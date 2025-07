“El éxito no es solo ganar títulos, sino comprometerse con el autoconocimiento y el equilibrio”, sostiene el surfista John John Florence

El surfista John John Florence redefine el éxito al enfocarse en la salud mental y nuevos proyectos personales (Credit Image: © Tony Heff/WSL/ZUMA Press Wire)

La decisión de John John Florence de pausar su carrera en el surf profesional ha generado un marcado interés en la comunidad deportiva y más allá. Considerado uno de los surfistas más talentosos de su generación, Florence ha decidido alejarse temporalmente del circuito competitivo para priorizar su bienestar, su familia y la exploración de nuevos proyectos personales y profesionales.

“Decidí hacer una pausa para disfrutar de mi familia y explorar nuevas facetas de mi vida”, expresó el deportista en una entrevista en The Rich Roll Podcast. Esta elección refleja una transformación en su visión sobre el éxito, la competencia y el sentido de propósito, ubicando la salud mental y el equilibrio personal en el centro de su vida.

Motivos y proceso de la pausa: prioridades y reacciones

Florence, originario del North Shore de Hawái, atraviesa un momento crucial: su hijo está cerca de cumplir un año y, tras una carrera marcada por títulos mundiales y exposición mediática, ha optado por un año sabático.

Según relató en The Rich Roll Podcast, la decisión no sorprendió a quienes lo conocen de cerca. “Creo que mi personalidad hacía que la gente esperara que en algún momento me apartara por un tiempo”, explicó. Aunque se reconoce competitivo, se define también como un “free surfer de corazón”, alguien que disfruta del mar y las olas más allá de la presión de los campeonatos.

El proceso que lo llevó a esta pausa fue gradual y estuvo marcado por una reflexión profunda sobre sus motivaciones y la importancia de encontrar sentido en la competencia. “La competencia para mí siempre ha sido sobre si puedo dejarme llevar y surfear en esos momentos”, afirmó. La reacción de su entorno ha sido de respaldo, especialmente por parte de su familia y su equipo, quienes han acompañado su evolución personal y profesional.

El campeón mundial de surf reflexiona sobre su carrera y la importancia de encontrar sentido en la competencia

Presión, salud mental y el disfrute en el surf de alto rendimiento

La presión asociada al deporte de alto rendimiento ha sido una constante en la vida de Florence desde su llegada al escenario internacional a temprana edad. El surfista reconoció que los momentos más complejos de su carrera han estado vinculados a la dificultad de equilibrar la exigencia competitiva con el disfrute auténtico del surf. “No amo surfear por el lado competitivo, sino por el placer de estar en el agua con mi familia y amigos”, confesó.

Florence ha atravesado episodios de ansiedad y paralización en situaciones de alta exigencia, especialmente cuando no lograba liberar la tensión y fluir en la competencia. A lo largo de los años, ha desarrollado estrategias mentales para gestionar estas emociones, aceptando la presencia de nerviosismo y evitando luchar contra sus propias sensaciones.

“He aprendido a aceptar las situaciones tal como son”, relató, recordando el campeonato mundial en Lower Trestles, California, como uno de los eventos de mayor presión en su trayectoria.

Búsqueda de autenticidad y equilibrio: evolución personal y profesional

La carrera profesional de Florence ha estado signada por altibajos, lesiones y expectativas externas. Tras un primer período de obsesión por los resultados, el surfista adoptó una visión más ampliada del éxito. “El éxito no es solo ganar títulos, sino comprometerse con el autoconocimiento y el equilibrio”, reflexionó. Esta evolución se manifestó en su capacidad para disfrutar del proceso, independientemente de los resultados, y en su decisión de surfear “a su manera”, sin ajustarse a moldes externos.

Florence redefine el éxito en el surf al priorizar el autoconocimiento y el equilibrio personal

Florence relató que, tras una serie de derrotas y viajes explorando el surf libre, redescubrió el placer de innovar y experimentar sobre la tabla. Este acercamiento le permitió regresar a la competencia con una mentalidad más relajada y genuina, combinando estructura y libertad en su enfoque. La búsqueda de autenticidad y balance marcó un punto de inflexión en su vida deportiva.

Rutinas de entrenamiento, mindfulness y herramientas mentales

La profesionalización del surf en la última década llevó a Florence a incorporar rutinas de entrenamiento integrales que incluyen preparación física, nutrición, recuperación y prácticas de mindfulness. Bajo la orientación de especialistas como Chris Prosser, añadió ejercicios de estimulación neuromuscular y movimientos funcionales, adaptando su preparación a las necesidades de su cuerpo.

La meditación, la visualización y la respiración consciente son fundamentales para alcanzar el estado mental óptimo antes y durante las competencias. “La visualización emocional, imaginar cómo quiero sentirme antes de una manga, ha sido fundamental para mí”, explicó. Además, recurre a técnicas de relajación en tanques de flotación y mantiene una rutina diaria de actividad física, incluso durante el año sabático.

La meditación y la visualización emocional se consolidan como herramientas clave para el rendimiento en competencias de surf

Vida familiar, paternidad y vínculos personales

La familia es un pilar en la vida de Florence. Su madre, quien lo crió junto a sus hermanos en el North Shore, fue clave en su desarrollo personal y deportivo. “Mi madre es una figura enorme en mi vida, nos llevó a recorrer el mundo y nos transmitió su amor por el océano”, recordó en The Rich Roll Podcast.

La paternidad ha acrecentado su sentido de responsabilidad y marcado su manera de afrontar los riesgos al surfear. “Ahora, a veces dudo más antes de tomar una ola grande”, admitió. Florence comparte proyectos y aventuras con sus hermanos, especialmente en el desarrollo de su marca y la exploración de nuevas experiencias en la naturaleza. El valor de la familia y la transmisión de la pasión por el mar se hacen presentes a lo largo de su recorrido.

Proyectos personales: marca Florence, navegación y sostenibilidad

Lejos de la competencia, John John Florence ha desplegado su energía en proyectos personales y empresariales. La creación de su marca, Florence, le permitió experimentar con el diseño de productos y gestión empresarial, implicando a sus hermanos en el proceso. “Crear y hacer crecer una marca ha sido de lo más divertido de mi carrera”, aseguró.

La navegación es otra pasión significativa. Ha realizado travesías de miles de kilómetros, como la ruta entre Nueva Zelanda y Fiyi, enfrentando condiciones extremas y adquiriendo conocimientos sobre meteorología y navegación oceánica.

Estas experiencias le han ofrecido una nueva perspectiva sobre la vulnerabilidad y la adaptabilidad, valores que considera fundamentales tanto en el surf como en la vida. Su compromiso con la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza sigue presente: “Quiero inspirar a otros a conectar con la naturaleza y cuidar el océano”, afirmó durante la entrevista.

Filosofía de vida y visión de futuro

Florence destaca la importancia de tener objetivos claros y disfrutar el proceso en el deporte (Credit Image: © WSL/ZUMA Press Wire Service/ZUMAPRESS.com)

Al finalizar la entrevista, Florence compartió su enfoque vital sobre el significado del deporte y los objetivos personales: “Saber hacia dónde quieres ir, tener ese objetivo claro, pero disfrutar el proceso, sea cual sea el resultado”.

Esta filosofía, fundamentada en la dirección y el disfrute del camino, refleja la transformación de un atleta que ha aprendido a priorizar el bienestar, la autenticidad y la conexión con el entorno, inspirando a nuevas generaciones de deportistas y aficionados al surf.