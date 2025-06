Los líderes de la UE se reúnen en Bruselas para acordar nuevas medidas contra Rusia y evitar una escalada comercial con EEUU (Europa Press)

Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países de la Unión Europea se reunirán este jueves en Bruselas para abordar tres temas clave de la agenda internacional: las sanciones contra Rusia, la amenaza de nuevos aranceles comerciales por parte de Estados Unidos y la posición europea frente a los conflictos en Medio Oriente.

El encuentro se produce inmediatamente después de la cumbre de la OTAN celebrada en Washington, donde los líderes europeos se comprometieron a aumentar el gasto en defensa. La reunión sirvió además para disimular, al menos públicamente, algunas fricciones con el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha vuelto a criticar a varios países por no cumplir con los niveles de inversión militar acordados. “España está muy por debajo del compromiso de gasto en defensa. No es aceptable”, dijo Trump el miércoles, anticipando nuevas medidas comerciales si no hay cambios.

El conflicto en Ucrania volverá a ocupar un lugar central en la discusión. El presidente Volodimir Zelensky participará por videoconferencia, tras haberse reunido el miércoles con Trump. Aunque la OTAN relegó esta semana a Kiev a un papel secundario dentro de su estrategia global, para la Unión Europea el conflicto armado sigue siendo prioritario. Los líderes discutirán un nuevo paquete de sanciones —el número 18 desde el inicio de la guerra en 2022— y si deben mantenerse los límites al precio del petróleo ruso. Algunos países miembros han manifestado reservas sobre esta medida por su posible impacto en los precios de la energía.

En paralelo, la posibilidad de que Estados Unidos imponga nuevos aranceles genera preocupación en Bruselas. La Unión Europea negocia acuerdos comerciales en nombre de todos sus miembros, y cualquier medida unilateral de Washington tendría efectos generalizados. El presidente francés Emmanuel Macron criticó públicamente la actitud de Trump y afirmó que “no podemos aceptar que una guerra comercial se inicie entre aliados estratégicos”.

El conflicto en Medio Oriente también estará presente en la cumbre. Los Estados miembros evaluarán posibles caminos para retomar las negociaciones diplomáticas con Irán, cuyo programa nuclear sigue siendo una fuente de tensión internacional. Además, existe una división dentro del bloque respecto a la política hacia Israel. Algunos países han cuestionado la conducta del gobierno israelí en la Franja de Gaza, mientras otros han evitado pronunciarse. Esta falta de consenso ha impedido hasta ahora una posición unificada.

Otro punto de fricción será el giro en la política climática europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido criticada por partidos progresistas y verdes por relegar las prioridades ambientales en favor del gasto militar. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la Comisión ha promovido una mayor inversión en defensa, lo que ha desplazado parte de la agenda verde del bloque.

La cumbre concluirá con una declaración de conclusiones que marcará la hoja de ruta de la Unión Europea para los próximos cuatro meses. El documento reflejará no solo los compromisos alcanzados, sino también el equilibrio político entre las distintas fuerzas que integran el Consejo Europeo. En un escenario global marcado por la incertidumbre, los líderes europeos intentan proyectar cohesión frente a los desafíos estratégicos que enfrenta el bloque.

