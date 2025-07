Dibujos falsificados del Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal sacuden el mercado del arte español

Comparación entre un dibujo auténtico de Santiago Ramón y Cajal (izquierda) y una falsificación (derecha). El original, realizado en 1906, muestra un alto nivel de precisión científica y calidad artística en la representación de una neurona piramidal

La reciente retirada de una decena de dibujos atribuidos a Santiago Ramón y Cajal por parte de la casa de subastas Ansorena volvió a poner en el centro del debate la vulnerabilidad del mercado del arte ante las falsificaciones. Según informó El País, la decisión de Ansorena se produjo tras las denuncias de varios expertos que alertaron sobre la autenticidad de las obras, todas ellas supuestamente firmadas por el Nobel de Medicina y con un precio de salida de 1.000 euros cada una.

Este episodio se suma a una serie de fraudes similares que, desde hace años, afectan a la figura de Cajal y cuestionan los protocolos de autentificación en el sector de las subastas en España.

Cajal, fue un médico, científico y profesor español considerado el padre de la neurociencia moderna. Descubrió que las neuronas son células independientes que se comunican entre sí, una teoría que resultó fundamental para el desarrollo de la neurobiología.

El caso Ansorena: falsificaciones retiradas y obras imitadas

La casa de subastas Ansorena, una de las más antiguas de España, se vio obligada a retirar de su catálogo una decena de ilustraciones que, de acuerdo con expertos, no solo carecían de la calidad artística y científica de los originales de Cajal, sino que presentaban signos evidentes de falsificación.

El lote incluía supuestos estudios anatómicos y una imitación de una de las obras más reconocidas del científico: una neurona dibujada en 1906, célebre por haber sido reproducida incluso en la cultura popular, como en la serie estadounidense The Big Bang Theory. Los dibujos originales de Ramón y Cajal, de valor incalculable, se han expuesto en instituciones internacionales como el Museo Peabody de Estados Unidos y el Imperial College de Londres, lo que subraya la importancia de su legado y el atractivo que representa para coleccionistas y falsificadores.

Dos ejemplos de ilustraciones falsificadas atribuidas a Santiago Ramón y Cajal. A la izquierda, un supuesto estudio anatómico de un embrión humano en posición fetal; a la derecha, una cabeza con ramificaciones cerebrales y líneas musculares (Créditos: subastas Ansorena)

Una portavoz de Ansorena confirmó a El País la retirada de las obras tras las denuncias recibidas, aunque la política de la empresa impide revelar la identidad de los propietarios de los lotes. El precio de salida de cada dibujo se fijó en 1.000 euros, una cifra considerablemente inferior al valor real de un original de Cajal, lo que, según los expertos, constituye una señal de alerta sobre la autenticidad de las piezas.

Denuncias de expertos y antecedentes de fraude

El ingeniero químico Marcos Larriba, autor del libro Ramón y Cajal. El ocaso del genio, fue uno de los primeros en advertir sobre la presencia de falsificaciones en la subasta de Ansorena. A través de sus redes sociales, Larriba afirmó: “Son obra de un falsificador que lleva años imitando la obra y su firma”. Larriba ha dedicado casi una década a rastrear la actividad de este suplantador, identificando patrones y similitudes en las falsificaciones que han circulado por diferentes plataformas y casas de subastas.

Santiago Ramón y Cajal en su laboratorio. La imagen muestra al neurocientífico trabajando con un microtomo —instrumento para preparar cortes histológicos— y un microscopio, herramientas esenciales en sus investigaciones sobre la estructura del sistema nervioso (Créditos: Legado Cajal CSIC)

La primera vez que Larriba detectó dibujos falsos similares fue en una tienda del Rastro de Madrid, en la calle de Mira el Río Baja, en torno a 2017. Allí encontró varios ejemplares a la venta, colgados en una pared, lo que evidenciaba la facilidad con la que estas piezas podían llegar al público. “Yo diría que el autor es siempre el mismo”, sostiene Larriba, quien también es profesor en la Universidad Complutense de Madrid. “Debe haber 20 o 30 dibujos falsos circulando, seguro”, estima el investigador, quien ubicó estas imitaciones en plataformas de compraventa como Todocolección y Wallapop.

La calidad de las falsificaciones, según especialistas, resulta tan baja que pone en entredicho los sistemas de autentificación de las casas de subastas. El neurocientífico José Ramón Alonso, catedrático de la Universidad de Salamanca, expresó en redes sociales: “Menuda basura. Espero que Ansorena los retire inmediatamente y no colabore en una estafa”.

Por su parte, el neurólogo David Ezpeleta, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, manifestó su sorpresa: “Lo veo y no lo creo. Si así han autentificado los dibujos de Cajal, como para fiarse del resto”.

