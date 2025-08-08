El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocó una reunión de urgencia este sábado por los planes de Israel sobre la ciudad de Gaza

Imagen de archivo de una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la sede de la ONU, en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 16 de julio de 2025 (REUTERS/Jeenah Moon)

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) celebrará este sábado una reunión de urgencia para analizar la situación en Medio Oriente tras el anuncio por parte del gobierno de Israel sobre su intención de tomar el control total de la ciudad de Gaza.

Según informó la ONU este viernes, la reunión se iniciará a las 15:00, hora local de Nueva York (19:00 GMT), como figura en la agenda de la organización.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación tras conocer la decisión del gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu de expandir la ofensiva israelí y asumir el dominio de la mayor aglomeración urbana de la Franja de Gaza. Guterres señaló que esta maniobra “marca una peligrosa escalada” que aumentará el riesgo para la población civil del enclave palestino, incluidos los rehenes que permanecen cautivos desde el 7 de octubre de 2023.

La convocatoria de la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad fue solicitada por diversos miembros de este organismo ante la “preocupación creciente” por el nuevo plan aprobado por el gobierno israelí, según transmitió un integrante del cuerpo diplomático a AFP.

“Varios países en nuestro nombre y en el suyo propio están solicitando una reunión”, declaró el representante palestino ante la ONU, Ryad Mansour, ante la prensa sobre esta cumbre para abordar la nueva iniciativa israelí, que según filtraciones incluiría la evacuación de la población gazatí antes del 7 de octubre y la imposición de un gobierno provisional no vinculado al grupo terrorista Hamas ni a la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Distintos gobiernos y organismos internacionales han manifestado su rechazo a la decisión de Israel. Países como Alemania, Bélgica, España, el Reino Unido, Turquía, Australia, así como la Comisión Europea y la propia ONU, han expresado su preocupación y llamado al diálogo.

El canciller alemán Friedrich Merz afirmó que el plan israelí “no aclara cómo se pretende alcanzar los objetivos de desarmar a Hamas, lograr la liberación de los rehenes y emprender rápidamente negociaciones para un alto el fuego”. En este sentido, Merz anunció la suspensión hasta nuevo aviso de exportaciones de material militar a Israel que pueda ser utilizado en la Franja, una decisión inédita para Alemania desde el inicio del conflicto.

Vista de un campamento de tiendas de campaña en el que se refugian palestinos desplazados por la ofensiva militar israelí, en la ciudad de Gaza, este 8 de agosto de 2025 (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

En una decisión similar, Países Bajos calificó el plan militar de “un paso equivocado” y canceló entregas navales a Israel por considerar que existe “riesgo de uso” contra Gaza. El gobierno neerlandés remarcó que la ciudad “pertenece a los palestinos” y advirtió que la operación “no contribuye en absoluto” a la mejora humanitaria del enclave.

Las reacciones diplomáticas también se extendieron a Bélgica, cuyo ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, convocó a la embajadora de Israel, Idit Rosenzweig-Abu, para expresar la oposición del gobierno belga y abogar para que se dé marcha atrás en los planes anunciados. España, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, condenó de manera firme la decisión israelí e instó a la instauración de un alto el fuego permanente, la entrada masiva de ayuda humanitaria y la liberación de los rehenes.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó este viernes de “errónea” la decisión de Israel y advirtió que la expansión militar solo acarrearía “más derramamiento de sangre”, argumentando que no contribuirá a la solución del conflicto ni a la liberación de los capturados. Starmer recordó que el Reino Unido prevé reconocer el Estado palestino en la ONU si no hay avances en el alto el fuego.

El desarrollo de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU este sábado será clave para determinar la respuesta internacional ante los últimos acontecimientos en Gaza y definir posibles acciones diplomáticas orientadas a contener la escalada en la región.

(Con información de AFP, EFE y EP)