron que el camino hacia la paz en Ucrania no puede definirse sin la participación ucraniana.

El mensaje, firmado por Von der Leyen junto a los mandatarios del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, se publicó pocos días antes de la reunión prevista entre Trump y Putin.

“Las conversaciones fructíferas sólo pueden ocurrir en un contexto de alto el fuego o con una disminución de las hostilidades. El camino a la paz en Ucrania no puede decidirse sin Kiev. Mantenemos el principio de que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza y consideramos que la línea de contacto actual debe ser el punto de partida para cualquier negociación”, señalaron los líderes en el comunicado.

Con esta posición, las principales potencias europeas y la Unión Europea resaltaron su respaldo a la soberanía ucraniana y establecieron condiciones claras para cualquier intento de avanzar hacia un acuerdo de paz.

Temas Relacionados

David LammyJD VanceGuerra Rusia UcraniaDonald TrumpVladimir PutinKeir StarmerVolodimir Zelensky

Últimas Noticias

Miles de israelíes se volvieron a movilizar en Tel Aviv para pedir la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza

Las familias de los secuestrados y diversos sectores de la sociedad reclaman un cese al fuego con los terroristas de Hamas para lograr la liberación de los últimos cautivos

Miles de israelíes se volvieron

El régimen de Irán amenazó con bloquear el corredor impulsado por EEUU en el marco del acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia

El principal asesor del ayatollah Ali Khamenei advirtió que el paso “será un cementerio para los mercenarios de Trump” y alertó contra cualquier “cambio geopolítico” en su frontera

El régimen de Irán amenazó

Ucrania atacó un depósito de drones kamikaze en la región rusa de Tatarstán

El Servicio de Seguridad de Kiev dijo que estas operaciones forman parte de la “desmilitarización sistemática de las instalaciones militares rusas más allá de las líneas enemigas”

Ucrania atacó un depósito de

Astronautas de la Crew-10 de SpaceX completaron su misión y regresaron a la Tierra tras cinco meses en la Estación Espacial Internacional

La cápsula Dragon amerizó en el Pacífico frente a la costa de California, en el primer retorno de astronautas de la NASA a esas aguas en casi 50 años

Astronautas de la Crew-10 de

Reino Unido, Australia, Canadá y Alemania exigieron al dictador Aleksandr Lukashenko frenar la represión en Bielorrusia

Los Gobiernos mencionaron que, desde agosto de 2020, Minsk ha librado una campaña para “silenciar” a la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y cualquier forma de oposición política

Reino Unido, Australia, Canadá y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ex Señorita Colombia reveló el

Ex Señorita Colombia reveló el costoso y radical procedimiento estético al que se sometió: “Mi piel dejó de ser la misma”

Reclutamiento del crimen organizado: estos son los estados donde trasladarían a jóvenes para adiestrarlos

Una joven y un hombre cayeron desde un segundo piso en Huánuco tras forcejear por un objeto: ella falleció y él está hospitalizado

Resultados del Sinuano Día: los números ganadores del sábado 9 de agosto de 2025, por si te lo perdiste

El Coffee Master 2025 hace su regreso en Bogotá y Boyacá: todo lo que debe saber del evento que celebra el café de especialidad

INFOBAE AMÉRICA
Albares impulsa el uso del

Albares impulsa el uso del español en la diplomacia multilateral

Sánchez reivindica a Zelenski como actor imprescindible en las conversaciones de paz: "Nada sobre Ucrania sin Ucrania"

La española Ángela Sosa, nueva centrocampista del Madrid CFF

Decenas de miles de personas salen a las calles de Tel Aviv contra el plan para ocupar la ciudad de Gaza

Antoine Griezmann: "Estamos trabajando muy bien, me va a ayudar para esta temporada"

ENTRETENIMIENTO

‘Outlander’: el actor que encarna

‘Outlander’: el actor que encarna al joven Murtagh reveló que casi arruina el secreto de la serie precuela

Brooklyn Beckham habló tras renovar sus votos con Nicola Peltz en medio de la tensión familiar

El director de ‘¿Y dónde está el policía?’ habló sobre la conexión especial entre Liam Neeson y Pamela Anderson durante el rodaje de la película

Lily Collins lleva a “Emily en París” de paseo por Roma y Venecia en la quinta temporada

El estreno de ‘Outlander: Blood of my Blood’, la serie precuela sobre los padres de Jamie y Claire