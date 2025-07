Donald Trump dijo que Volodimir Zelensky no debería atacar Moscú y lanzó una advertencia a Vladimir Putin

Un lanzador del sistema de misiles tierra-aire (SAM) MIM-104 Patriot del Ejército estadounidense. REUTERS/Fabrizio Bensch

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, no debe atacar a Moscú y que el mandatario ruso, Vladimir Putin, debe aceptar un acuerdo de alto el fuego en un plazo de 50 días o enfrentará sanciones, según información difundida por la Casa Blanca.

Estas declaraciones se produjeron después de que el Financial Times informara, citando a personas con conocimiento de las conversaciones, que Trump habría animado en privado a Kiev a intensificar los ataques profundos contra Rusia. El diario británico añadió que Trump preguntó a Zelensky si podría atacar la capital rusa en caso de que Washington suministrara armas de largo alcance. En respuesta a una consulta de la prensa sobre si Zelensky debería atacar Moscú, Trump afirmó: “No, no debería apuntar a Moscú”. El mandatario realizó esta declaración en la Casa Blanca.

En el marco de la invasión rusa a Ucrania, Trump rechazó este martes posicionarse públicamente de parte de Kiev, alegando que está “del lado de la humanidad” y que su objetivo es “poner fin a las muertes” entre las partes. “No estoy del lado de nadie”, declaró nuevamente cuando la prensa le preguntó si estaba de parte de Ucrania tras disponer el envío de sistemas de defensa antiaérea Patriot y amenazar a Rusia con aranceles si no prosperan las negociaciones para un alto el fuego en el plazo fijado de 50 días.

El presidente estadounidenses subrayó ante los medios: “¿Sabe de qué lado estoy? Del lado de la humanidad. Quiero detener la muerte de miles de personas cada semana. Quiero detener la matanza. Quiero que cesen las muertes en la guerra entre Ucrania y Rusia. De ese lado estoy”.

Trump anunció el lunes una política más estricta contra Rusia, prometiendo una nueva oleada de misiles y armamento adicional para Ucrania. Asimismo, defendió el plazo de 50 días dado a Moscú para alcanzar un alto el fuego y evitar la aplicación de aranceles y sanciones a los países que compren petróleo ruso. “No creo que 50 días sea mucho tiempo y podría ser antes que eso”, comentó. Además, advirtió: “Si al final de los 50 días no llegan a un acuerdo será una lástima. Los aranceles seguirán adelante, así como otras sanciones. Pero veremos qué pasa con el presidente Putin”.

Donald Trump (Foto: Shutterstock)

Trump afirmó que ha estado decepcionado con Putin en los últimos meses. “He puesto fin a muchas guerras en los últimos tres meses, pero no he conseguido hacerlo con esta”, dijo el mandatario, quien atribuyó el conflicto a su predecesor, Joe Biden, argumentando que “no es una guerra de Trump” y que él “intenta salir de ese desastre”.

El presidente estadounidense se mostró crítico con Putin en las últimas semanas por la intensificación de los ataques rusos contra varios puntos de Ucrania, incluida la capital, Kiev, pese a los esfuerzos realizados para lograr un alto el fuego y activar un proceso de paz, sin que estos intentos hayan prosperado hasta ahora.

(Con información de EFE, Reuters y Europa Press)