El Ejército de Israel confirmó la muerte de cinco soldados tras una emboscada en el norte de Gaza (Crédito: The Times of Israel)

Cinco soldados del Ejército israelí murieron y otros dos resultaron gravemente heridos durante enfrentamientos ocurridos la noche del lunes en el norte de la Franja de Gaza, informaron este martes las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado. El ataque tuvo lugar en Beit Hanun, en el noreste del enclave, mientras continuaban los combates en medio de nuevos esfuerzos diplomáticos por alcanzar un alto el fuego.

El Ejército israelí confirmó que dos de los fallecidos eran los sargentos Meir Shimon Amar y Moshe Nissim Paresh, ambos de 20 años, integrantes del Batallón Netzah Yehuda (97), parte de la Brigada Kfir. Las identidades de los otros tres soldados no han sido difundidas por no contar aún con la autorización de sus familias.

Según una investigación preliminar difundida por medios israelíes como The Times of Israel, los militares fueron alcanzados por una bomba colocada en la orilla de una carretera en Beit Hanun poco después de las 22:00 hora local del lunes.

El ataque, que habría sido ejecutado mediante un artefacto explosivo improvisado, dejó además varios heridos. El Ejército confirmó dos lesionados en estado crítico, trasladados de inmediato a un hospital. Sin embargo, The Times of Israel elevó la cifra de heridos a 14, aunque ese número no ha sido confirmado oficialmente.

Este incidente se produjo mientras representantes de Israel y Hamas mantienen negociaciones indirectas en Doha, Qatar, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de cese al fuego en el conflicto que ya se prolonga por casi dos años. Las conversaciones comenzaron el domingo y se desarrollan con las delegaciones ubicadas en salas separadas, sin contacto directo entre las partes.

De acuerdo con un funcionario palestino consultado por la agencia AFP, las reuniones del lunes concluyeron “sin avances significativos”, aunque está previsto que continúen esta semana. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se sumará a las negociaciones en un intento por facilitar un consenso.

La propuesta actual en discusión incluye una tregua de 60 días, durante la cual Hamas se comprometería a liberar diez rehenes con vida capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023, así como los cuerpos de varios fallecidos. A cambio, Israel liberaría a un número aún no precisado de prisioneros palestinos detenidos en su territorio. La información fue confirmada por dos fuentes palestinas cercanas a la negociación.

Hamas ha planteado además condiciones adicionales, entre ellas el retiro progresivo de las fuerzas israelíes de Gaza, garantías internacionales para evitar la reanudación de hostilidades durante el período de negociación y la restauración del sistema de distribución de ayuda humanitaria liderado por las Naciones Unidas.

El conflicto en Gaza ha causado miles de víctimas desde su escalada en 2023. Las bajas recientes entre soldados israelíes ocurren en una fase crítica de los combates, especialmente en las zonas del norte del enclave, donde las operaciones militares continúan con intensidad.

Las autoridades militares israelíes han indicado que, pese a los esfuerzos diplomáticos en curso, las operaciones en Gaza se mantendrán mientras existan amenazas activas contra su personal. En este contexto, los esfuerzos internacionales para lograr una tregua enfrentan desafíos considerables.

Por su parte, el primer ministro de Israel no ha emitido declaraciones públicas tras el ataque en Beit Hanun, mientras el gabinete de seguridad mantiene reuniones periódicas para evaluar el curso de las negociaciones y la evolución en el terreno.

(Con información de AFP y Europa Press)