Casos previos: subastas y compras de falsificaciones

El fenómeno de las falsificaciones de dibujos de Cajal no es nuevo. En 2017, la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza anunció la adquisición de un supuesto dibujo original titulado Individuo bicéfalo, que mostraba dos cabezas unidas y llevaba la firma del científico.

La universidad, convencida de la autenticidad de la obra, la relacionó con los estudios de Cajal sobre embriología y destacó su doble faceta artística y científica en un comunicado oficial. No obstante, Larriba advirtió a la institución que se trataba de una estafa, ya que la rúbrica no correspondía a la de Cajal. El dibujo había salido a la venta por 70 euros en la casa de subastas madrileña El Remate, y la universidad terminó pagando 170 euros por él.

Un portavoz de la Universidad de Zaragoza explicó a El País que, en el momento de la compra, la autoría parecía verosímil, sobre todo por la presentación en la web de la casa de subastas. Meses después, un investigador interno alertó de la posible falsedad de la obra. A pesar de las dudas, la universidad no presentó denuncia ante la policía, a la espera de una prueba irrefutable, y el dibujo permanece en custodia, sin haber sido expuesto.

Dibujo original de Santiago Ramón y Cajal sobre la organización de la médula espinal. Esta ilustración, realizada con tinta y técnica de sombreado, muestra las conexiones neuronales en secciones transversales y longitudinales del tejido nervioso (Créditos: Legado Cajal CSIC)

En la casa de subastas barcelonesa Soler y Llach también se intentó vender un supuesto boceto de Cajal, que resultó ser un calco infantil de una ilustración del siglo XVI de un torso humano. Según El País, cuando el falsificador intenta imitar una obra original de Cajal, el resultado, a juicio de los expertos, se asemeja a la fallida restauración del Ecce Homo de Borja.

La casa de subastas Segre, en Madrid, consultó hace ocho meses a Larriba sobre un dibujo atribuido al escultor toledano Víctor González Gil, en el que figuraba una presunta dedicatoria de Cajal. Sin embargo, la letra correspondía al estilo del falsificador.

Larriba respondió: “En mi opinión, esa grafía y firma nada tienen que ver con Santiago Ramón y Cajal. No he visto nunca un dibujo de Cajal dedicado y mucho menos un dibujo de otro autor”. Pese a la advertencia, la obra se vendió por 600 euros. Actualmente, Segre ofrece otra pieza similar por 700 euros, aunque no ha respondido a las consultas de El País sobre la autenticidad de estas obras.

Críticas a los protocolos de autentificación y reacciones de la comunidad científica

La reiteración de fraudes y la facilidad con la que las falsificaciones ingresan en el circuito de subastas generaron un intenso debate sobre la eficacia de los protocolos de autentificación. El neurobiólogo Juan Andrés de Carlos, responsable durante dos décadas del Legado Cajal —un conjunto de casi 30.000 piezas, principalmente dibujos de células nerviosas, manuscritos y fotografías, custodiado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid—, fue contundente: “Lleva años falsificando dibujos. Es muy malo, pero si continúa es porque los vende. Hay que ser bobos”.

Santiago Ramón y Cajal en su laboratorio doméstico, el científico aparece rodeado de microscopios, preparados histológicos, frascos con reactivos y materiales de observación (Créditos: Legado Cajal CSIC)

De Carlos relató a El País un caso en el que un hombre acudió a su centro con un dibujo falsificado que había comprado para su nieto, estudiante de Medicina. “Me dolió mucho tener que decirle que era falso”, lamentó el especialista.

Las críticas de los expertos no se limitaron a redes sociales. La falta de rigor en la autentificación de las obras ha sido señalada como un problema estructural que permite la proliferación de fraudes. “¡Ansorena, retira estos bodrios!”, exclamó De Carlos, sumándose a las voces que exigen mayor responsabilidad a las casas de subastas.

Un problema con raíces históricas

El uso fraudulento del nombre de Santiago Ramón y Cajal no es un fenómeno reciente. El propio científico denunció en vida la explotación de su reputación con fines comerciales. En una carta publicada en el diario El Sol el 22 de abril de 1926, titulada De cómo se explota mi modesto nombre por ciertos desaprensivos industriales, Cajal escribió: “Este abuso cometido por algunos industriales consiste en atribuirme gratuitamente la ejecución de análisis de específicos, de vinos medicinales, de aguas minerales, desinfectantes, papeles de fumar, dentífricos y otros productos que ni de oídas conozco”.

El Nobel apeló entonces a la rectitud de quienes utilizaban su nombre sin autorización, pidiendo que lo borraran de sus reclamos y etiquetas.