El jefe de Ejército israelí se reunió con altos mandos para planear la expansión de las operaciones en Gaza

Eyal Zamir realizó una evaluación de la situación y una reunión informativa con los oficiales del Comando Sur, responsables de los avances en el enclave

El Jefe del Estado Mayor
El Jefe del Estado Mayor de las FDI, Teniente General Eyal Zamir, habla durante una evaluación de seguridad (Fuerzas de Defensa de Israel)

El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, se reunió este viernes con comandantes para planificar la expansión de las operaciones en la Franja de Gaza, luego de que el gabinete de seguridad israelí aprobara la toma de la ciudad de Gaza y el desplazamiento de su población.

En un comunicado, el Ejército señaló que Zamir “realizó una evaluación de la situación y una reunión informativa” con los oficiales del Comando Sur (responsable de Gaza), enfocada en “la formulación de planes y preparativos para la continuación de la operación terrestre en la Franja de Gaza”.

Zamir explicó que en los próximos días el Ejército intensificará su planificación operativa “para crear las condiciones necesarias para el regreso de los rehenes y la derrota del régimen de Hamas”.

La ampliación de la ofensiva en Gaza fue aprobada en una reunión de 10 horas del gabinete de seguridad israelí, que determina las acciones militares en la región, y se prevé su ratificación este domingo por el gabinete de gobierno, según informó a la agencia de noticias EFE una fuente cercana al Ejecutivo.

En la reunión participó Zamir, quien, según diversos medios israelíes, se opuso firmemente al plan al afirmar que este pone en riesgo la vida de los rehenes de Hamas (20 vivos y 30 fallecidos permanecen cautivos).

Durante la sesión, Zamir presentó una propuesta alternativa a la ocupación de Gaza, que consistía en rodear las ciudades y campos de refugiados, además de realizar incursiones específicas. Argumentó que ingresar por tierra a zonas con rehenes podría comprometer su seguridad.

Según reportes de prensa, Zamir llegó a sugerir que el Gobierno excluyera de los objetivos de la guerra el retorno de los rehenes.

El comunicado del Gobierno emitido tras la reunión señala que una “mayoría” de ministros consideró que la alternativa de Zamir “no conseguiría ni la derrota de Hamas, ni la vuelta de los rehenes”.

El Ejército de Israel desplegó tanques cerca de la frontera con Gaza

De acuerdo con filtraciones del plan de Netanyahu a medios israelíes, la operación para controlar Gaza tendrá varias fases. La primera prevé la evacuación de la población de la capital gazatí antes del 7 de octubre de 2025, fecha en que se cumplen dos años de los ataques de Hamas contra Israel, que originaron el conflicto.

Después de ocupar la ciudad, Israel planea extender el control militar a toda la Franja de Gaza e instaurar un Gobierno de transición árabe sin representación de Hamas ni de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), según sostuvo el propio Netanyahu en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, cuyos contenidos replicó este viernes en su cuenta de X.

