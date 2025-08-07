El jefe del Ejército de Israel habló sobre una posible ofensiva total contra Hamas: “Estamos lidiando con asuntos de vida o muerte”

El Jefe del Estado Mayor de las FDI, Teniente General Eyal Zamir, habla durante una evaluación de seguridad el 7 de agosto de 2025. (Fuerzas de Defensa de Israel)

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, aseguró este jueves que la bautizada como operación Carros de Gedeón, la fase de la ofensiva israelí en Gaza que comenzó a mediados de mayo con el objetivo de ampliar el control militar del enclave palestino, está llegando a su fin tras lograr sus objetivos.

Las declaraciones de Zamir llegan en medio de una creciente tensión entre la cúpula militar y el primer ministro Benjamin Netanyahu por los planes del mandatario para tomar el control total de la Franja de Gaza, una propuesta que el Ejército rechaza categóricamente.

“Hemos cumplido e incluso superado los objetivos de la operación, y continuamos actuando para garantizar la seguridad a largo plazo de las comunidades del sur”, declaró Zamir durante una evaluación de seguridad matutina con la alta dirigencia militar, según comunicó el Ejército israelí.

El alto oficial militar añadió que las fuerzas armadas tienen “la capacidad de crear una nueva realidad de seguridad junto a la frontera, mientras mantenemos la presión sobre el enemigo. No volveremos a limitar nuestras respuestas. Eliminaremos las amenazas en su fase inicial”.

Cultura de desacuerdo como “componente vital”

El ministro de Defensa, Israel Katz; el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir. (Europa Press)

En un mensaje que parece dirigido directamente al gobierno, Zamir también defendió el derecho del Ejército a expresar su opinión profesional, incluso cuando esta difiera de las posiciones políticas. “Una cultura de desacuerdo es una parte inseparable de la historia del pueblo de Israel; es un componente vital de la cultura organizacional de las FDI, tanto interna como externamente”, declaró.

“Seguiremos expresando nuestras posiciones sin miedo, de manera sustancial, independiente y profesional”, agregó el jefe militar, en comentarios que fueron publicados horas antes de una reunión del gabinete de seguridad prevista para esta tarde, donde se discutirán los planes de ocupación de Gaza.

Fuentes en la Oficina del Primer Ministro han sugerido que si Zamir se opone al plan de ocupar Gaza, puede renunciar, según múltiples reportes que indican repetidos choques entre el jefe militar y el gabinete en días recientes.

Las preocupaciones militares por la ocupación total

Los manifestantes llevan guantes durante una protesta para exigir la liberación inmediata de los rehenes retenidos en Gaza desde el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamás y el fin de la guerra, en Tel Aviv. (REUTERS/Ammar Awad)

Las fuerzas armadas israelíes son reacias a operar en lugares donde se encuentran retenidos los rehenes por temor a que los grupo terroristas palestinos en Gaza los ejecuten ante el avance de las tropas, como ya ocurrió a finales de agosto de 2024 con seis cautivos, cuyos cadáveres fueron hallados el 1 de septiembre.

Según la cadena pública israelí Kan, la cúpula militar cree además que ocupar toda Gaza provocará un aumento considerable de las bajas israelíes.

“No estamos lidiando con teoría; estamos lidiando con asuntos de vida o muerte, con la defensa del estado, y lo hacemos mientras miramos directamente a los ojos de nuestros soldados y los ciudadanos del país”, enfatizó Zamir durante la evaluación matutina. “Continuaremos actuando con responsabilidad, integridad y determinación, con solo el bien del estado y su seguridad ante nuestros ojos”.

Lapid: Ocupación total una “pésima idea”

El líder opositor israelí Yair Lapid se reúne con el líder de la mayoría del Senado estadounidense, Chuck Schumer, el martes 9 de abril de 2024, en el Capitolio, Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo)

La resistencia a los planes de Netanyahu no se limita al ámbito militar. El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, advirtió este miércoles al primer ministro que la ocupación total de la Franja de Gaza “es una pésima idea”.

Tras reunirse con Netanyahu en Jerusalén, Lapid afirmó que le dijo: “Ocupar Gaza es una pésima idea. La mayoría de la gente no te apoya; al pueblo de Israel no le interesa esta guerra. Pagaremos un alto precio por ello”.

Lapid propuso una alternativa: “En lugar de una ocupación y una anexión de Gaza innecesarias, necesitamos atraer a Egipto a Gaza, para que haya otro gobierno que la gestione en vez de nosotros, y después centrarnos en lo importante, que es eliminar a Hamas”.

Reunión decisiva del gabinete

A pesar de la oposición militar y política, Netanyahu tiene previsto reunir este jueves por la tarde a su gabinete de seguridad para aprobar sus planes para tomar el control de toda la Franja.

El martes, tras una reunión de tres horas entre Netanyahu y Zamir, la oficina del primer ministro declaró que “las FDI están preparadas para implementar cualquier decisión tomada por el gabinete político y de seguridad”.

Zamir reafirmó el compromiso del Ejército con sus objetivos fundamentales: “Tenemos la intención de derrotar y colapsar a Hamas. Continuaremos actuando con nuestros rehenes en mente, y haremos todo para traerlos a casa”.